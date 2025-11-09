Ovan
Ovan

Ovan

9. studenoga 2025.

Posao

★★★☆☆

Ako se bavite umjetnošću ili radom od kuće, vjerojatno ćete doći do konstruktivnog rješenja jednog problema.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Emotivna neravnoteža.

