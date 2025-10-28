Ovan
Ovan

Ovan

Žena.hr
28. listopada 2025.

Posao

★★★☆☆

Svi poslovi povezani s ljepotom i estetikom općenito, danas će vam ići od ruke. Čak ćete i u financijskim temama težiti finoći.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Dotjerajte se.

Pročitajte još o:
Horoskop OvanHoroskop Utorak
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
Ovan
Ovan