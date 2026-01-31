Mjesečni horoskop za veljaču: Mjesec pomrčine, novih početaka i velikog reseta

Veljača 2026. godine je mjesec koji nagrađuje promišljene odluke i discipliniranu akciju. Prihvaćanjem odgovornosti i usklađivanjem s dugoročnim ciljevima, svaki znak može iskoristiti snažnu energiju promjena kako bi izgradio čvršću i autentičniju budućnost

Veljača 2026. godine nije samo najkraći mjesec u godini, već je astrološki jedan od najvažnijih. Nebeska pozornica priprema rijetke i moćne planetarne pomake koji najavljuju vrijeme radikalnih promjena, dubokih spoznaja i strateškog planiranja. Dok nas planeti u Vodenjaku potiču na inovacije, a retrogradni Jupiter u Blizancima poziva na preispitivanje, ključ uspjeha leži u ravnoteži između strpljenja i odlučne akcije. Ovo je mjesec koji služi kao most između starih izazova i nove stabilnosti, postavljajući temelje za ostatak godine.

Ključni astrološki događaji

Početak mjeseca obilježava pun Mjesec u Lavu prvog veljače, koji stavlja u fokus naše kreativne porive i potrebu za priznanjem. To je prilika da otpustimo sve ono što nas sprječava da budemo autentični. Već 13. veljače događa se ključna promjena: Saturn, planet discipline i odgovornosti, ulazi u znak Ovna, gdje će boraviti iduće dvije i pol godine. Ovaj tranzit zahtijeva od nas preuzimanje inicijative i strpljivu izgradnju novih temelja u životu.

Vrhunac mjeseca stiže 17. veljače s prstenastom pomrčinom Sunca u Vodenjaku, koja djeluje kao kozmički reset. Ova pomrčina donosi neočekivane prilike, nove spoznaje i potiče nas da se oslobodimo zastarjelih obrazaca u odnosima i osobnim ciljevima. Istoga dana započinje i Kineska nova godina u znaku Vatrenog Konja, donoseći energiju strasti, akcije i neovisnosti. Kraj mjeseca, od 26. veljače, uvodi nas u prvi ovogodišnji retrogradni Merkur u Ribama, pozivajući na usporavanje, introspekciju i oprez u komunikaciji.

Ovan

Saturn ulazi u vaš znak, što označava početak dugoročnog razdoblja osobnog rasta i sazrijevanja. Ovo je za vas monumentalan mjesec, jer započinjete novi, gotovo 14-godišnji ciklus osobne reinvencije. Svemir od vas traži da svjesno i odgovorno preuzmete vodeću ulogu u vlastitom životu te da izgradite održive temelje za svoje dugoročne snove. U ljubavi je potrebna strpljivost jer gradite temelje za budućnost. Financijski, disciplinirani napori donose stabilnost, no izbjegavajte impulzivne troškove. Zdravlje je stabilno, ali ključno je upravljanje stresom jer osjećate pritisak novih odgovornosti.

Bik

Nakon razdoblja neizvjesnosti, direktni hod Urana u vašem znaku donosi osjećaj olakšanja i pokreće stvari s mrtve točke. Osjetit ćete nalet inspiracije za promjenu osobnog imidža ili izgleda. Mjesec je idealan za metodičan pristup i dugoročno planiranje u karijeri. Pomrčina osvježava vaš javni život i profesionalne ciljeve, dok vas astrološki tranziti potiču da otpustite stare karmičke obrasce i date prioritet mentalnom zdravlju. U ljubavi su važni iskrenost i emocionalna jasnoća. Financije zahtijevaju oprez i prioritet davanja štednji.

Blizanci

Veljača vas potiče da proširite svoje vidike i razmišljate izvan okvira. Pomrčina Sunca otvara novo poglavlje vezano za putovanja, učenje i sustave vjerovanja, donoseći iznenadnu priliku za studij u inozemstvu ili objavljivanje nekog rada. Također, dolazi do restrukturiranja vaših društvenih krugova i mogli biste se naći u liderskoj ulozi unutar zajednice ili na nekom projektu. Karijera i životna svrha dolaze u fokus kako se približava sezona Riba. Retrogradni Merkur krajem mjeseca traži od vas da zastanete i promislite o smjeru u kojem idete. Budite strpljivi, jer odgovori dolaze kroz promišljanje, a ne pritisak.

Rak

Ovaj mjesec poziva na emocionalnu transformaciju i financijsko preispitivanje, no glavni naglasak je na vašem profesionalnom životu. Pomrčina Sunca donosi reset u području intimnosti i zajedničkih resursa, no istovremeno se događa velika promjena u vašoj desetoj kući karijere. Ovo je vrijeme za "reinvenciju javne persone", gdje se odmičete od ideje "samo posla" i počinjete graditi trajno nasljeđe. Budite spremni na povećanu vidljivost i odgovornosti. U ljubavi su ključni iskrenost i strpljenje. Zdravlje zahtijeva preventivnu brigu i upravljanje stresom.

Lav

Veljača počinje s punim Mjesecom u vašem znaku, donoseći osobnu jasnoću i spoznaju o tome što ste spremni ostaviti iza sebe; jedan kreativni projekt mogao bi doći do uspješnog vrhunca. Pomrčina Sunca sredinom mjeseca stavlja u fokus odnose, nudeći priliku za svježu dinamiku. Ovo može donijeti iznenadnu promjenu u predanoj vezi – ili neočekivani novi početak ili radikalnu promjenu načina na koji se odnosite prema drugima. U ljubavi birate autentičnost umjesto drame. Na poslovnom planu, suradnja i diplomacija su ključni za prevladavanje izazova. Pazite na energiju i ne dopustite da vas ego vodi.

Djevica

Fokus je na usavršavanju svakodnevnih rutina, discipline i brizi o sebi, no ispod površine se odvija duboka transformacija. Pomrčina Sunca donosi reset vaših zdravstvenih navika, ali ključni događaji aktiviraju vaše polje zajedničkih resursa, intimnosti i povjerenja. Ovo je "jednom u životu" reset koji se tiče financijskih veza; mogli biste refinancirati dug, riješiti nasljedstvo ili produbiti vezu kroz radikalnu ranjivost. Poslovni rast dolazi kroz učinkovitost i timski rad. U vezama se poboljšanje osjeća kroz praktičnu podršku i strpljivu komunikaciju.

Vaga

Mjesec vas ponovno povezuje s kreativnošću, radošću i društvenim životom. Puni Mjesec naglašava prijateljstva, dok pomrčina otvara novo poglavlje u području kreativnosti, donoseći neočekivanu romansu ili kreativni proboj. Ipak, glavni fokus je na odnosima, gdje vas planeti pozivaju na postavljanje jasnih granica i traženje stvarne predanosti umjesto teoretiziranja. Slijedite ono što vas uzbuđuje bez previše analiziranja. U ljubavi cvjeta iskrena komunikacija koja se temelji na odgovornosti. Financije zahtijevaju pažljivo budžetiranje.

Škorpion

Naglasak je na emocionalnom uzemljenju, obitelji i unutarnjoj stabilnosti. Pomrčina Sunca resetira vaš osjećaj doma i pripadnosti, što može dovesti do promjena na "korijenskoj" razini, poput preseljenja ili promjene u obiteljskoj dinamici. Istovremeno, pozvani ste da uvedete novu disciplinu u svoje dnevne rutine i zdravlje kako biste podržali dugoročne ciljeve. Karijera zahtijeva strpljenje i strateško planiranje. U vezama su empatija i otvoren dijalog ključni za održavanje sklada. Ovo je mjesec za osobni rast i jačanje emocionalne otpornosti.

Strijelac

Mjesec donosi rast kroz komunikaciju, umrežavanje i intelektualnu jasnoću. Pomrčina Sunca izoštrava vaš fokus i pomaže vam da jasnije izrazite svoje ideje. Ipak, Saturnov ulazak u Ovna donosi ozbiljnost u vaš kreativni i ljubavni život. Hobi ili strast bi sada mogli zahtijevati ozbiljnu predanost kako bi postali profesionalni pothvat. U ljubavi vas potiče na dublje obveze, tražeći više strukture. Financije zahtijevaju praktično budžetiranje. Krajem mjeseca fokus se seli na dom i obitelj, gdje ćete pronaći potrebno uzemljenje.

Jarac

Ovaj mjesec donosi vam uzemljenje i samopouzdanje, s dvostrukim fokusom na financije i dom. Pomrčina Sunca resetira vaše vrijednosti i prioritete, potičući vas da gradite stabilnost iz osjećaja vlastite vrijednosti, što može dovesti do promjene u načinu na koji zarađujete. Istovremeno, Saturnov tranzit kroz Ovna stavlja naglasak na dom i obitelj, gdje preuzimate više odgovornosti, možda za članove obitelji ili kroz restrukturiranje životnog prostora. Karijerni rast dolazi kroz vodstvo i strateško planiranje. Odnosi imaju koristi od transparentnosti i uzajamnog poštovanja.

Vodenjak

Sretan rođendan! Veljača vas stavlja u središte značajnih promjena. Pomrčina Sunca u vašem znaku donosi duboki osobni reset. Ovo je vaš trenutak za potpunu obnovu identiteta, gdje ćete možda i sami sebe iznenaditi odlukom o promjeni smjera. Vrijeme je da redefinirate za što se zalažete. Istovremeno, događa se i veliki reset u vašem pogledu na vlastitu vrijednost i način na koji zarađujete novac. Karijera dobiva zamah kroz samopouzdanje i inicijativu, dok financije imaju koristi od inovativnih ideja. Odnosi napreduju uz šarm i otvorenu komunikaciju.

Ribe

Ulazak Sunca, Merkura i Venere u vaš znak čini vas iznimno intuitivnima, ali i osjetljivima. Veljača je za vas mjesec unutarnje refleksije i duhovne pripreme, jer se veliki ciklusi završavaju. Pomrčina aktivira vašu podsvijest, donoseći iscjeljenje i otpuštanje prošlosti. Fokus se seli s osobnog identiteta na financijsku stabilnost i definiranje onoga što uistinu cijenite. Retrogradni Merkur u vašem znaku na kraju mjeseca traži da usporite, odmorite se i slušate svoj unutarnji glas. Jasnoća će doći kroz strpljenje, dok se pripremate za novo poglavlje.