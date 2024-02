Mjesečni horoskop za ožujak: Otkrij što donosi svakom znaku, mnogi će biti zaljubljivi

Dobro nam došao ožujak! Čini nam se da je veljača projurila i da smo za čas zakoračili u ožujak, prvi proljetni mjesec. Astrološki, uzbudljivo je vrijeme pred nama. Osim početka vladavine Ovna, u ovom mjesecu nastupaju Mjesečeve faze koje će probudubiti kreativnost i osjećajnost.

Pod utjecajem Riba, 10. ožujka bi se ožujka u svakom horoskopskom znaku moglo probuditi želju za kreativnim izražavanjem, a i tih bi dana mogla biti malo više osjetljiva. Kada Venera prijeđe u romantične Ribe, 11. ožujka kod mnogih bi se mogla javiti "iskrica", odnosno u ožujku bi mogla biti jako zaljubljiva. Proljeće je blizu, budi se priroda, a budimo se i mi!

Službenim dolaskom proljeća počinje sezona Ovna i to će sve znakove motivirati na promjenu. Krajem mjeseca htjet ćeš život dovesti u red. Reorganizirati dom, popraviti prehrambene navike, bolje spavati i biti tjelesno aktivna. No ne zaboravi pritom na trenutke opuštanja i mira. Ožujak je mjesec prijelaza zime i ljeto, a s tim na umu pročitaj što te očekuje u ovom mjesecu. Donosimo horoskop za svaki znak.

Ovan

Osobe rođene od 21. ožujka do 20. travnja rođene su u znaku Ovna. Krajem ožujka zato počinje tvoja "vladavina", no ovaj ćeš mjesec više nego ikada žudjeti za odmorom, a mogla bi biti izrazito mirna i pribrana. Oko 10. ožujka mogla bi biti raspoložena za romansu ili si konačno priznati da ti se netko sviđa. U tebi će se probuditi kreativnost i romantiku pa bi mogla biti raspoložena za pisanje ljubavnih pjesama ili upis umjetničkog tečaja. Čeka te prekretnica kad se kalendarski oprostimo od zime – početkom "tvog" razdoblja mogla bi početi razmišljati o prioritetima u životu i uvođenju zdravih navika.

Foto: Pexels

Bik

Zemljani Bik u ožujku bi mogao biti jako osjetljiv – i to posebno kad Merkur prijeđe u Ovna. Dobra je vijest što ćeš i ti preispitati svoje prioritete u životu i konačno se javiti prijateljima s kojima se nisi dugo čula – tvoj bi društveni život mogao procvjetati, a upravo bi u tim prilikama mogla upoznati nekog novog, odnosno potencijalnog partnera. Nova bi poznanstva mogla rezultirati poslovnim suradnjama ili prilikama za profesionalno napredovanje. Otvorena ćeš biti i za nova znanja i iskustva i čini se da ti ovog proljeća ništa neće stati na put.

Blizanci

Blizanci, i pred vama je razdoblje promjena. Iskoristi poslovne prilike jer bi te neke mogle dovesti na rukovodeće pozicije. Napokon će se na radnom mjestu istaknuti tvoje organizacijske i kreativne vještine. Potencijalno bi mogla čuti o sebi neke tračeve pa pripazi koliko informacija dijeliš s drugima te vodi računa o mogućim prepirkama i nadmetanjima. Ipak, misli i na slobodno vrijeme, zapitaj se što zapravo želiš i prema tome donosi odluke. Sve ove promjene mogle bi biti izazovne i snaći te nespremnu, no na kraju će se isplatiti.

Foto: Pexels

Rak

Zvijezde bi te u ožujku mogle potaknuti da izađeš iz zone komfora. Možda ćeš oživjeti stara poznanstva ili riješiti nešto što te već dugo muči. Preporuka je da se prepustiš promjenama te da pronađeš aktivnosti koje te ispunjuju. Što se tiče ljubavi, mogla bi ojačati partnerski odnos i to kvalitetnim zajedničkim vremenom i vašim ritualima. Osim toga, strast bi se mogla rasplamsati stoga budi otvorena za sve.

Lav

Početak proljeća i za Lava će biti razdoblje samorefleksije i razmišljanja o životu. Mogla bi se pitati što si dobro napravila, a što može bolje. Osim toga, u ožujku bi se mogla riješiti najvećih strahova ili nesigurnosti i, ukratko, izaći iz sigurne zone. Ta promjena mindseta otvorit će ti poslovne prilike i staviti te u situacije u kojima bi mogla upoznati nove prijatelje ili simpatičnog muškarca. A kako će se rasplamsati tvoj društveni život, tako ćeš biti produktivna i puna elana. Savjet je da se ne opuštaš u svađe te da nastojiš držati tijelo i um u balansu. Vjeruj vlastitoj unutarnjoj snazi – to će te dugoročno dovesti do zadovoljstva.

Foto: Unsplash

Djevica

Djevice, zvijezde savjetuju da se u ožujku usredotočite na međuljudske odnose. Ožujak bi ti mogao pokazati koliko je važno prihvaćati kompromise i komunicirati mirno i staloženo. U život bi ti mogli ući neki ljudi, a moguće je i da ćeš oživjeti stara poznanstva. Osim toga, u ožujku ćeš biti jako kreativna pa je pravo vrijeme za nove projekte, ali i otkrivanje novih interesa. Moglo bi ti se posrećiti i u ljubavi i zvijezde predviđaju da ćeš u ožujku imati barem jedan dobar dejt. Leptirići su svuda oko tebe.

Vaga

Vage bi se u ožujku trebale pobrinuti za sebe i više nego ijedan horoskopski znak priuštiti si trenutke opuštanja. U ožujku bi te mogli dočekati stresni poslovni zadaci zbog čega bi mogla do kasno navečer ostajati na radnom mjestu. Na kraju će se trud isplatiti i napuniti ti novčanik, ali izuzetno je važno da ipak ostaviš malo vremena za šetnju, toplu kupku ili trening. Energično će biti i u međuljudskim odnosima pa možda baš u ožujku mogla otvoriti važne teme i pitanja. A uz svu tu dinamiku, možda ćeš baš doći na ideju preurediti dom – bome je izatzovno razdoblje pred tobom.

Foto: Pexels

Škorpion

Dopusti kreativnosti da te obuzme! Zvijezde predviđaju da će u ožujku tvoja strast konačno izaći na vidjelo. Dolazak proljeća za tebe bi mogao biti prekretnica da se konačno baviš onim što voliš i što si oduvijek htjela – voljeni sport, pisanje, glazba, informatika... – sasvim je nevažno. Osim što će ti se probuditi kreativnost, bit će tu i ljubavi i strast. Flert, a onda i dejt mogli bi ti uljepšati ožujak. Okolini bi mogla biti baš šarmantna i privlačna.

Strijelac

Strijelci će u ožujku pronaći utočište u toplini doma i među članovima obitelji. Ako si rođena pod ovim znakom, mogla bi shvatiti koliko je važno posvetiti se bližnjima, odnosno provesti kvalitetno vrijeme. Možda si proteklih mjeseci bila opterećena drugim ulogama, no sad ćeš konačno sve nadoknaditi. Istovremeno ćeš početi voditi računa o financijama te bi ovo proljeće mogla promišljeno trošiti svaki cent. U svakom slučaju, uspostavi ravnotežu.

Foto: Unsplash

Jarac

Sve će biti na tvojoj strani, Jarče! Vješto ćeš pregovarati, završiti projekte koje si započela, ali i biti zadovoljna financijama. Društveni život će također biti solidan što će rezultirati zadovoljstvom i samopouzdanjem. Samo pripazi da ne ispadneš nestrpljiva, egoistična ili agresivna. Polako, sve će sjesti na svoje mjesto, a možda će neki poželjeti slijediti tvoj primjer. Iskoristi 'vatrenu' energiju i samo jako!

Vodenjak

Ožujak će Vodenjacima biti u znaku financija. Intenzivno ćeš razmišljati o potencijalnim ulaganjima i što bi se isplatilo kupiti, a što ne. Možda baš u sljedećim tjednima dođeš do poduzetničke ideje koja će zahtjevati reorganizaciju prihoda. Velike su šanse da ćeš biti spremna za značajne životne korake poput promjene posla i preseljenja. Ovo proljeće mogla bi biti najbolja verzija sebe, no za to će ti trebati malo bremena u samoći i razmišljanjima. Isplatit će se!

Ribe

I dalje su astrološki u središtu Ribe. Stoga ćeš odisati samopouzdanjem i sigurnošću što je pravo vrijeme za postizanje ciljeva. Savjet je da se uključiš u timske projekte i 'zablistaš', ali i da budeš otvorena za nova poznanstva. Nikad ne znaš što se iz toga može izroditi. Ovog mjeseca vjeruj svojoj oštroumnosti i budi spremna na rizik. Ljubavni život bit će uzbudljiv i stvorit ćeš lijepe uspomene. Uživaj!