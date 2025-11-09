Lav
Žena.hr
9. studenoga 2025.

Posao

★★★★☆

Pregovori bi mogli uroditi plodom, a od vas će se zahtijevati malo više takta i diplomacije. Potrudite se.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Male nervoze.

