19. studenoga 2025.

Posao

★★★★☆

Nekima vaše zasluge u poslu neće biti potpuno jasne, pa ćete se morati malo više dokazati. Bit ćete kreativni i uspješni.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Ni umor vas ne zaustavlja.

