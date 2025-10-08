Jarac
8. listopada 2025.

Posao

★★★☆☆

Vjerojatno ćete dobiti mail, poruku ili glas u vezi jednog poslovnog problema koji nije mali, ali se sad može riješiti.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Poradite na zaostacima.

