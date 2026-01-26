403 Forbidden

GODINA PRAVDE

Kineski godišnji horoskop za Psa za 2026.: Što vas čeka u godini Vatrenog Konja

Ana Ivančić
26. siječnja 2026.
Godina Vatrenog Konja nagrađuje Pse za njihovu dugogodišnju odanost, trud i poštenje. Ovo je vrijeme kada će pravda biti zadovoljena, a vaši napori okrunjeni uspjehom

Ulaskom u godinu Vatrenog Konja, koja započinje 17. veljače 2026. i traje do 5. veljače 2027., otvara se iznimno povoljno razdoblje za sve rođene u znaku Psa. Pripadnici ovog znaka, rođeni 1946., 1958., 1970., 1982., 1994., 2006. i 2018. godine, mogu očekivati godinu ispunjenu podrškom, rastom i dugo očekivanim priznanjima. Za razliku od prethodnih, mirnijih godina, dinamična i strastvena energija Konja donosi Psu vjetar u leđa, potičući ga na hrabrije korake i ostvarenje ciljeva koji su se činili dalekima.

Vjetar u leđa Vatrenog Konja

Pas i Konj u kineskoj astrologiji čine dio takozvanog "trojstva harmonije", zajedno s Tigrom. Ta veza jamči da će se Pas tijekom 2026. osjećati sigurno, motivirano i usklađeno s okolinom. Brza i ponekad nepredvidiva priroda Konja neće biti izvor stresa, već inspiracije. Oprezni i odani Pas, koji često predugo analizira prije djelovanja, bit će potaknut da iskoristi trenutak i prepozna prilike koje se brzo pojavljuju.

Dodatnu podršku pruža i međuodnos elemenata. Godina 2026. je u znaku Vatre, dok je fiksni element Psa Zemlja. Prema kineskoj teoriji pet elemenata, Vatra "hrani" Zemlju, što znači da će vanjske okolnosti i opća energija godine izravno jačati i osnaživati Psa. Osjećat ćete se kao da vam sve ide od ruke, a resursi i pomoć stizat će vam iz neočekivanih izvora.

Ljubav i odnosi: Vrijeme za produbljivanje veza

Društveni život Pasa u godini Vatrenog Konja doživjet će procvat. Bit ćete popularniji no ikad, a pozivi na druženja i događanja redat će se jedan za drugim. Ovo je idealno vrijeme za širenje kruga prijatelja i stvaranje novih, značajnih poznanstava.

Za samce, ovo je jedna od najpovoljnijih godina za pronalazak partnera. Energija Konja potiče strast i spontanost, pa bi nove veze mogle započeti iznenada i vrlo intenzivno. Privlačit ćete osobe koje cijene vašu iskrenost i stabilnost, a istovremeno unose uzbuđenje u vaš život. Nemojte se bojati prepustiti se osjećajima i izaći iz svoje zone komfora.

Oni koji su u vezama mogu očekivati produbljivanje odnosa i jačanje intimnosti. Godina je savršena za zajedničke planove, putovanja ili pokretanje novog hobija koji će unijeti svježu dinamiku u partnerstvo. Kineski horoskop za Psa za 2026. naglašava da će parovi koji su razmišljali o proširenju obitelji imati posebnu podršku zvijezda.

Posao i financije: Hrabrost se isplati

Na poslovnom planu, 2026. godina donosi Psu priliku za kvantni skok. Mnogi astrolozi slažu se da je ovo jedna od najboljih godina za karijeru Psa u posljednjem desetljeću. Vaša marljivost, pouzdanost i osjećaj za pravdu konačno će doći do izražaja, donoseći vam priznanja, promaknuća ili ponude za bolje radno mjesto.

Energija Vatrenog Konja potaknut će vas da hrabrije iznosite svoje ideje i preuzimate inicijativu. Projekte koji su dugo stajali u mjestu sada ćete s lakoćom pokrenuti i uspješno završiti. Timski rad bit će posebno plodonosan, pogotovo ako surađujete s osobama rođenim u znaku Tigra ili Konja.

Financijska situacija bit će stabilna, s izraženom tendencijom rasta. Minuli rad i pametna ulaganja počet će donositi plodove, pružajući vam osjećaj sigurnosti. Ipak, brza energija godine može potaknuti na impulzivnu kupnju ili rizične investicije. Ostanite vjerni svojoj opreznoj prirodi kada su u pitanju veći troškovi i usmjerite se na dugoročnu financijsku stabilnost.

Zdravlje i vitalnost: Pronalaženje ravnoteže u brzini

Tijekom 2026. osjećat ćete se vitalno i puni energije. Ipak, brzi tempo koji nameće Vatreni Konj nosi rizik od iscrpljenosti i "izgaranja". Ključ za očuvanje zdravlja leži u pronalaženju ravnoteže između aktivnosti i odmora. Važno je da svjesno odvojite vrijeme za opuštanje i regeneraciju.

Psu, kao zemljanom znaku, izuzetno će goditi boravak u prirodi. Redovite šetnje, planinarenje ili vrtlarenje pomoći će vam da ostanete "uzemljeni" i oslobodite se stresa. Također, obratite pozornost na mentalno zdravlje. Iako će okolnosti biti povoljne, vaša prirodna sklonost brizi i tjeskobi može se povremeno javiti. Prakticiranje meditacije ili joge može biti iznimno korisno za održavanje unutarnjeg mira.

Savjet je jednostavan: prihvatite promjene, vjerujte svojim instinktima i djelujte bez odlaganja. Zvijezde su vam naklonjene više nego ikad.

