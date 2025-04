4 horoskopska znaka koja imaju najveću šansu za povišicu u svibnju

Svibanj donosi promjene koje se itekako mogu osjetiti i na poslu – posebno kad je riječ o priznanju, napredovanju i onome što svi volimo čuti: povišici. Ako si u zadnje vrijeme daLA sve od sebe, preuzimala inicijativu, rješavala stvari kad drugi nisu mogli – zvijezde su to itekako primijetile. I ne, nije u pitanju samo horoskopska fraza – ovog mjeseca energija planeta stvarno je naklonjena onima koji su dosljedni, odgovorni i spremni na sljedeći korak u karijeri.

Možda već osjećaš da se nešto kuha – više pohvala od kolega, osmijeh šefa koji nije uobičajen ili poziv na razgovor "nasamo" koji ne zvuči kao prigovor. Sve su to znakovi da se tvoje poslovne vibracije mijenjaju. A kad se tome pridoda i astrološka podrška – onda je povišica sasvim realna mogućnost.

Neki će u svibnju zablistati jače od drugih, a mi smo istražili koji to horoskopski znakovi imaju najveću šansu da upravo sada dobiju ono za čim već dugo čeznu – veći iznos na platnoj listi. Jesi li i ti među njima? Pogledaj u nastavku.

Bik

Svibanj ti donosi priliku da dobiješ konkretno priznanje za sav onaj trud koji si mjesecima ulagala bez puno pompe. Rezultati govore sami za sebe – a sada je vrijeme da netko to i nagradi.

U drugoj polovici mjeseca, Venera ulazi u znak blizanaca, što ti daje dodatni šarm i komunikacijsku lakoću – savršen trenutak da zatražiš povišicu ili pregovaraš o novim uvjetima. Šef te vidi kao osobu od povjerenja, a tvoje strpljenje i stabilnost postaju sve važniji faktori u timu. Iskoristi to. Ako budeš hrabra i jasna u izražavanju svojih želja – svemir (i tvoj bankovni račun) će ti odgovoriti.

Djevica

Ti ne tražiš pažnju – ti radiš. I upravo to te u svibnju izdvaja. Tvoja sposobnost da sagledaš problem iz svih kutova, pronađeš sustavno rješenje i usput sve organiziraš do u detalje – sada dolazi do izražaja. Ako si u zadnje vrijeme dala neki pametan prijedlog, poboljšala proces ili samo bila onaj tihi oslonac kad su svi drugi dramili – ljudi to primjećuju.

U svibnju Mars ti daje dodatnu odlučnost i samopouzdanje, pa bi mogla iznenaditi i sam sebe kad se usudiš jasno reći: "Zaslužujem više." I u pravu si. Bit ćeš tiho, ali učinkovito nagrađena – kroz povišicu, bonus ili prijelaz na višu poziciju.

Jarac

Nitko ne igra dugoročnu igru kao ti. Godinama si učila kako izgraditi povjerenje, održati stabilnost i biti dosljedna bez obzira na kaos oko sebe. Upravo zbog toga, sada – kad mnogi posustaju – ti stojiš čvrsto. A to nadređeni jako dobro znaju.

U svibnju tvoj trud postaje itekako vidljiv. Saturn ti daje dodatnu postojanost, a Pluton u Vodenjaku pojačava tvoju transformaciju – vrijeme je da izađeš iz sjene. Možda ti neće sve servirati na pladnju, ali otvaraju se vrata – razgovori, ponude, čak i formalna priznanja. Ako si razmišljala o većoj odgovornosti i s njom većoj plaći – ovo je tvoj trenutak. Samo pazi: nemoj biti previše skromna. Pokaži koliko vrijediš. Jer stvarno vrijediš puno.

Blizanci

Ti si u elementu – i to doslovno. Kako se bliži tvoja sezona, energija se diže, tvoje ideje se množe, a tvoj utjecaj u timu postaje sve veći. Ljudi te slušaju jer znaš kako prenijeti poruku, a tvoje šefove impresionira tvoja brzina, prilagodljivost i ideje koje često dolaze u zadnji čas – ali budu genijalne.

U svibnju Merkur – tvoj vladar – ulazi u dinamičnu fazu koja ti donosi priliku da pokreneš ozbiljan razgovor o povišici ili promjeni uloga. Nemoj čekati da ti nešto "padne s neba". Budi ona koja će inicirati, predložiti i pokazati samopouzdanje. Tvoje riječi će imati težinu. A ako znaš što želiš, sada je trenutak da to i dobiješ.