Mladi Mjesec, pomrčina Sunca i kineska Nova godina: 17. veljače stiže sudbonosni preokret

Svemir nam 17. veljače šalje jasnu poruku: vrijeme je za promjenu. Otpor je uzaludan. Najbolje što možemo učiniti jest promatrati znakove, slušati svoju intuiciju i hrabro jahati na valu promjena koji donosi Godina Vatrenog Konja. Budućnost se stvara sada

Pripremite se za jedan od astrološki najdinamičnijih datuma desetljeća. Utorak, 17. veljače 2026. godine, donosi rijetku kozmičku oluju koja će obilježiti početak nove ere za mnoge. Na nebu se istovremeno događaju tri snažna fenomena: mladi Mjesec, moćna prstenasta pomrčina Sunca u znaku Vodenjaka i početak kineske Godine Vatrenog Konja. Ova kombinacija, koja se događa jednom u nekoliko desetljeća, djeluje kao kozmički reset gumb, ubrzavajući sudbinske događaje i otvarajući vrata budućnosti, htjeli mi to ili ne.

Promjene koje dolaze bit će brze, neočekivane i osmišljene da nas oslobode starih obrazaca. Dok pomrčina donosi nagle preokrete, energija Vatrenog Konja potiče nas na hrabro djelovanje i slijeđenje vlastite strasti. Utjecaj će se osjećati u narednih šest mjeseci, a ovo je vodič kroz promjene koje očekuju svaki horoskopski znak.

Što donosi "vatreni prsten" u Vodenjaku?

Ova pomrčina nije obična. Riječ je o prstenastoj pomrčini Sunca, poznatoj kao "vatreni prsten", pri kojoj Mjesec ne prekriva Sunce u potpunosti, stvarajući na nebu spektakularan svjetlosni krug. U astrologiji, pomrčine su portali ubrzanog rasta. Kada se događaju u Vodenjaku, znaku inovacija, tehnologije i društvene svijesti, njihov je utjecaj usmjeren na kolektivne promjene, prijateljstva i naše nade za budućnost.

Ova pomrčina označava početak novog osamnaestomjesečnog ciklusa na osi Vodenjak-Lav, stavljajući u fokus teme individualnosti naspram zajednice i osobnog izražavanja naspram timskog rada. Budući da se događa u napetom odnosu s Uranom, planetom revolucije, možemo očekivati iznenadne događaje koji nas tjeraju da preispitamo sve što smo smatrali sigurnim. Ovo je poziv da se oslobodimo ograničenja i autentičnije živimo.

Ulazak u Godinu Vatrenog Konja

Kao da kozmička drama nije dovoljna, isti dan započinje i Godina Vatrenog Konja prema kineskom kalendaru, ciklus koji se ponavlja tek svakih šezdeset godina. Vatreni Konj simbolizira strast, neovisnost, brzinu i neukrotivu energiju. Ovo je godina u kojoj se odvažno djeluje, donose se brze odluke i slijede vlastiti instinkti. Kombinacija pomrčine u Vodenjaku i energije Vatrenog Konja stvara plodno tlo za radikalne životne promjene, od karijernih zaokreta do sudbinskih ljubavnih priča.

Ovan

Pomrčina aktivira vašu jedanaestu kuću prijateljstva i dugoročnih ciljeva. Pripremite se na iznenadne promjene u društvenim krugovima. Neki će ljudi izaći iz vašeg života kako bi napravili mjesta za nove, inspirativne suradnike koji dijele vašu viziju. Ovo je vrijeme za umrežavanje i pokretanje projekata koji mogu promijeniti budućnost.

Bik

U fokusu je vaša deseta kuća karijere i javnog statusa. Očekujte neočekivano na profesionalnom planu. Mogući su iznenadni otkazi, ali i neočekivana promaknuća. Sve što se dogodi, čak i ako se isprva čini stresnim, gura vas prema autentičnijem profesionalnom putu. Vaša reputacija se mijenja.

Blizanci

Aktivira se vaša deveta kuća putovanja, obrazovanja i filozofije. Sudbina vam otvara nove horizonte. Možda ćete iznenada odlučiti upisati tečaj, otputovati na drugi kraj svijeta ili doživjeti prosvjetljenje koje u potpunosti mijenja vaš pogled na život. Slijedite vjetar kamo god vas odnese.

Rak

Pomrčina pogađa vašu osmu kuću transformacije, intime i zajedničkih resursa. Na površinu izlaze duboko skrivene tajne i potisnute emocije. Ovo je vrijeme za rješavanje pitanja dugova, nasljedstva ili poreza. Intimni odnosi prolaze kroz test iskrenosti koji će ih ili ojačati ili zauvijek prekinuti.

Lav

Kao Vodenjakov suprotni znak, osjetit ćete ovaj utjecaj najsnažnije u sedmoj kući partnerstva. Očekujte velike preokrete u najvažnijim odnosima. Mogući su iznenadni prekidi, ali i sudbinski susreti koji vode prema braku. Svjetla se pale na kraju zabave i sada jasno vidite tko zaista stoji uz vas.

Djevica

Fokus je na šestoj kući zdravlja i svakodnevnih rutina. Pomrčina vas prisiljava da se suočite s lošim navikama. Iznenadna promjena na poslu ili zdravstveni problem mogu vas natjerati da reorganizirate svoj život. Vrijeme je da blagostanje stavite na prvo mjesto.

Vaga

Osvijetljena je vaša peta kuća kreativnosti, ljubavi i radosti. Očekujte nalet inspiracije ili iznenadnu romansu koja vam vraća strast za životom. Možda ćete oživjeti stari hobi ili pokrenuti projekt koji je istinski odraz vaše duše. Dopustite si da se igrate i stvarate.

Škorpion

Utjecaj je najjači u vašoj četvrtoj kući doma, obitelji i korijena. Moguće su selidbe, renovacije ili važne vijesti koje se tiču članova obitelji. Ova pomrčina vas potiče da pronađete osjećaj sigurnosti i pripadnosti, čak i ako to znači da morate napustiti staro gnijezdo.

Strijelac

Pomrčina u trećoj kući komunikacije donosi važne vijesti i spoznaje koje mijenjaju način na koji razmišljate. Jedan razgovor ili informacija može pokrenuti lavinu promjena. Vaše riječi sada imaju nevjerojatnu moć, stoga pazite kako ih koristite.

Jarac

U središtu pozornosti je vaša druga kuća financija i vrijednosti. Pripremite se na financijske šokove, bilo u obliku neočekivanog dobitka ili iznenadnog troška. Ovo je prilika da preispitate što vam je zaista važno i uskladite svoje materijalne resurse s istinskim vrijednostima.

Vodenjak

Pomrčina u vašem znaku donosi potpunu osobnu transformaciju. Ovo je početak novog poglavlja u vašem životu. Mijenjate način na koji vidite sebe i kako vas drugi doživljavaju. Vrijeme je da odbacite sve što niste vi i hrabro zakoračite u novu, autentičniju verziju sebe.

Ribe

Aktivira se vaša dvanaesta kuća podsvijesti, duhovnosti i završetaka. Ovo je vrijeme za povlačenje i otpuštanje prošlosti. Intuicija vam je nevjerojatno snažna, a snovi donose važne poruke. Tajne izlaze na vidjelo, oslobađajući vas tereta koji ste predugo nosili.