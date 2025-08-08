Pun Mjesec 9. kolovoza u Vodenjaku nekim znakovima donosi posebne spoznaje i potrese

Ovaj pun Mjesec naglasak stavlja na odnose i donijet će istinu bilo da se radi o obitelji, prijateljima ili partnerima, a djelovat će sve do sljedećeg u rujnu

Subota, 9. kolovoza, donosi novi pun Mjesecu Vodenjaku i priliku da otpustimo, napunimo energiju i ponovo uskladimo sebe. Vodenjak predstavlja inovacije, dugoročne ciljeve, društveni napredak i humanost. Kada svi ostali idu u jednom smjeru, Vodenjak ide u suprotnom. Vodenjak nam daje dozvolu da se oslobodimo okvira, često nas potiče da se izdvojimo iz mase kao oblik radikalne samoprihvaćanja. Energija oko punog Mjeseca u Vodenjaku potiče nas da se osvrnemo na to kako smo napredovali, kako mi sami, tako i svijet oko nas.

Tijekom bilo kojeg tranzita Vodenjaka, jedno od najlakših pitanja koje možete postaviti sebi je: "Što trebam promijeniti?" Može se mijenjati sve od odjeća, navika do posla. Tijekom ovog punog Mjeseca shvatit ćete što treba ostati i što može otići, ali nemojte se brinuti da će vaš svijet biti potpuno preokrenut.

Često se pobunjenička energija Vodenjaka prikazuje kao življenje bez obzira na sve. Iako ima nešto istine u tome, Vodenjak ne želi da se ponašate tako. Vodenjak je pod vladavinom Urana i Saturna, pa dok Uran pomaže energiji Vodenjaka da ostane električna, Saturn osigurava da bude kontrolirana, kako ne biste šokirali svoj sustav. Najbolji način da radite s ovom energijom je da se mijenjate s namjerom. Poštujte sustave koji funkcioniraju i podržavaju vaše ciljeve, ali budite spremni istražiti zamjenu onih koji ne funkcioniraju. S druge strane, pun Mjesec nam pomaže vizualizirati napredak koji smo do sada postigli i što trebamo promijeniti i otpustiti kako bismo nastavili naprijed. Ovaj period često je povezan s ritualima čišćenja, a unutarnji rad se nastavlja. No, posao je sada manje usmjeren na istraživanje što funkcionira sad i više je usmjeren na stabilizaciju onoga što ste pronašli i što vam se čini dobrim. Naravno i ova faza Mjeseca drukčije će utjecati na svaki horoskopski znak i staviti naglasak na određeno područje.

Ovan

Pun Mjesec osvjetljava vašu jedanaestu kuću, a vlada vašim društvenim grupama i dugoročnim ciljevima. Tijekom ovog punog mjeseca, trebali biste razmisliti o tome kako ljudi kojima se okružujete podržavaju vaše želje. Sada je savršeno vrijeme za razgovore i dijeljenje ideja sa svojim ljudima kako biste vidjeli imaju li uvide koji će vam pomoći da osvijetlite svoj put. Budite oprezni! Možete postati frustrirani ako naiđete na bilo kakav otpor. Zapamtite da je svatko na svom putu i ako ne želite putovati uz nekog drugog, ne morate.

Bik

Puni Mjesec baca svjetlo na vašu desetu kuću, koja vlada karijerom i javnim ugledom. Tijekom punog Mjeseca, htjet ćete odvojiti malo vremena da razmislite o tome dobivate li svoje cvijeće ili ne. Možda ćete shvatiti da ne slijedite put koji podržava vaše vrijednosti i kako želite da vas se pamti. Možda ćete čak prihvatiti da vas je vaša želja za stabilnošću odvela putem koji je previše udoban. Ovo je izvrsno vrijeme da istražite promjene koje su potrebne na poslu i profesionalna nastojanja te kako promjena vašeg puta može vratiti uzbuđenje u vaš život.

Blizanci

Pun Mjesec u Vodenjaku budi inspiraciju u vašoj devetoj kući, koja vlada vašim sustavom vjerovanja i smislom za avanturu. Osjećat ćete se kao da vam se magla diže s uma i moći ćete jasnije vidjeti svijet. Međutim, da biste to postigli, morate učiniti ono što najbolje znate i potražiti rješenje. Postavljajte pitanja, upustite se u zdrave rasprave i naučite nešto novo doživljavajući život izvan svoje rutine. Pun Mjesec će vam pomoći da se usredotočite na širu sliku svog života, a istovremeno povežete svoje strasti. Zato recite da svemu što vam se čini ispravnim.

Rak

Ovdje će se obasjati osma kuća koja vlada intimnošću i transformacijom. Ovo je jedan od najintenzivnijih utjecaja ove godine za vas, jer osma kuća često izvlači na površinu naše unutarnje demone i kosture u ormaru. Tijekom punog Mjeseca možda ćete se htjeti povući i analzirati osjećaje, ali bit će iscjeljujuće dopustiti si da budete ranjivi upravo sada, što će vam omogućiti izgradnju intimnijih veza. Dijeljenjem svojih iskustava nećete se morati sami suočiti sa svojim unutarnjim demonima. Moći ćete transformirati sebe, ali i dopustiti drugima da vam pomognu u transformaciji.

Lav

Ovaj pun Mjesec ljudima rođenim u znaku Lava donijeti ljubav jer obasjava sedmu kuću, koja vlada vezama i ugovorima. U posljednje vrijeme sve to se prolazi s retrogradnim Merkurom u vašem znaku - ali nemojte se brinuti jer će pun Mjesec pomoći da se riješite loših osjećaja. U detaljnoj alanizi možda ste zaboravili i zanemarili svoje s drugima, iz straha kako bi vas drugi mogli doživjeti. S ovim punim Mjesecom u Vodenjaku imate nevjerojantu priliku da se ponovno povežete i predstavite drugima koji su vam naajbliži. Sada je prava prilika da se posvetite izgradnji jačin odnosa s ljudima koji vas prihvaćaju bez rezerve.

Djevica

Pun Mjesec u šestoj kući (vlada rutinom i zdravljem) donosi vrijeme promjena, važno je razmisliti i načinu rada i svakodnevne aktivnosti. Ovaj puni Mjesec može se činiti kaotičnim, jer biste se mogli kriviti što se niste držali prioriteta u svom svakodnevnom životu onako učinkovito kao što ste se nekada nadali. Budući da želite da sve bude savršeno, stalno vas ometa previše stvari koje nisu na svom mjestu. Iskoristite ovaj puni Mjesec da se usredotočite na širu sliku i počnite ulagati svoju energiju unaprijed (ili u bilo kojem smjeru u kojem se nadate da će ići). Ključ ove lunacije je promjena obrazaca i ponašanja koji vas drže u stanju panike i nereda.

Vaga

Ljudima rođenim u znaku Vage pun Mjesec dolazi u petu kuću, koja vlada kreativnošću i strastima, osjećat ćete se kao da vam se u glavi upalila žarulja! Pun Mjesec u Vodenjaku trebao bi vas nevjerojatno motivirati da date prioritet onome što volite, dok istovremeno istražujete nove puteve samoizražavanja. Odvojite malo vremena tijekom ovog punog Mjeseca da razmislite zašto se možda ograničavate u slavljenju svojih želja. Učinite nešto razigrano što je samo za vas, kako biste se podsjetili kako se osjećate kada pustite svoje unutarnje dijete u svijet! Dopustite svemiru da vam puše vjetar u jedra i inspirira vas da svaki dan pronalazite radost.

Škorpion

Škorpionima pun Mjesec potresa četvrtu kuću, a ona vlada emocijama, obitelji i domom. To ne znači da će nužno doći do turbulentnog sloma na bilo kojim nadolazećim obiteljskim okupljanjima. Pun Mjesec donosi svijest o svemu što se skriva u vama i svemu što počiva u vašoj psihi. Usporite i budite promišljeni tijekom ovog punog Mjeseca. Dopustite si da se krećete na temelju onoga što osjećate - čineći to, povezat ćete se s dijelom sebe iz djetinjstva koji sadrži odgovore o tome kako se bolje brinuti o svom odraslom ja. Vodite iskrene razgovore s članovima obitelji, jer će njihova podrška učiniti vaš život mirnijim.

Strijelac

Puni Mjesec obasjat će vašu treću kuću koja vlada umom i komunikacijom, možete očekivati da će se mentalna magla razići i vjerojatno nećete biti toliko pod stresom zbog svih sitnica. Kada je pun Mjesec u trećoj kući, jedna od najboljih stvari koje možete učiniti jest što više komunicirati kroz što prolazite, bilo da se radi o razgovoru s prijatelje, dugo očekivanom povratku na terapiju ili čak vođenju dnevnika svaki dan prije punog Mjeseca. Ovaj puni Mjesec znači spajanje uma i srca i približavanje isitni da ne moraju živjeti odvojeno. Nemojte stvari zadržavati; dopustite si da prihvatite nove načine dijeljenja onoga što se događa u vašem prekrasnom mozgu.

Jarac

Pun Mjesec bit će u vašoj drugoj kući jer ona vlada financijama i vrijednostima. S jedne strane, ovo bi mogao biti veliki financijski dobitak - mogli biste dobiti dugo očekivani bonus. S druge strane, mogli biste shvatiti da ste previše svojih resursa ulagali u kupnju. Ovaj pun Mjesec želi naučiti na koji način ste koristili ono što imate i kako se to usklađuje s onim što cijenite. Izvrsno je vrijeme da prestanete tražiti trenutačno zadovoljstvo i datum prioritetnih iskustava koja održavaju vašu stabilnost.

Vodenjak

Ovo je vaš pun Mjesec! U prvoj kući, a ona vlada identitetom i vratit će te u srž onoga što jesi. Iako se pun Mjesec često povezuju s oslobađanjem, ovo je također vrijeme da proslavite sebe. Ako ćete se ičega osloboditi, trebali biste se osloboditi ideja koje koče vaše pravo ja! Tijekom ovog punog Mjeseca, postavi namjeru autentičnosti i učini nešto što se čini radikalnim, ali ipak stvarnim. To bi moglo izgledati kao nošenje najdražeg šešira na brunch ili objavljivanje inspirativnih fotografija sebe na društvenim mrežama. Što god to bilo, pobrinite se da to bude proslava.

Ribe

Ovo je pun Mjesec u vašoj dvanaestoj kući, koja vlada duhovnošću i skrivenim aspektima života. Dobra vijest o ovom punom Mjesecu je da si možete dopustiti sanjarenje, biti maštoviti i razmišljati o načinima na koje ste se povezivali sa svojim višim ja kroz umjetnost, rituale i ljudsku povezanost. Ne tako dobra vijest je da ćete se morati suočiti sa svojim strahovima i oduprijeti se porivu da budete izbjegavajući. Budući da trenutačno na nebu ima puno energije, razmislite o iskrenim razgovorima sa sobom, a zatim dijeljenju onoga o čemu ste interno raspravljali s nekim kome vjerujete. Dobivanje vanjske perspektive bit će korisno kada pokušavate odrediti kako trebate zatvoriti jedno poglavlje svog života kako biste započeli novo.