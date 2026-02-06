Horoskop za subotu: Ovnovi se trebaju aktivirati, a blizancima paše osama

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Imat ćete lijepe ideje i pozitivan stav kojim ćete doprinijeti poboljšanju odnosa između vas i partnera. POSAO: Iskoristite pogodnosti koje vam se pružaju i pokažite što znate. Nemojte biti pasivni. ZDRAVLJE&SAVJET: Neće drugi nešto odraditi za vas.

Bik

LJUBAV: Teško da ćete se danas moći staviti u položaj druge strane. Osjećat ćete se frustrirano jer će nedostajati razumijevanja. POSAO: Svaki vaš potez mjeri se jednako dobro kao i potez drugih u poslu. Zato ne mislite kako nešto možete sakriti. ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na svom karakteru.

Blizanci

LJUBAV: Najbolje ćete se osjećati ako se danas primirite imalo povučete u osamu, odnosno dalje od ljubavnih akcija. POSAO: Vaši poslovni prijedlozi možda neće naići na odobravanje, ali to ne znači da ih ne možete pospremiti za neku drugu priliku. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite blagi.

Rak

LJUBAV: Zajedno s voljenom osobom danas ćete pomicati sve granice. Tolerancija i uvažavanje bit će zavidnoj razini. POSAO: Izgledni su kontakti s poslovnim partnerima iz inozemstva. Dobro ćete se snaći u poslovnim prijedlozima. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmašite se.

Lav

LJUBAV: Iako verbalno nećete znati izraziti svoje osjećaje, partner će vas razumjeti. Čitat će između redova. Još jedan lijep dan. POSAO: Nervoza koja se javlja kad pomislite na posao i suradnike potiče iz vaše prošlosti. Za nju sada nema razloga. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u sebe.

Djevica

LJUBAV: Da je ljubav u malim stvarima i svugdje oko nas uvjerit ćete se danas. Nije potrebna nikakva senzacija. POSAO: Na poslu ćete se osjećati kao da lutate u maglovitom jutru. Držite se sigurna oslonca, a to su drugi oko vas. ZDRAVLJE&SAVJET: Kašalj ili viroza.

Vaga

LJUBAV: Neki će se upustiti u flert na poslu. Bit će im zabavno, ali ne i sasvim jasno što zapravo rade i očekuju. POSAO: Vaši nadređeni danas će vas zbunjivati jer će se pokazati da ne znaju što žele. Držite se provjerenih obrazaca. ZDRAVLJE&SAVJET: Stalno nešto iščekujete. Opustite se.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete slabi na svoje prijatelje zbog kojih ćete potrošiti koju kunu više. Neka vam ne bude žao, makar partner prigovorio. POSAO: Čini se da vam je sad sve potpuno jasno. Više nema nikakvih dvojbi oko nečeg što ste dugo istraživali. ZDRAVLJE&SAVJET: Uvažavajte druge.

Strijelac

LJUBAV: Danas ćete biti skloniji provoditi zajedničke trenutke kod kuće. Tek mali broj vas će izaći, ali brzo će se vratiti kući. POSAO: Na dnevni red doći će jedna mala inventura. Čini se da je ona usputna, ali bez obzira na to, treba je odraditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite odgovorni.

Jarac

LJUBAV: Osjećat ćete da bi ovaj dan mogao biti dobar za partijanje, a zna se što ide uz to. Mnogo osoba suprotnog spola. POSAO: Trudit ćete se uvesti novine ili mlade osobe u posao koji radite. U svemu tome pokazat će se da ste duhoviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Vodenjak

LJUBAV: Dosjetit ćete se kako nadvladati distancu u odnosu s voljenom osobom. Najvjerojatnije ćete si dati zajedničkog posla. POSAO: Danas ćete se angažirati oko poslovne korespondencije u kojoj ćete biti duhoviti i vrlo ljubazni. ZDRAVLJE&SAVJET: Pričajte o onom što vas zanima.

Ribe

LJUBAV: Dan je dobar za neobavezna druženja uz kavicu. Izađite, popričajte s dragim ljudima ili voljenom osobom. POSAO: Poslovno putovanje ili kretanje moglo bi iznjedriti vrlo originalan plan. Ne sumnjajte u svoje ideje, odlične su. ZDRAVLJE&SAVJET: Izrazite se.

