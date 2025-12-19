Horoskop za subotu: Rakovi su puni elena, djevice će biti spremne na suradnju

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Otvorena duha vi biste mogli osvajati s lakoćom. Oni koji su u paru bit će spremni sve dijeliti s partnerom. POSAO: Shvatit ćete da vam je do jedne poslovne suradnje sa strancima stalo više nego što ste mislili. ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite svoje ideje.

Bik

LJUBAV: Oni koji su održavali vezu na daljinu danas bi mogli odlučivati o budućnosti iste. Bit će konstruktivni. POSAO: Studenti rješavaju bitna pitanja, učenici postižu rezultate, stipendisti odlučuju o stipendijama. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki se stabiliziraju.

Blizanci

LJUBAV: Nije lako priznati ili otkriti greške, ali pošteno je suočiti se s njima. Razmislite o tome i postupite prema svom srcu. POSAO: Neće vam se dati raditi jer će vam nedostajati energije i motivacije. Ipak, ono što morate, odradite profesionalno. ZDRAVLJE&SAVJET: Izdržite.

Rak

LJUBAV: Danas će vas okolnosti navoditi na to da poradite na novom načinu izražavanja i ponašanja prema osobama suprotnog spola. POSAO: Zahvaljivat ćete svojim suradnicima što vas slijede i imaju povjerenja u vaše nove ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste elana.

Lav

LJUBAV: Neki među vama vjerojatno će pokazati osjećaje prema prijatelju što bi moglo zbuniti njihovog partnera. POSAO: Pozivat ćete se na rezultate svog prethodnog rada koja nisu zanemarivi. Morat će vas uvažiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemate briga.

Djevica

LJUBAV: Oni koji su bili na pragu zaljubljivanja danas će vjerojatno shvatiti da im se to upravo događa. POSAO: Očekivana protekcija mogla bi se dogoditi danas. Bit ćete spremni na suradnju, ali trebat će se i dokazati. ZDRAVLJE&SAVJET: Cijenite dobre namjere drugih.

Hot.hr

Vaga

LJUBAV: Mnogima će izgledati da ih vodi neka nevidljiva ruka ka još većoj sreći. Ili ste zaljubljeni ili se zaljubljujete. POSAO: Bit ćete kreativni i originalni. Oni čiji je posao manje zanimljiv tražit će načine da se izraze. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Škorpion

LJUBAV: Moguće je da će vam danas netko izraziti ljubav ili obratno. Bit će to veselo, s dosta iskrenih emocija. POSAO: Vaša sklonost da se poigravate ljudima nije uvijek zdrava. Ljudi su mnogo više od igračke. ZDRAVLJE&SAVJET: Uozbiljite se.

Strijelac

LJUBAV: Činit će vam se da je ljubav daleko od vas čak i ako ste u paru. Ojačat će vaše čežnje i uspomene. POSAO: Ne sumnjajte u sebe. Ovo je samo prolazna faza kroz koju morate proći. Radi se o ispitivanju slabosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Čeka vas ljepše sutra.

Jarac

LJUBAV: Moglo bi doći do besmislenih nadmudrivanja oko dominacije u osobnim odnosima. Suzdržite se od toga. POSAO: Tijekom današnjeg dana vjerojatno će vam postati jasno u kom pravcu treba razvijati karijeru. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne posustajte.

Vodenjak

LJUBAV: Vjerojatno ćete se najbolje osjećati zaštićeni u vlastitom domu. Danas vas izlasci neće zanimati. POSAO: Bavit ćete se dijelom starog posla koji nije dovršen. Naći ćete načina da u tome uživate. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s kolačima i slatkim.

Ribe

LJUBAV: Lakoća s kojom ćete izražavati svoje osjećaje zapanjit će čak i vas. Sve ćete pokazati više nego jasno. POSAO: Izvrstan je dan za poslovna putovanja, sastanke ili pregovore. Stvari će vam tu ići od ruke. ZDRAVLJE&SAVJET: Krećite se i uživajte.