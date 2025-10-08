VRATILE SU SE
Posao
★★★☆☆
Mučit će vas jedan problem povezan s financijama, ali je izvjesno da je rješenje na vidiku. No s tim se treba baviti.
Zdravljue&savjet
★★★★★
Ne postoji savršenstvo.
JEDNOSTAVNO SJAJI!
Jennifer Lopez posljednjih dana blista u svakom modnom izdanju, je li za to zaslužan susret s bivšim mužem?
NOVA EPIZODA
'Sjene prošlosti': U kvart stiže stara prijateljica, a Tomo ne može sakriti nervozu
OD BORDO DO CRVENE
Tamne nijanse pristaju dugim i kratkim noktima, samo odaberite najljepše za sebe
