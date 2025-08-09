Horoskop za subotu: Djevice će imati sreće, Škorpionima nedostaje uzbuđenja

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Pred vama je vrlo obećavajući ljubavni dan kad će mnogi vaši ideali biti ostvarivi. Na vama je da djelujete. POSAO: Bit ćete potpuno usredotočeni na organizaciju ekipe s kojom radite, tako da će vas drugi smatrati guruom. ZDRAVLJE&SAVJET: Snaći ćete se u svemu.

Bik

LJUBAV: Još malo uvođenja kućnog reda uzet će vam nešto vremene i energije. Ipak, popodne je rezervirano za partnera. POSAO: Doći će do male inventure ili ćete imati nešto vremena i tišine da u miru sagledate kako stojite. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne idite preko svojih granica.

Blizanci

LJUBAV: Bit će zaokupljeni jednim članom svoje obitelji iz koje potječete, pa će partner nakratko ostati po strani. POSAO: Postajete svjesni svojih poslovnih mogućnosti. Znate da vi možete bolje i usmjeravate se u tom pravcu. ZDRAVLJE&SAVJET: Popodne se odmorite.

Rak

LJUBAV: Bit ćete potpuno usredotočeni na partnera i njegove želje. Neće vam smetati što je tako jer ćete se osjećati dobro. POSAO: Dobri poslovni odnosi bit će potkrijepljeni i jednom ponudom u obliku ugovora ili dogovora. ZDRAVLJE&SAVJET: Dva put daje, tko brzo daje.

Lav

LJUBAV: Neki će se zateći pred iskušenjem da se jedno lijepo prijateljstvo pretvori u ljubav. Slušajte glas svog srca i nećete pogriješiti. POSAO: Oni koji se bave nekom vrstom istraživanja, danas će naići na otkrića koja će biti ugodna, lijepa i obećavajuća. ZDRAVLJE&SAVJET: Dotjerajte se.

Djevica

LJUBAV: Vaša plus ljubavna faza nastavlja se i danas. Oni koji su još sami neka izađu bez obzira na to što je radni dan. POSAO: Danas ćete imati sreće s kolegama. Oni će vam biti skloni progledati kroz prste, pa ćete raditi lakše. ZDRAVLJE&SAVJET: Pametni ste.

Vaga

LJUBAV: Zanemarit ćete nerealne zahtjeve druge strane i pokušati zrelijim pristupom dovesti stvari u red. KARIJERA: Drago vam je što će danas radni tempo biti lakši, jer su vam prethodni dani bili vrlo naporni. ZDRAVLJE&SAVJET: Jedva čekate kućno opuštanje, a neki i roštilj.

Škorpion

LJUBAV: Danas možete lako objasniti voljenoj osobi gdje škripi ili što vas muči. Tako ćete vratiti povjerenje u vezu. POSAO: Proširit ćete poslovne kontakte i to će vas ohrabriti da idete dalje. Umor još uvijek neće nestati. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite svoji.

Strijelac

LJUBAV: Mnogi će obnoviti tajno poznanstvo ili će biti u iskušenju da uspostave nešto slično. Pazite dokle idete. POSAO: Sretni ste zbog pohvala upućenih vama, ali danas biste se rado malo odmorili od svega. Tako će i biti. ZDRAVLJE&SAVJET: Tko može, neka putuje.

Jarac

LJUBAV: Vaša najdraža osoba danas će vam biti spremna popustiti, no u isto vrijeme imat će veliku potrebu za nježnostima. POSAO: Na dnevni red odlaze poslovi koji su kreativni. Vi ste zbog toga radosni i radite s više volje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pretjerujte s hranom.

Vodenjak

LJUBAV: Pred vama je još jedan odličan ljubavni dan. Gotovo da nema toga što ne biste mogli postići. POSAO: Dobro ćete se prilagođavati kako promjenama, tako i zahtjevima. Vaša stručnost doprinosi vašem napredovanju. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na ples.

Ribe

LJUBAV: Vaša mašta bit će toliko jaka, da iz nje možete izvući rješenje za svaku ljubavnu situaciju. POSAO: Oni koji se bave umjetnošću danas će imati vrlo bogat dan. Ostali će rado poći u neku galeriju ili na koncert. ZDRAVLJE&SAVJET: Istražujte svoje snove.

