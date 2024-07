Mjesečni horoskop za kolovoz: Dolazi retrogradni Merkur i luda vožnja za mnoge

Pred nama je posve novi mjesec koji nas podsjeća i da se ljeto lagano bliži svome kraju, htjeli mi to ili ne, a nova, jesenska sezona sve je bliže. O nama samima ovisi kako ćemo iskoristiti posljednje tjedne ljeta, no na to bi pomalo mogle utjecati i zvijezde.

Ako je suditi prema horoskopu za kolovoz, ovaj će mjesec mnogima izgledati poput lude vožnje. Živahan mladi Mjesec već početkom mjeseca ulazi u znak Lava i unosi u naše živote još malo zabave. Puni strasti, ambicije i vitalnosti, pristupamo životu s hrabrošću da sebe stavimo na prvo mjesto.

Djelovanje Venere u znaku Djevice 5. kolovoza potaknut će nas da budemo korisni i proaktivni. Tog istog dana započinje i djelovanje retrogradnog Merkura u Djevici što bi mnogima moglo donijeti probleme. Sezona Djevice započinje 22. kolovoza, omogućavajući nam da se oporavimo od divljih posljedica neočekivanih završetaka. Retrogradno djelovanje Merkura završava krajem mjeseca vraćajući ravnotežu u naš život. Evo što kolovoz donosi horoskopskim znakovima:

Ovan

Prihvati novi početak u svom ljubavnom životu, ali nemoj dopustiti da ti izlasci oduzimaju previše vremena. Ispunjavanje poslovnih obaveza trebalo bi ti biti glavni fokus ovog mjeseca. Pritom je dobro imati na umu da je kvaliteta bolja od brzine. Manjak preciznosti i nepažnja u rješavanju zadataka mogli bi dovesti do pogrešaka koje će te koštati vremena. Izbjegavaj drame tijekom punog Mjeseca u Vodenjaku, koji stiže 19. kolovoza. Razlika u mišljenjima potaknut će napetosti u tvojoj zajednici i rješenja možda neće odmah biti očita. Srećom, Venera ulazi u Vagu 29. kolovoza kako bi ti pomogla da popraviš svoja prijateljstva.