Horoskop za srijedu: Bikovi će biti zavodljivi na poslu, a djevice trebaju pokazati strpljenje

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Pred vama je iskušenje da pristanete na neke ustupke voljenoj osobi, a preko svoje volje. Nađite kompromis. POSAO: Očekujte nove velike zadatke kojim se vrijedi posvetiti s punom pažnjom. Danas ćete ih analizirati. ZDRAVLJE&SAVJET: U odličnoj ste formi.

Bik

LJUBAV: Pitate se koliko će dana trebati da vas drugi potpuno shvate i razumiju. Potrudite se da se jasnije izražavate, pa će sve doći na svoje mjesto. POSAO: Ugovarat ćete poslove bez problema, a drugi će vam izlaziti u susret. U svemu će doći do izražaja i vaša zavodljivost. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite jasniji.

Blizanci

LJUBAV: Vaš ljubavni status je stabilan, a danas uživate u malim kućnim stvarima bez velikih ambicija. POSAO: Napokon ćete shvatiti da ono što radite vrijedi više nego što ste nedavno mislili. S tom spoznajom radit ćete lakše. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite obazrivi prema svima.

Rak

LJUBAV: Mali korak dijeli vas od smirenja i kvalitetnijih odnosa, no potrebna je još ta trunčica strpljenja. POSAO: Danas biste se u financijskim pitanjima mogli pokazati kao pravi čarobnjak koji može doskočiti svakom problemu. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste pozitivne energije koju širite oko sebe.

Lav

LJUBAV: Vaši privatni odnosi razvijaju se dobro, a danas u njih nastojite unijeti više mašte i fleksibilnosti. POSAO: Moguće je natezanje s nadređenima i to oko sitnijih tema u kojim se ne slažete. Ne započinjite raspravu, nego radite što treba. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite iskreni prema svima.

Djevica

LJUBAV: Osjetljivost voljene osobe danas će u vama izazvati samo dodatne frustracije. Nastojte biti strpljivi i blagi. POSAO: Ako vam se učini da vam ništa ne ide od ruke, poradite na svojoj suzdržanosti i strpljenju. Bit će bolje. ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se onom što je dobro.

Vaga

LJUBAV: Povezat ćete voljenu osobu s vašim društvom i prijateljima. Bit će vam ugodno i drago zbog toga. POSAO: Vaše znanje i stručnost jesu neupitni, no činit će vam se da vam ne poklanjaju dovoljno pažnje i da zaslužujete više. ZDRAVLJE&SAVJET: Što zamislite, to i ostvarite.

Škorpion

LJUBAV: Mašta će vas voditi u pitanjima srca, pa nećete biti potpuno realni. Otuđenje koje je počelo udaljit će vas. POSAO: Mnogi će se nasmijati na mogućnost jedne suradnje jer će im se činiti da ona nije realna. Ipak, razmislite. ZDRAVLJE&SAVJET: Neraspoloženje bez pravog razloga.

Strijelac

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima bit ćete nerealni. Vidjet ćete nešto što zapravo ne postoji. Zato se radije držite stvarnosti. POSAO: Doći će do male prolazne inventure koje će vam uzeti nešto vremena, ali sve ostalo je pod kontrolom. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se činjenica.

Jarac

LJUBAV: Naći ćete načina da se dignete iz učmalosti ljubavne situacije. Pozabavit ćete se nekim svojim idejama. POSAO: Iako ćete raditi predano i bez zadrške, danas će vam se učiniti da ono što ste napravili nije dovoljno. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebna vam je relaksacija.

Vodenjak

LJUBAV: Sve će vas više zanimati tajne u ljubavi, a neki će početi flert koji nisu očekivali. Neće im biti ni jasno kamo to vodi. POSAO: Bit će vam ugodno i lijepo na radnom mjestu unatoč tome što će u isto vrijeme biti i naporno. ZDRAVLJE&SAVJET: Smirite se u tišini i osami.

Ribe

LJUBAV: Oni koji su još sami danas imaju sve izglede da uspostave bliski kontakt s osobom s kojom rade ili koju znaju preko posla. POSAO: Na poslu će se sve odvijati površno i bez značajnijih postignuća. Dan će vam proletjeti, a pitat ćete se što je napravljeno. ZDRAVLJE&SAVJET: Previše brinete.