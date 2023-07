Mjesečni horoskop za kolovoz 2023. - čekaju nas čak 2 puna Mjeseca (i veliki val emocija)

Pred nama je kolovoz u kojem možemo očekivati veliki val nostalgije i emocija budući da nas u ovom mjesecu očekuju čak dva puna Mjeseca. Prvi se javlja već 1. kolovoza (u Vodenjaku), a drugi 30. kolovoza, tzv. plavi Mjesec u Ribama.

To znači da će kolovoz biti vrlo emotivan mjesec - pun završetaka i otkrića. Srećom, s ukupno sedam retrogradnih planeta, tempo života bit će spor, što će nam dati vremena za odmor i ponovno kalibriranje. To će posebno biti istinito tijekom zadnjeg tjedna kolovoza, kada se Merkur i Uran pridruže cijeloj astrološkoj priči.

Venera - planet zadovoljstva, odnosa i novca - retrogradna je cijeli mjesec, što znači da smo još uvijek u procesu preispitivanja svih ovih aspekata naših života. Kad god je potrebno, potraži vrijeme nasamo kako bi mogla razmisliti o onome što uistinu želiš. Očekuj da ćeš otvoriti oči kad je u pitanju smjer kojim se kreću tvoje veze i odnosi između 9. i 13. kolovoza. Ako ti određena veza, navika ili projekt više ne donose radost, sada dobivaš kozmičku dozvolu da ih napustiš!

Osim toga, svi ćemo se osjećati pomalo buntovno, posebno pod mladim Mjesecom u Lavu 16. kolovoza. Neke potisnute emocije mogle bi izaći na vidjelo, a ovaj lunarni događaj može nam pomoći i da se bolje nosimo s prošlošću, tako da lakše možemo krenuti u našu budućnost kada Venera početkom rujna krene direktno.

Nadalje, 23. kolovoza, Sunce počinje svoju godišnju turneju u znaku Djevice. Obično je ovo vrijeme za početak novih projekata. Međutim, budući da Merkur počinje svoju retrogradnost na isti dan, i traje do 15. rujna ove godine, sezona Djevice spontano će dovesti do transformacije za mnoge horoskopske znakove. Dapače, zadnji dani kolovoza i prvi dani rujna idealni su za godišnji odmor ako ti zatreba predah.

A što kolovoz donosi svakom horoskopskom znaku - provjeri u nastavku.

Ovan

Sada imaš vjetar u leđa - osjećaš li ga? Mjesečev sjeverni čvor sada je u tvom znaku i pomaže ti da pronađeš svoj pravi put! Sa svojim planetom, Marsom, koji je u Djevici cijeli mjesec, čini se da si usredotočena na to da dođeš do nekih rješenja. Čak i s toliko planeta u retrogradnom hodu, kolovoz je sjajan mjesec da popraviš sve što treba poboljšati u tvom životu, posebno kada je riječ o dobrobiti i svakodnevnim navikama. Tada će retrogradni Merkur (23. kolovoza - 15. rujna) dodatno potaknuti tvoj trud. Ako su tvoje financije oscilirale, retrogradni Uran trebao bi ti donijeti zasluženi odmor, od 28. kolovoza pa sve do sredine siječnja 2024.

Bik

Uzbudljive vijesti o kreativnom ili poslovnom projektu mogle bi pokucati na tvoja vrata za vrijeme punog Mjeseca 1. kolovoza. S tvojim planetom, Venerom, koja je retrogradna cijeli mjesec, kolovoz će biti vrlo introspektivan mjesec za tebe. Daj si prostora da smisliš kako želiš napredovati u karijeri ili situaciji vezanoj za dom. Oko mladog Mjeseca 16. kolovoza informacije koje tražiš izbijaju na površinu. I dok bi stvari mogle postati vrlo intenzivne, također bi ti mogle donijeti određenu jasnoću. Također, bivši partner ili stara ljubav mogli bi ti se javiti u drugoj polovici kolovoza, pa slobodno toj priči daj konačni završetak, ali nikako nemoj ponovno otvarati svoje srce.

Blizanci

Pokušaj vježbati strpljenje ovog mjeseca! S retrogradnim Saturnom koji je aktiviran u tvom sektoru karijere, moglo bi ti se činiti kao da si jedina koja zapravo pokušava obaviti stvari na poslu. Sve izazove na koje naiđeš shvati kao priliku za rast, posebno na početku i krajem kolovoza. Zapamti, način na koji komuniciraš se mijenja, zbog čega je važno razmisliti prije nego pritisneš "pošalji". Promjene kod kuće, s obitelji ili bliskim prijateljima mogle bi se početi događati kada Merkur krene retrogradno 23. kolovoza. Međutim, ovo je također prilika da shvatiš da je vrijeme za određene promjene koje bi trebala provesti u djelo prije nego što službeno dođe jesen.

Rak

Kao horoskopski znak koji je više povezan s Mjesecom, trebala bi i puno više misliti i brinuti o sebi za vrijeme oba puna Mjeseca, 1. i 30. kolovoza. Međutim, imaj na umu da to vrijeme i briga o sebi ne uključuje pretjerano trošenje, jer retrogradna Venera neće pogodno utjecati na tvoje financije. Iako ovo razdoblje neće završiti sve do 3. rujna, do trenutka kada Sunce uđe u Djevicu 23. kolovoza, trebala bi imati bolju predodžbu o tome gdje i kako tvoje financije zapravo stoje. Istog dana, Merkur će krenuti retrogradno u tvom sektoru komunikacije, najavljujući trotjedno razdoblje u kojem bi trebala biti opreznija u osobnoj komunikaciji, odnosno u ljubavnim i prijateljskim odnosima.

Lav

Oko 1. kolovoza mogao bi se dogoditi ozbiljan razgovor s prijateljem ili (romantičnim ili poslovnim) partnerom, a ako do 9. kolovoza stvari ne krenu na bolje, na vidiku je velika promjena. Zapamti, s retrogradnom Venerom u tvom znaku cijeli mjesec, nalazit ćeš se u dubokom procesu ponovnog otkrivanja. Srećom, do trenutka kada Mjesec postane mlad u tvom znaku 16. kolovoza, mogla bi osjetiti neke zaista moćne promjene. Ako si doživjela određenu promjenu na poslu, možeš se odmoriti od kaosa između sada i ostatka godine jer Uran započinje svoj retrogradni hod 28. kolovoza.

Djevica

Sredina je ljeta - ali nemoj se bojati skrivanja u svojoj ljusci. Nešto u tvom životu doživljava obnovu, tako da ovog mjeseca svemir traži da prigrliš odmor, više sna i jaču vezu sa svojom intuicijom. Toliko toga te čeka, ali ne na tradicionalne načine. Ova će energija biti posebno jaka tijekom posljednjeg tjedna kolovoza, kada se retrogradni Merkur i Venera udruže kako bi za tebe stvorili magiju 'iza kulisa'. Ovo će te mentalno pripremiti za važan završetak ili događaj tijekom razdoblja plavog Mjeseca 30. kolovoza.

Vaga

Drama koju doživljavaš u novoj romantičnoj vezi ili u određenim prijateljskim ili društvenim krugovima je posljedica retrogradnosti Venere. Kad život postane intenzivan, sasvim je u redu osjećati ljutnju - međutim, potiskivati ljutnju ili praviti se da ona ne postoji nikada neće završiti dobro. Uostalom, s Mjesečevim južnim čvorom u tvom znaku, na početku si dugog procesa u kojem ćeš se napokon osloboditi navike koju oduvijek imaš - nepotrebnog i konstantnog ugađanja drugim ljudima. Ovaj mjesec također dobivaš kozmičko dopuštenje da budeš sebična i usredotočiš se više na sebe, pogotovo jer sezona Djevice i retrogradni Merkur počinju 23. kolovoza.

Škorpion

Značajno si se promijenila tijekom proteklih mjeseci i sada su ti sve karte otvorene da jasno shvatiš što doista želiš. Ovomjesečna kombinacija energija ima vaše poglede na tvoje ciljeve u karijeri, kao i na određene ljude koji će ti pomoći da stigneš tamo gdje trebaš biti. Proučavaj, razmišljaj i kreći se među ljudima, ali nemoj pokretati velike odluke ili promjene sve do 3. rujna. Odvoji malo vremena da u potpunosti upiješ 'sočne' poruke koje ti donosi mladi Mjesec u Lavu 16. kolovoza. Na kraju, ako ti je važan odnos bio pun uspona i padova, retrogradni Uran koji počinje 28. kolovoza obećava ti na neki način dati olakšanje i prijeko potrebnu pauzu od stresa i problema.

Strijelac

Očekuj odgode ovog mjeseca, posebno u području karijere oko 1. kolovoza i 27. kolovoza. Mars u tvom sektoru karijere cijeli mjesec ti šalje ambicioznu energiju, ali nažalost, s toliko planeta u retrogradnom kretanju ovog mjeseca, neki će se projekti i pozitivne promjene morati odgoditi. Na kraju ćeš primijetiti da će te jedino testiranje novih stvari dovesti na drugu i tako željenu stranu. A srećom, retrogradni Merkur od 23. kolovoza do 15. rujna pomoći će ti u preispitivanju i revidiranju tvojih radnih procesa. Na kraju, velike vijesti stižu za tvoj obiteljski život oko plavog Mjeseca 30. kolovoza, kada će biti neophodno prepustiti se. Možda će neke promjene zvučati zastrašujuće, ali dugoročno će ti donijeti dobre stvari.

Jarac

Izreka "ponekad pobijediš, a ponekad naučiš" zvučat će ti posebno istinita u kolovozu. To će se posebno vidjeti u danima oko 1. kolovoza i 27. kolovoza, kada se planeti sukobljavaju s tvojim vladarom, Saturnom. Međutim, s Mjesečevim južnim čvorom koji je sada u tvom sektoru karijere, ovi neuspjesi bi mogli biti poruka da se promjena mora dogoditi u ovom području tvog života. Ako se do kraja mjeseca odlučiš uložiti dodatni trud u području karijere i profesionalnih odnosa, retrogradni Merkur od 23. kolovoza do 15. rujna u tome će ti pomoći - stoga samo naprijed!

Vodenjak

Nema smisla uljepšavati situaciju, kolovoz će za tebe biti dosta naporan i iscrpljujuć, posebno kad su u pitanju veze i odnosi koji će zahtijevati puno rada i truda s tvoje strane. To će biti osobito istinito između 12. kolovoza i 17. kolovoza. Bit će ključno da budeš otvorena za drugačije viđenje stvari - a srećom, Merkur i Mars će ti pomoći u tome. Dok se veze mijenjaju za sve horoskopske znakove, za tebe će pravi test biti pronalaženje i postizanje prave intimnosti. Dobra je vijest da, ako su stvari kod kuće bile komplicirane i prolazile kroz puno uspona i padova, retrogradni Uran, koji počinje krajem mjeseca i traje do sredine siječnja, zaustavlja kaos koji te je možda dotada okruživao.

Ribe

Ti si osoba puna ljubavi i istinska tražiteljica mira, ali ako nisi željela vidjeti istinu o određenom bliskom prijatelju ili svom ljubavnom odnosu, ovog mjeseca pripremi se za povratak u stvarnost. Naime, 1. i 27. kolovoza, Merkur i Sunce aktiviraju retrogradni Saturn u tvom znaku, vraćajući neke stvari i potisnute probleme iz prošlosti. Merkur ide retrogradno u tvom sektoru odnosa, najavljujući trotjedno razdoblje koje će te potaknuti na razmišljanje o tvojim najbližim odnosima. Tko koliko daje, ulaže, a tko samo uzima? Na kraju mjeseca, odnosno 30. kolovoza, pun Mjesec za tebe će donijeti važnu poruku u obliku projekta ili vijesti koje nisi očekivala.