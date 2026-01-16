Horoskop za subotu: Ovnovi danas nisu pobjednici, dok se bikovi trebaju kontrolirati

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Opet ćete se fokusirati na skriveno u odnosima. Zanimat će vas tajne, a neki će pokrenuti nepotrebne tračeve. POSAO: Iako imate sve šanse da se pokažete i dokažete, vi ćete danas igrati igru skrivača u kojoj nema pobjednika. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite pametniji.

Bik

LJUBAV: Iako u sebi osjećate da ste sve jači, mogućnost verbalnih nesporazuma i svađa s partnerom jednako je jaka. POSAO: Sve je više očiju uprto u vas i od vas se očekuje. Time je veća i vaša odgovornost. ZDRAVLJE&SAVJET: Kontrolirajte svoje ponašanje.

Blizanci

LJUBAV: Gotovo ništa nećete uspjeti napraviti sami. Ključ vaše sreće nalazi se u otvorenosti prema drugoj strani. POSAO: Pred vama je ugovor koji sadržava i neke nejasnoće. Potrudit ćete se saznati detalje koji bi sve razbistrili. ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban vam je odmor.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Rak

LJUBAV: U osobnim temama bit ćete skloni gledanju ispod površine. Uspjet ćete dokučiti nešto što dosad nije bilo vidljivo. POSAO: Mašta, kreativnost, umjetničke vizije i nadahnuća – sve će to ispuniti vaš današnji radni dan. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite za svojom intuicijom.

Lav

LJUBAV: Niste još u najboljoj formi, ali ste spremni prilagođavati se onoliko koliko treba. Pitanje je do kada. POSAO: Trebat će se još malo pozabaviti nekim detaljima prije zaključka koji će uslijediti uskoro. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne odustajte od svojih ideala.

Djevica

LJUBAV: Više ni ne očekujete bajku, ali osnova razina kulturnog ophođenja nešto što bez čega ne možete. POSAO: Pred vama su novi izazovi povezani s vašim znanjem i stručnošću. Još analizirate neke detalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje.

Vaga

LJUBAV: Niste sigurni kako se postaviti u jednom odnosu. Zato ćete danas balansirati između povučenosti i otvorenosti prema drugima. POSAO: Misleći kako vi možete i bolje od samih sebe činite žrtvu. Previše razmišljanja usporava djelovanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Pripremite se za aktivan dan.

Škorpion

LJUBAV: Zanemarit ćete sentimentalnost i uhvatiti se u koštac s realnošću. To će biti zdravo, a poboljšat će vaše odnose. POSAO: Na dnevnom redu su nove financijske analize. Na vama je da sročite kvalitetno izvješće. ZDRAVLJE&SAVJET: Osvijestite svoje prioritete.

Strijelac

LJUBAV: Vaš ljubavni život i danas će se razvijati dobro, a partner će vam davati povoda da skačete oko njega više nego inače. POSAO: Nove misli i nove ideje zaokupljat će vas više nego što ste očekivali. Imate niz pitanja na koja čekate odgovor. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete kreativni.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Jarac

LJUBAV: Pripremate novi erotski plan zavođenja osobe do koje vam je stalo. Nadomak ste do ostvarenja, ali ima još jedna sitnica koju treba doraditi. POSAO: Na vratima su sponzori čiju ponudu nije lako odbiti. Morat ćete se više angažirati u analizi. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se.

Vodenjak

LJUBAV: Postaje sve jasnije da trebate više pažnje posvećivati voljenoj osobi. Nekako vam se ne da plesati kako ona svira. POSAO: Pregovaranja, dogovaranja i ugovaranja bit će glavna tema ovih dana. Prvo sve proanalizirajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Pad imuniteta je siguran.

Ribe

LJUBAV: Premda ste se gotovo pomirili s otuđenjem, ipak se potajno nadate da će stvari krenuti na bolje. Hoće, ali ne još sad. POSAO: Danas će se definirati posljednji detalji prije jedne poslovne odluke. Neki bi mogli dobiti posao. ZDRAVLJE&SAVJET: Dosta vam je nezdravog života.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn