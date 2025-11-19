Ovan
19. studenoga 2025.

Posao

★★★★☆

Izgleda da ste stigli napraviti sve što je trebalo, pa ćete raditi ležernije i s više smisla za humor.

Zdravlje&savjet

★★★★★

Možete biti mirni.

