Horoskop za utorak: Ovnovi će biti puni elana, ribe će teško surađivati s drugima

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj utorak

Ovan

LJUBAV: Neki će danas biti skloni pomiješati maštu i stvarnost. Unatoč dobrim odnosima, njihove procjene neće biti realne. POSAO: Puni ste elana i spremni na nova poduzimanja. Za ista se stvaraju stabilni uvjeti i to postaje sve jasnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Upečatljivi snovi.

Bik

LJUBAV: Malo nezadovoljstvo bit će povezano s vašim sve većim ljubavnim ambicijama. Ipak ćete trebati ići korak po korak. POSAO: Unoseći emocije u posao mogli biste učiniti nešto što se neće svidjeti vašim nadređenima. ZDRAVLJE&SAVJET: Nečistoća kože. Koristite kamilicu.

Blizanci

LJUBAV: Pred vama je još jedan pomalo frustrirajući dan. Smanjite svoja ljubavna očekivanja i budite strpljivi. POSAO: Jedan posao gotovo da će se razvodniti, ali zato je već na pomolu novi, bolji, veći. Upuštate se u to. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Rak

LJUBAV: Osjetljivost partnera povezana s vašim nerazumijevanjem ili čak grubošću učinit će i ovaj dan prilično zahtjevnim. POSAO: Razum je ono što će vas odvesti naprijed i uz pomoć čega ćete nadvladati manje napetosti u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite se popodne.

Lav

LJUBAV: Vaše ponašanje i danas će biti takvo da će vas osobe suprotnog spola rado prihvaćati u svoje društvo. POSAO: Moguće je kraće poslovno putovanje u mjesto gdje ima vode. Bit ćete realni i dobro ćete se snaći. ZDRAVLJE&SAVJET: Male nervoze.

Djevica

LJUBAV: Bit ćete skloni idealizirati voljenu osobu i pripisati joj osobine koje ona realno uopće nema. POSAO: Šefovi će vas navoditi na djelovanje gotovo šahovskim stilom, no vi ćete prozreti njihovu shemu. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ekonomični.

Vaga

LJUBAV: Uz dosta strpljenja, takta i diplomacije vi ćete nekako uspjeti udovoljiti partnerovima željama i svojoj duši. POSAO: Podrška drugih bit će prisutna, ali i sve veći zahtjevi. Na vama je da uravnotežite mogućnosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Ono što se mora, mora se.

Škorpion

LJUBAV: Nastavit ćete istraživati nepoznato. Ako ste u duljoj vezi, partner će se pitati što je s vama. Budite pažljiviji. POSAO: Inspiracija za umjetničke poteze bit će jaka. Predlagat ćete nešto sasvim nesvakidašnje. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Strijelac

LJUBAV: Neki će se pretvoriti u prave pjesnike. Njihov stil izražavanja oborit će s nogu i najhladnije srce. POSAO: Ni u čemu nemojte pretjerivati. Okolnosti će vam ići u prilog ako budete slijedili prirodu stvari. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne inzistirajte na detaljima.

Jarac

LJUBAV: U onom što biste vi željeli vladat će prilična zbrka. Nećete biti jasni niti sami sebi, niti drugima. POSAO: Ono što je krenulo, krenulo je, a na vama je da slijedite zacrtani pravac djelovanja bez mnogo komentara. ZDRAVLJE&SAVJET: Odgovarat će vam pasivnost.

Vodenjak

LJUBAV: Teško ćete udovoljavati svakodnevnim zahtjevima, dogovorima, rokovima. Prepustite se spontanosti u vezi. POSAO: Oslanjajući se na druge mogli biste daleko stići. No ponekad je teško pristati na svaki kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Provjeravajte rok namirnica.

Ribe

LJUBAV: Činit će vam se da što se vi više trudite, to stvari postaju sve gore. Obratite pažnju na spontanost. POSAO: Teško ćete surađivati s drugima jer ćete stalno imati osjećaj da su grubi prema vama. Morate biti profesionalni. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se prehlade.