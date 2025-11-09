NAJFINIJE KOMBINACIJE I RECEPTI
Posao
★★★★☆
Pregovori bi mogli uroditi plodom, a od vas će se zahtijevati malo više takta i diplomacije. Potrudite se.
Zdravlje&savjet
★★★☆☆
Male nervoze.
