NEĆE BITI DOSADNO
Posao
★★★★☆
Osim stabilnog uhodanog posla, sve više dolazite do prilika da razvijete nešto novo i kreativno.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Ne žalite zbog sitnica.
