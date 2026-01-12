ZA SVAKI ZNAK
Posao
★★★★★
Djelovat ćete brzo i sigurno. Uspjet ćete postaviti stvari onako kako i treba, a okolnosti će vam još ići na ruku.
Zdravlje&savjet
★★★★★
Odlično ste.
Najčitanije
EVO ŠTO ZNAMO O NJIMA
U novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' stižu svestrane Matea, Smiljana i Rubina
ZA SVAKI ZNAK
Tjedni horoskop od 12. do 18. siječnja: Strijelce će mučiti velika poslovna iskušenja, a ovnovi će prirediti zabavu
VIKEND ZA UŽIVANJE
Nedjeljna anksioznost: Kako prestati strahovati od ponedjeljka
Iz naše mreže