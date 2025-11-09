Jarac
Žena.hr
9. studenoga 2025.

Posao

★★★★☆

Svi koji se bave alternativnim djelatnostima danas će biti na dobitku. Ostali će uspješno koristiti intuiciju u radu.

Zdravlje&savjet

★★★★☆

Znate što vam treba da bi bili zdraviji.

