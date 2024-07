Mjesečni horoskop za kolovoz: Dolazi retrogradni Merkur i luda vožnja za mnoge

Pred nama je posve novi mjesec koji nas podsjeća i da se ljeto lagano bliži svome kraju, htjeli mi to ili ne, a nova, jesenska sezona sve je bliže. O nama samima ovisi kako ćemo iskoristiti posljednje tjedne ljeta, no na to bi pomalo mogle utjecati i zvijezde.

Ako je suditi prema horoskopu za kolovoz, ovaj će mjesec mnogima izgledati poput lude vožnje. Živahan mladi Mjesec već početkom mjeseca ulazi u znak Lava i unosi u naše živote još malo zabave. Puni strasti, ambicije i vitalnosti, pristupamo životu s hrabrošću da sebe stavimo na prvo mjesto.

Djelovanje Venere u znaku Djevice 5. kolovoza potaknut će nas da budemo korisni i proaktivni. Tog istog dana započinje i djelovanje retrogradnog Merkura u Djevici što bi mnogima moglo donijeti probleme. Sezona Djevice započinje 22. kolovoza, omogućavajući nam da se oporavimo od divljih posljedica neočekivanih završetaka. Retrogradno djelovanje Merkura završava krajem mjeseca vraćajući ravnotežu u naš život. Evo što kolovoz donosi horoskopskim znakovima:

Ovan

Prihvati novi početak u svom ljubavnom životu, ali nemoj dopustiti da ti izlasci oduzimaju previše vremena. Ispunjavanje poslovnih obaveza trebalo bi ti biti glavni fokus ovog mjeseca. Pritom je dobro imati na umu da je kvaliteta bolja od brzine. Manjak preciznosti i nepažnja u rješavanju zadataka mogli bi dovesti do pogrešaka koje će te koštati vremena. Izbjegavaj drame tijekom punog Mjeseca u Vodenjaku, koji stiže 19. kolovoza. Razlika u mišljenjima potaknut će napetosti u tvojoj zajednici i rješenja možda neće odmah biti očita. Srećom, Venera ulazi u Vagu 29. kolovoza kako bi ti pomogla da popraviš svoja prijateljstva.

Bik

Mladi Mjesec u Lavu pokreće promjenu i akciju u tvom obiteljskom životu 4. kolovoza. Podržavanje člana obitelji ili organiziranje ekstravagantne večere zaokupit će te početkom mjeseca. Pokušaj ne brinuti tijekom procesa planiranja ili čišćenja. Provođenje vremena s voljenima treba biti zabavno, a ne stresno. Ponovno razmisli uživaš li jednako u svojim hobijima. Novi prioriteti na poslu ili neočekivana zaljubljenost u kolegu mogli bi oživjeti tvoju rutinu.

Blizanci

Svojim prirodnim šarmom i sposobnošću izražavanja nastavljaš nasmijavati ljude. Prilaženje drugima s toplinom i susretljivošću ostavlja dobar trajan dojam u svakom okruženju. To bi se osobito moglo pokazati korisnim kada se pojave nesporazumi tijekom retrogradnog Merkura. Preuređenje doma moglo bi postajati sve stresnije kako mjesec bude odmicao. Uzmi pauzu i nastavi sa svojim projektima tijekom uredne i učinkovite sezone Djevice, koja počinje 22. kolovoza.

Foto: Pexels

Rak

Tijekom kolovoza najveći izazov mogli bi ti predstavljati nesporazumi u komunikaciji. Provjeri jesi li sigurna u tuđe upute i izbjegavaj pretpostavke. Impulzivna kupnja mogla bi te ispuniti privremenim zadovoljstvom i dugoročnim žaljenjem. Nemoj trošiti novac kako bi impresionirala druge ljude. Mogle bi se pojaviti i nesuglasice u prijateljskim odnosima. Nemoj paničariti. Krajem mjeseca, utjehu i sigurnost pronaći ćeš u krugu svoje obitelji.

Lav

Ti uvijek imaš glavnu ulogu, a to je posebno istinito ovog kolovoza. Pokaži svoju prisutnost i budi ponosna na svoj izgled. Promjena garderobe mogla bi se pozitivno odraziti na tvoj izgled. Ali ipak budi na oprezu: isticanje iz pogrešnih razloga natjerat će te da preispitaš svoj stil i ponašanje. Muku bi ti mogli zadati prekomjerni troškovi. Red i disciplina će biti nužni. Dok se baviš drugim prioritetima u svom životu, nemojte zanemarivati odnos s partnerom.

Djevica

Ovog mjeseca ćeš mnogo razmišljati o tome što te usrećuje. Samorefleksija će te podsjetiti da si snažnija nego što misliš. Budi hrabra i otvorit će se nova vrata. Razmisli u kojim područjima možeš biti bolja, ali pritom se nemoj zamarati svojim nedostacima. Nitko nije savršen, važno je fokusirati se na svoje jake strane. Mudrost stečena tijekom ovog razdoblja omogućit će ti da pronađeš svoje novo 'ja'. Kraj mjeseca je savršeno vrijeme za to jer Sunce ulazi u tvoj horoskopski znak 22. kolovoza. Probaj težiti harmoniji i životu u skladu sa svojim vrijednostima.

Vaga

Tvoja karizma i samopouzdanje privlače pažnju, a pred tobom se pojavljuju sjajne prilike. Pokaži da si vrijedna povjerenja i ljudi će te gurati prema vodećim pozicijama. Izbjegavaj pretjerano razmišljanje o hipotetskim problemima; nemoj si dopustiti da zbog onoga što je bilo loše u prošlosti živiš u strahu od budućnosti. Ključni trenutak u tvom ljubavnom životu ili karijeri možda neće proći kako si očekivala. Sezona Djevice dolazi 22. kolovoza; iskoristi kraj mjeseca kao priliku za iscjeljenje, razmišljanje i vraćanje snage.

Škorpion

Odvažna, dostojanstvena i hrabra, početkom kolovoza izlaziš u svijet kao najbolja verzija sebe. No, nemoj pokušavati prirediti predstavu; budi autentična i privući ćeš pozitivnu pozornost. Retrogradni Merkur 5. kolovoza tjera te da preispitaš određene snove koji se nisu ostvarili. To će posebno vrijediti za ciljeve vezane uz karijeru. Krajem mjeseca mogla bi se pojaviti drama u obiteljskim odnosima. Budi pažljiva.

Strijelac

Kolovoz ti donosi nove vizije i ambicije. Slijedi svoje instinkte kad je riječ o putovanjima, učenju i istraživanju. Tvoj motivirajući govor mogao bi inspirirati druge. Hrabro podijeli svoje strasti i inspiraciju gdje god išla. Nemoj dopustiti da ti jedno teško poglavlje sruši samopouzdanje. Vrijedna si, čak i ako nemaš odgovore na sva pitanja. Kraj retrogradnog Merkura, 28. kolovoza, vratit će ti sigurnost i vjeru u sebe.

Jarac

Svoju ljubav u kolovozu izražavat ćeš mudrim riječima. Pokaži svoju empatiju, podršku i strpljenje. Ipak, nemoj drugima nametati svoje mišljenje, osobito kada nemaš dovoljno informacija. Retrogradni Merkur mogao bi te natjerati da ponovno razmisliš o odlukama iz prošlosti. Pripazi na svoje financije i budi oprezna kad su u pitanju troškovi.

Vodenjak

Kvalitetno provedeno vrijeme s najbližima ispunit će te strašću i entuzijazmom. Ojačaj odnose brinući o njihovim potrebama. Problemima drugih ljudi često je lakše upravljati nego vlastitima. Ipak, zapitaj samu sebe: izbjegavaš li nered u vlastitom životu popravljajući tuđe živote? Sredinom kolovoza shvatit ćeš koliko odanosti i predanosti je prisutno u tvojim najvažnijim odnosima. Osjećaš li se viđeno i cijenjeno? Izrazi svoje vrijednosti i žudnje. Nemoj pustiti ljude da nagađaju.

Ribe

Naporan rad ne mora biti dosadan. Slatki doručak ili rolanje u slobodno vrijeme unijet će boju i vitalnost u tvoje sive dane. Želja da pomogneš svom partneru je vrijedna divljenja, ali nemojte ga previše kontrolirati i izbjegavaj kritike. Umjesto toga, pomozi mu da uvidi vlastiti potencijal tako što ćeš ga ohrabriti i nadahnuti.