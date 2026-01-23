Mjesec u Ribama: Za ova četiri znaka život dobiva potpuno novi smjer

Pripremi se na jedan od najintenzivnijih astroloških trenutaka godine, 22. siječnja 2026. Mjesec je ušao u sanjive Ribe i donio energiju koja čisti sve što ste dugo držali u sebi. Za četiri znaka ovo nije samo tranzit, već vrijeme emocionalnog čišćenja

Mjesec je upravo upravo ušao u sanjivi i intuitivni znak Riba, ali ovo nije samo još jedan u nizu njegovih tranzita. Riječ je o vrhuncu dugogodišnjeg ciklusa, o svojevrsnom "posljednjem pozivu" za veliko emocionalno čišćenje prije nego što započneš potpuno novo poglavlje. Ovaj rastući Mjesečev srp ne donosi samo pojačanu osjetljivost, već i priliku da se oslobodiš tereta prošlosti koji te je predugo vukao prema dnu. Vrijeme je za veliko karmičko otpuštanje Ono što ovaj tranzit čini toliko moćnim jest jedinstveni kozmički kontekst.

Nakon četrnaest godina putovanja kroz svoju vladavinu planet snova i iluzija, Neptun sprema se napustiti Ribe i zakoračiti u Ovna. Mjesec sada djeluje kao njegov glasnik, donoseći posljednje poruke iz dubina podsvijesti. Istovremeno, strogi Saturn nalazi se na samom kraju Riba, donoseći osjećaj karmičke završnice i naplate starih emocionalnih dugova. Sve ono što si gurala pod tepih sada izlazi na površinu, ne da bi te mučilo, već da bi konačno bilo iscijeljeno i otpušteno. Intuicija će ti biti izoštrenija nego ikad, a snovi živopisni i puni značenja.

Pexels

Znakovi pred velikim preokretom Iako će svi osjetiti ovaj val suptilne, ali snažne energije, četiri znaka zodijaka doživjet će istinski preokret. Ako si jedan od njih, ovo je tvoj trenutak da vjeruješ unutarnjem glasu i hrabro zakoračiš u promjenu.

Rak: Konačno pronalaziš mir u sebi

Za tebe ovaj tranzit označava kraj dugog razdoblja sumnji i preispitivanja. Godinama si tražila potvrdu svoje vrijednosti u drugima, no sada se događa ključni pomak. Osjetit ćeš duboko povjerenje u vlastite osjećaje i shvatiti da je sigurnost koju tražiš oduvijek bila u tebi. Preokret se događa u trenutku kada prestaneš analizirati tuđe namjere i jednostavno dopustiš sebi osjetiti mir.

Vaga: Vrijeme je za istinu u odnosima

Tvoj fokus se seli s onoga "kako tvoj život izgleda" na ono "kako se u njemu zaista osjećaš". Mjesec u Ribama potiče te da skineš masku i pokažeš svoju ranjivost. Za tvoje odnose, ovo je trenutak istine. Veza koja je ispravna za tebe produbit će se na nezamisliv način, dok ćeš iz one koja te guši smoći snage konačno otići, bez drame i s osjećajem unutarnjeg mira. Empatija postaje tvoje najjače oružje.

Unsplash

Jarac: Dopuštaš srcu da te vodi

Navikla si na kontrolu, planiranje i logiku, ali ovaj Mjesec te uči najvažniju lekciju, onu o prepuštanju. Tvoj čvrsti oklop počet će se topiti, a ti ćeš po prvi put dopustiti emocijama da preuzmu vodstvo. Možda će ti se činiti zastrašujuće, no preokret leži upravo u toj ranjivosti. Kada se otvoriš, primit ćeš podršku okoline kakvu nisi mogla ni zamisliti.

Ribe: Magla se diže, put postaje jasan

Budući da se Mjesec nalazi u tvom znaku, ti osjećaš vrhunac transformacije koja traje godinama. Magla koja je obavijala tvoje odluke napokon se diže. Odjednom će ti postati kristalno jasno što moraš ostaviti iza sebe kako bi mogla krenuti naprijed. Ovo je tvoj trenutak oslobođenja i početak potpuno novog životnog ciklusa, lakšeg i usklađenijeg s tvojom pravom prirodom.

Ovaj Mjesec u Ribama je poziv da usporiš, osluhneš i vjeruješ. Razum će ti govoriti jedno, ali tvoja duša znat će pravi put. Dopusti osjećajima da te iscijele i povedu prema budućnosti koju zaslužuješ.