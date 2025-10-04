Horoskop za subotu: Bikovi usporite, Vage će biti pod stresom

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Danas bi vas voljena osoba zaista mogla zbunjivati. Čas će biti otvorena i na rubu agresivnosti, a čas osjetljiva i povučena. POSAO: U poslovima s ljudima i komunikacijama bit ćete učinkoviti i uspješni. Povežite se sa suradnicima koliko god možete. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne inzistirajte da bude po vašem.

Bik

LJUBAV: Vjerojatno će osjećati da danas sazrijevaju neke važne stvari između vas i partnera. Samo nemojte žuriti. POSAO: Važno je da ne ustrajavate na svojim idejama, nego da prije pokušate prihvatiti ideje drugih. ZDRAVLJE&SAVJET: Griješiti je ljudski, ali istrajavati u pogreškama je ludost.

Blizanci

LJUBAV: Neki će u dragoj im osobi prepoznati svoj ideal partnera. Bit će pomalo zbunjeni, ali i spremni na akciju. POSAO: Moguć je financijski izdatak na koji niste računali, no vaše ideje su toliko bogate da ćete njima brzo vratiti izgubljeno. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte grlo i vrat.

Rak

LJUBAV: Ono čega možda nema nadomjestit ćete konstruktivnim pristupom i fokusiranjem na ono pozivino u odnosu. To je mudro. POSAO: Imate pravo pitati ako vam nešto nije jasno, no ako danas ne radite, pitanje odgodite za idući tjedan. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Lav

LJUBAV: U osobnim odnosima dolazit će do sve više harmonije, a vi ćete biti sve zadovoljniji. Stvari idu kako treba. POSAO: Na poslu će vam jasno pokazati da cijene vaš trud i znanje. To će vas još više motivirati za dalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne obraćajte pažnju na male nervoze.

Djevica

LJUBAV: Napokon ćete naći prave riječi kojim ćete poboljšati odnos između sebe i voljene osobe. Samci uspješno udvaraju. POSAO: Danas ćete dobiti odgovore na neka pitanja, a poslovna korespondencija će se intenzivirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su zastoji u prometu.

Vaga

LJUBAV: U vašem privatnom životu sada je sve onako kako treba biti. Zbog toga vas neumjesna pitanja ni najmanje ne brinu. POSAO: Trebat će poraditi na jednom poslu od prije. Vjerojatno se radi o prenamjeni ili o nekim korekcijama. ZDRAVLJE&SAVJET: Mali stresovi koje dobro podnosite.

Škorpion

LJUBAV: Radost zbog sklada i sreće koji vladaju u vašem privatnom životu bit će zarazna. Zanemarite male brige. POSAO: Povremeno ćete se sjetiti novih planova i svega onoga što vas čeka. Ipak, to neće biti teret, nego samo zanimljivo kombiniranje. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svoji.

Strijelac

LJUBAV: Zbog toga što je sve manje okolnosti koje idu na ruku vašem ljubavnom životu, danas vam pada samopouzdanje. POSAO: Da bi postigli napredak u jednom poslu, trebat će se nečega odreći. Kod nekih je to i financijski izdatak. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite na grlo.

Jarac

LJUBAV: Shvatit ćete da nemate kamo i da treba prihvatiti stanje kakav jest. Bit će to zrela odluka s kojom se treba nositi. POSAO: Nekima će sjesti novac na račun. Drugi će osmisliti još bolji način zarade. Treći će raditi dalje nadajući se boljoj zaradi. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pijte hladne napitke.

Vodenjak

LJUBAV: Pazite da duhovitim, ali neprimjerenim rječnikom ne povrijedite dragu vam osobu. Kontrolirajte se. POSAO: Vaši suradnici iz bliže radne okoline bit će originalni, ali prilično neučinkoviti. Imat će utopijske ideje. ZDRAVLJE&SAVJET: Nemojte podržati nešto s čim se ne slažete.

Ribe

