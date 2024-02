Evo što te očekuje za Valentinovo prema tvom horoskopskom znaku

I samo tako, Valentinovo 2024. je blizu. Bilo da si slobodna, u vezi ili negdje između, ovaj je "praznik" dobar podsjetnik na sve vrste ljubavi koje imamo u svojim životima. Valentinovo pada usred sezone Vodenjaka, razbija zimsku monotoniju i unosi dozu svježe, živahne energije u naše živote.

Želiš li maksimalno uživati u ovom danu, pročitaj što su zvijezde pripremile za tvoj horoskopski znak ili znak tvog partnera. No, bez obzira na to kojem znaku pripadaš, razumijevanje vlastitih potreba i želja vrlo je važno kad je ljubav u pitanju, a ujedno je to i najbolji način da u potpunosti iskoristiš Dan zaljubljenih.

Kakvo te Valentinovo očekuje prema tvom horoskopskom znaku otkrij u nastavku:

Ovan

Možda će ti se činiti kao da si ove godine previše zauzeta da bi uživala u Valentinovu, no važno je usporiti i pronaći ravnotežu. Iskoristi ovo vrijeme kako bi podijelila svoje talente s partnerom ili ostatkom svijeta ako si solo. Organiziraj tečaj, podijeli svoje ideje, prezentiraj projekte na kojima si radila i nemoj se bojati samo-promocije. Shvatit ćeš da je ona ljubav koju osjećamo prema sebi jednako važna kao i ona koju imamo za druge.

Foto: Pexels

Bik

Ovog ćeš se Valentinova posvetiti luksuzu i svim onim malim užicima koji te čine sretnom. Ako si slobodna, organiziraj romantičan dan samo za sebe. Probudi se malo ranije, pripremi si svoj omiljeni doručak, uživaj u kupki ili prošeći parkom. Reci 'ne' planovima i obavezama koji te ne uzbuđuju i koji mogu pričekati do sutra. Oni u vezi trebali bi maksimalno uživati s partnerom. Ako si čekala pravi trenutak da nekome priznaš svoje osjećaje, Valentinovo je idealna prilika za to. Planeti će u tvoj ljubavni život unijeti dozu idealizma i fantazije.

Blizanci

Ovog Valentinova daj prednost odmoru. Zbog djelovanja Mjeseca u tvojoj 12. kući sna i samoće, ekstravagantne spojeve i lude ideje ostavi za neki drugi put. Venera će prolaziti kroz tvoju osmu kuću intimnosti, što je razlog više da se pritajiš i provedeš kvalitetno vrijeme sa svojim dragim unutar vaša četiri zida. Djelovanje Marsa i Plutona u devetoj kući putovanja moglo bi ukazati na određene izazove vezane uz tvoj raspored i planove.

Rak

Mjesec će osvijetliti tvoju jedanaestu kuću zajednice i prijateljstva ovog Valentinova stoga okupi sve platonske ljubavi svog života na šarmantnoj večeri koja će biti usmjerena na proslavu prijateljstva. Možda je ovo idealan trenutak da se malo više posvetiš njegovanju prijateljskih odnosa i da dragim ljudima koji te podržavaju pokažeš koliko si im zahvalna na tome. Venera i Neptun aktivirat će tvoj sektor odnosa, povećavajući tvoju želju za romansom iz bajke – ali budi oprezna, jer bi mogla nesvjesno pobrkati platonsku ljubav s romantičnom.

Foto: Pexels

Lav

Preuzmi vodstvo i slijedi svoje srce. S planetom ljubavi Venerom koja prolazi kroz tvoju šestu kuću , sve je u detaljima i ništa te neće spriječiti da pokažeš svom dragom koliko ti je do njega stalo. Zbog djelovanja Mjeseca u tvojoj desetoj kući tradicije i vodstva, izgled, emocije i estetika vjerojatno će ti biti prioritet ovog Valentinova. Kloni se traženja pomoći od drugih jer bi to moglo biti suprotno od tvoje vizije. Ti sama najbolje znaš koji je idealan način za proslavu Valentinova s dragim.

Djevica

Mjesec prolazi kroz tvoju devetu kuću istraživanja pa zašto se ovog Valentinova ne bi upustila u malu avanturu i isprobala nešto novo? Posebno bi uspješne mogle biti veze na daljinu. Romantika će definitivno biti u zraku. Iako si poznata po svom perfekcionizmu, ovog Valentinova pokušaj biti malo spontanija i usudi se eksperimentirati i prigrliti svoju slobodoumnu stranu. Možda ćeš se ugodno iznenaditi.

Foto: Pexels

Vaga

Zbog djelovanja Mjeseca u osmoj kući intimnosti, ovog ćeš Valentinova zasigurno osjetiti ljubav. Venera osvjetljava tvoju četvrtu kuću dubokih emocija, što znači da ćeš žudjeti za emocionalnom dubinom, jednako kao i za strašću i intenzitetom. Ako Valentinovo ne možeš provesti sa svojom simpatijom, zašto ne bi otišla na spoj sa svojom najboljom prijateljicom? Bliskost za kojom žudiš može se pronaći i u platonskim odnosima.

Škorpion

Ovog će Valentinova Mjesec osvijetliti tvoju sedmu kuću veza stavljajući odnos s partnerom u središe pozornosti. Romantična Venera također će se pridružiti očaravajućem Neptunu u petoj kući ljubavi i slave, dodajući dozu fantazije i magije tvojim odnosima. Ne ustručavaj se izraziti svoje osjećaje. Ako imaš problema s izražavanjem onoga što osjećaš, napiši pismo osobi do koje ti je stalo.

Strijelac

S Mjesecom koji djeluje u tvojoj šestoj kući dobrobiti, radnih rutina i životnih navika, ovog Valentinova trebala bi se fokusirati na kvalitetniji pristup vlastitom zdravlju. Možda bi s dragim mogla otići na tečaj plesa ili u teretanu, a nakon toga možete zajedno otići na brunch. Djelovanje Venere u drugoj kući vrijednosti omogućit će ti da postaneš svjesnija svog vremena i energije. Daj prioritet vezama koje su vrijedne tvog truda.

Foto: Pexels

Jarac

Venera će ovog Valentinova djelovati u tvom znaku što znači da ćeš biti šarmantna i zaljubljena kao i uvijek te izrazito privlačna svojoj drugoj polovici. Planet ljubavi bit će u harmoniji sa sanjivim Neptunom u trećoj kući uma, čineći romantične odnose još uzbudljivijima. Mjesec će djelovati u tvojoj petoj kući strasti i samoizražavanja što je dodatan razlog da maksimalno iskoristiš ovaj dan. Ljubav je u zraku, a ti si toga itekako svjesna.

Vodenjak

Dom je tamo gdje ti je srce – osobito ovog Valentinova kada Mjesec djeluje u tvojoj četvrtoj kući doma i obitelji. Ako si u vezi, iznenadi partnera večerom kod kuće. Ili naručite izvana, no udobnost je ključna. Zbog romantične Venere u 12. kući samoće, možda ćeš čak žudjeti za malo samoće pa ako bi ovaj dan radije provela sama sa sobom, reci to svojoj simpatiji i ostavi dejt s njim za neki drugi dan.

Ribe

Unatoč tome što si misteriozan vodeni znak, ovog ćeš Valentinova biti raspoložena za zabavu i druženje. To je zbog djelovanja Mjeseca u tvojoj trećoj kući komunikacije i zajednice. Ako nećeš biti na duplom spoju s prijateljima, vjerojatno ćeš Valentinovo provesti s dragim u udobnosti vlastitog doma. Zbog djelovanja Venere u harmoniji s Neptunom u jedanaestoj kući društvenih mreža, samci bi novu ljubav mogli pronaći online.