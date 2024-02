Ribe – godišnji horoskop: Mogla bi ostvariti najluđe snove, no pripazi s financijama

Razdoblje Riba počinje 19. veljače i imamo dobre vijesti – pred tobom je razdoblje intenzivnih promjena. Vjerojatno na početku neće biti lako, možda će te brzi pomaci iznenaditi, no za nekoliko mjeseci bit ćeš zadovoljna onime što si postigla tijekom veljače i ožujka, ali i ostatku godine. Ribe će ove godine osvijestiti svoj puni potencijal, a zvijezde predviđaju da ćeš u 2024. ostvariti najluđe snove.

Neptun vlada Ribama, a kako piše portal Allure, zbog Neptunova utjecaja počet ćeš više brinuti o sebi, zdravlju, ali i međuljudskim odnosima. Ove godine probudit ćeš vlastitu kreativnost, a emocije će ti biti supermoć. Već bi od 19. veljače mogla postati odlučna te se suočiti sa stvarima koje dugo odugovlačiš. Ne boj se, zvijezde su na tvojoj strani – ne samo tijekom veljače i ožujka nego cijele godine.

Foto: Pexels

Uoči razdoblja Riba donosimo godišnji horoskop. Otkrivamo što te očekuje u pogledu ljubavi, karijere, financija, ali i zdravlje. Godišnji horoskop svim bi Ribama mogao biti nit vodilja.

Ova predviđanja pomažu da se lakše nosiš s nemirnim vodama, odnosno prevrtljivom razdoblju koji te očekuje. Na kraju će te promjene donijeti puno toga dobroga.

Ribe i ljubav u 2024.

Još smo u mjesecu ljubavi pa godišnji horoskop za Ribe počinjemo upravo s ljubavlju. Ako si rođena pod ovim znakom, sigurno si čula da su Ribe sanjive, nježne i pravi romantičari. Uz to su osjećajne. Godina 2024. donosi ti mješavinu strasti i ljubavnih iskustava koje će te promijeniti. Ubrzo bi se mogla zaljubiti i stvoriti intimnu, duboku vezu s nekim posebnim. Zvijezde predviđaju da će brzo uz tebe biti netko tko te cijeni, sluša i voli, no trebat će vremena da se odnos razvije. Taj netko cijenit će tvoju empatiju i uzdizati te u svim pogledima. A kako ćeš ga upoznati? Pa, ove godine vjerojatno ćeš zračiti magnetnom energijom i nevjerojatnim šarmom, a to nije čudno jer je proljeće sve bliže!

Foto: Unsplash

Ako si u vezi ili braku, imaš se čemu veseliti. Odnos će vam se produbiti, izdvojit ćete više vremena samo za vas što će vas jako, jako zbližiti. Otvorit ćete neke važne teme i ljubav će cvjetati. Zvijezde predviđaju da će se u 2024. Ribama baš posrećiti u ljubavi – kao da su na oblaku strasti i emocija. Dopusti valu strasti da se razvije i otvori se novim iskustvima. Možda ti se neće dati ići na taj dejt, no ipak idi jer bi ti taj susret mogao odrediti budućnost.

Ribe i karijera

Dakle, s ljubavi nemaš brige, no što je s karijerom? Bit će to zadivljujuća mješavina prilika i izazova. Napokon ćeš iskoristiti svu svoju kreativnost. Empatija će biti tvoj glavni alat u poslovnom svijetu. Tvoje kreativne ideje mogle bi se svidjeti kolegama/icama i to će te dovesti do novih projekata i suradnji. Čut će se za tebe, a to će dovesti do napredovanja. S druge strane, neki bi mogli pokušati iskoristiti tvoju empatiju i strpljenje pa je savjet da odmah postaviš granice i sačuvaš psihičko zdravlje. Dobro izvaži prioritete i nemoj se izgubiti u silnom poslu i rokovima. Sve u svemu, tvoji talenti konačno će isplivati na svjetlo dana i dovesti te do uspjeha.

Ribe i financije

U poslovnom svijetu Ribe će dobiti puno prilika. To će se vidjeti i na tvom računu, ali budi pažljiva s financijama i nemoj impulzivno trošiti eure. I tu treba izvagati prioritete jer bi te u nadolazećim mjesecima mogli dočekati neočekivani troškovi. Stoga je bolje nešto ostaviti sa strane. Oprezna trebaš biti i s riskantnim pothvatima - zapamti da nije svaka prilika tako obećavajuća kao što se čini. Osloni se na intuiciju i donesi mudre (financijske) odluke. Savjet je da pokušaš investirati u aktivnosti i tečajeve na kojima možeš naučiti nešto novo. Ovo je godina životnih promjena, ali i osobnog rasta. Recimo, doškolovanje, prekvalifikacija ili tečaj mogli bi biti vrijedna investicija. Baš zahvaljujući tome, mogla bi karijerno i iskustveno napredovati.

Ribe i obitelj

2024. godina u znaku je produbljivanja osobnih veza. U narednom razdoblju mogla bi shvatiti koliko je bitno kvalitetno vrijeme s partnerom i obitelji. Radit ćete na komunikaciji, bliskosti i poštovanju te tako prebroditi razmirice. Razmirica će se vremena na vrijeme biti u obiteljskim krugovima, no nadjačat ćete ih. Neki članovi obitelji možda će pokušati iskoristiti tvoju dobrotu pa je i tu jako važno postaviti granice i 'obraniti' se. S druge strane, s bliskim članovima obitelji pa čak i prijateljima u 2024. imat ćeš zaista lijepe trenutke. Zajedničkim razgovorima i aktivnostima gradit ćete uspomene i povezati se kao nikada do sad. Dakle, pazi kome poklanjaš svoju pažnju.

Foto: Unsplash

Ribe i zdravlje

Sreća i sklad nisu mogući bez zdravlja. Možeš odahnuti jer je 2024. baš tvoja godina. Već ćeš od 19. veljače, biti puna elana i predana svojim ciljevima. Držat ćeš se fitness rutine, a savjet je i da se zdravo hraniš i ne zaboraviš na unos vode. Uživaj u jogi, plesu, šetnji i bicikliranju jer tvoje tijelo može puno toga. Pripazi na mentalno zdravlje – trebala bi se čuvati toksičnih odnosa i prevelikog stresa. Zvijezde su na tvojoj strani, no brini o sebi. Horoskop savjetuje da se otvoriš malom krugu bliskih ljudi, ne bojiš se razgovarati i priuštiti si trenutke mira.

Ključ je u balansu! Uživaj u divnom razdoblju Riba.