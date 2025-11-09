Rak
Žena.hr
9. studenoga 2025.

Posao

★★★☆☆

Postoje još neke financijske zavrzlame koje treba riješiti, ali vi ćete to učiniti s lakoćom. Sve vam je jasno.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Držite se zakona.

