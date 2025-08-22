Horoskop za subotu: Vage se trebaju naspavati, ribe čekaju problemi u komunikaciji

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Oni koji su još sami vjerojatno će primijetiti jednu osobu iz svoje bliže okoline koje sreću gotovo svakodnevno. POSAO: Nemojte se uhvatiti u zamku prepucavanje s ljudima s kojim radite. Pokušajte naći zajednički jezik. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite umjereniji.

Bik

LJUBAV: Razumjeli ste dobro voljenu osobu i sad pokušavate igrati prema pravilima koje ste postavili. Dobro je. POSAO: Na vidjelo izlaze plodovi vašeg rada i sada je potpuno jasno koliko su velike vaše zasluge. ZDRAVLJE&SAVJET: Saberite se.

Blizanci

LJUBAV: Danas ćete imati priliku proširiti krug ljudi s kojim se družite. Onima koji još traže srodnu dušu to će biti novi poticaj. POSAO: Dobit ćete veliku podršku drugih u jednom predloženom poslu. Malo ćete se iznenaditi jer to niste očekivali. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete pomicati brda.

Rak

LJUBAV: Danas ćete lako uspostavljati kontakte, a i dan je dobar za njih. Ako ste sami, idite van na kavu. POSAO: Bit će manjih neslaganja između vaših kolega. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u sportu.

Lav

LJUBAV: Već vam je dosadilo da lupate glavom o zid. Priznajte da ne ide. Bolje je strpjeti se, nego na silu tražiti ljubav. POSAO: Teško da će itko od vas danas ozbiljnije misliti o poslu. Ako ima takvih, i oni će raditi labavije. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljiviji.

Djevica

LJUBAV: Erotske igre bit će vam danas u pravom planu. Voljena osoba će vas slijediti i zabavljati se baš kao i vi. POSAO: Najbolje će danas proći oni koji se zapute na kraće poslovno putovanje. Tu će sve ispasti bolje nego što očekuju. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom.

Vaga

LJUBAV: Dolazite u iskušenje da brzo riješite dvojbe partnera, ali ne forsirajte ništa, jer će se stvari rasplesti same od sebe. POSAO: Ono što ste postigli, postigli ste. Ne treba to sve opet analizirati. Ako vas povuče da to činite, olabavite. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se već jednom.

Škorpion

LJUBAV: Osim malih dnevnih užitaka udvoje, danas ćete zajedno razmatrati i neka dublja filozofska pitanja. POSAO: Istina je da ste postigli lijepe rezultate, ali danas ćete biti skloni napuhati ih još više. Budite realniji. ZDRAVLJE&SAVJET: Jedite više povrća.

Strijelac

LJUBAV: Većina vas zavući će se u kuću i neće imati volje za izlaske ili druženja u dvoje. Danas je vaš samački dan. POSAO: Dok radite rutinski i bez mnogo motivacije, na pamet vam pada vaš šef. Analizirate njegov (njen) karakter. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte svoje prijatelje.

Jarac

LJUBAV: Vaše ljubavno samopouzdanje porast će nakon malog ljubavnog dokazivanja. Sve više volite. POSAO: Iako se trenutačno snalazite malo teže jer ne može sve biti po vašem, danas ćete vjerojatno biti pohvaljeni. ZDRAVLJE&SAVJET: Pozabavite se zdravom prehranom.

Vodenjak

LJUBAV: Jedna ste od rijetkih osoba koja je i dalje orna za zabave i provode. Blistate i društveni ste. Ako ste u paru, idete zajedno. POSAO: Mlade osobe imat će iznimne ideje kako pokrenuti posao. Neki će iznositi svoje zamisli. ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite svoj unutrašnji glas.

Ribe

LJUBAV: Uslijedit će manja prolazna zbrka u komunikaciji, a s njom i male frustracije. Ipak, sve ćete izdržati junački. POSAO: Izgledna je mala rasprava s nadređenima oko postavljanja normi i kriterija posla. Budite hladni koliko možete. ZDRAVLJE&SAVJET: Pričekajte.