ZA SVAKI DAN

Horoskop za subotu: Vaga će vidjeti pravu istinu u ljubavi, vodenjaci biti nježni

Žena.hr
13. veljače 2026.
Horoskop za subotu: Vaga će vidjeti pravu istinu u ljubavi, vodenjaci biti nježni
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu subotu

Ovan

LJUBAV: Veseli ste što se vaš ljubavni život poboljšava, ali još nije kraj malim provokacijama. Budite na oprezu zbog njih. POSAO: Ako se danas otvoreno suprotstavite šefu, izgubit ćete i osjećat ćete se poput malog miša. Zato nemojte. ZDRAVLJE&SAVJET: Sitne brige koje se liječe humorom.

Bik

LJUBAV: Osjećate da vaša najdraža osobe ima povećane emotivne apetite i pokušavate je zadovoljiti pažnjom i nježnošću. POSAO: Neće se događati ništa posebno novo na poslu. Čak biste se mogli malo dosađivati. Sve teče standardno. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Blizanci

LJUBAV: Moguće je da će uslijediti poziv za posjetu iz vaše obitelji iz koje potičete, a gdje ćete povesti i voljenu osobu. POSAO: Kolege na poslu sve vas više cijene i uvažavaju, pa na tome gradite svoje novonastalo povjerenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz ono što volite.

Rak

LJUBAV: Jako ćete se truditi biti ljubazni i uslužni prema partneru. Na taj ćete način ublažiti malu distancu u vašem odnosu. POSAO: Pred vama je iskušenje financijskog muljanja zbog neiskusnih ili mladih suradnika ili zbog neke zabave. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte naći kompromis.

Lav

LJUBAV: Bit ćete obuzeti ljubavlju i prijateljstvom. Oni koji već jesu u vezama provest će dio dana s partnerom i prijateljima. POSAO: Iako vam se čini da vas autoriteti sputavaju, nalazite se u vrlo prosperitetnom razdoblju. Samo nastavite dalje. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne zamarajte se sitnicama.

Djevica

LJUBAV: Pojavit će se male frustracije, ali ne takve da ih ne bi mogli nadvladati. Budite strpljivi i nastavite graditi započeto. POSAO: Odolite iskušenju da uzmete ono što vam ne pripada ili što niste zaradili. Provjeravajte legalitete da i vas ne prevare. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite zlatnu sredinu.

Vaga

LJUBAV: Više ne možete idealizirati svoju najdražu osobu, jer vas stvarnost očito razuvjerava. Prihvatite je. POSAO: Ne morate uvijek biti na usluzi drugima. Ovaj put možete se malo više posvetiti sebi i onom što vi želite u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Strpljen, spašen.

Škorpion

LJUBAV: Poboljšanje ljubavne situacije kod vas bi moglo izazvati i povećane ljubavnog apetita. Ipak, budite na zemlji. POSAO: Plodovi vašeg rada mogli bi vam se učiniti sumnjivim. Mislit ćete da niste zaslužili ono što dobivate. ZDRAVLJE&SAVJET: Rastu vaše čežnje.

Strijelac

LJUBAV: Danas ćete biti iznimno osjetljivi i malo je onih koji će s vama moći izaći na kraj. Tražite nešto što ne postoji. POSAO: Dan je dobar za učvršćivanje stvari, a za neke nove dogovore bolje je pričekati sutra ili čak preksutra. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki počinju s dijetom.

Jarac

LJUBAV: Bit će natezanja s voljenom osobom jer se nećete složiti o tome po čijem danas mora biti. Pametniji popušta. POSAO: Ponekad vam se čini da vam se oduzima mogućnost kontrole nad stvarima. Nije točno, nego je vaša potreba za kontrolom prejaka. ZDRAVLJE&SAVJET: Nije zlato sve što sja.

Vodenjak

LJUBAV: Dobit ćete pjesničku inspiraciju i izraziti ljubav na neobičan način. Ipak, sve će to biti u konačnici dobro prihvaćeno. POSAO: Razmatrat će se mogućnost jedne poslovne suradnje ili putovanja za koje još nije jasno da li bi bilo povoljno ili ne. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite ranije na počinak.

Ribe

LJUBAV: Šalama, doskočicama, sitnim provokacijama i sličnim vi ćete spašavati nesporazume sitnijeg tipa u vezi. POSAO: Vaši nadređeni danas će vas zbunjivati svojom osjetljivošću. Pazite da vam ne nađu greške u detaljima. ZDRAVLJE&SAVJET: Konac djelo krasi.

