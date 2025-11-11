Jarac
11. studenoga 2025.

Posao

★★★★★

Kolege vas vole i to vam pokazuju, a takav njihov stav vas potiče da i vi nešto učinite za njih.

Zdravlje&savjet

★★★☆☆

Odmorite se od svojih očekivanja.

