403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za srijedu: Bikovi će biti zavodljivi na poslu, a djevice trebaju pokazati strpljenje

Žena.hr
3. veljače 2026.
Horoskop za srijedu: Bikovi će biti zavodljivi na poslu, a djevice trebaju pokazati strpljenje
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Pred vama je iskušenje da pristanete na neke ustupke voljenoj osobi, a preko svoje volje. Nađite kompromis. POSAO: Očekujte nove velike zadatke kojim se vrijedi posvetiti s punom pažnjom. Danas ćete ih analizirati. ZDRAVLJE&SAVJET: U odličnoj ste formi.

Bik

LJUBAV: Pitate se koliko će dana trebati da vas drugi potpuno shvate i razumiju. Potrudite se da se jasnije izražavate, pa će sve doći na svoje mjesto. POSAO: Ugovarat ćete poslove bez problema, a drugi će vam izlaziti u susret. U svemu će doći do izražaja i vaša zavodljivost. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite jasniji.

Blizanci

LJUBAV: Vaš ljubavni status je stabilan, a danas uživate u malim kućnim stvarima bez velikih ambicija. POSAO: Napokon ćete shvatiti da ono što radite vrijedi više nego što ste nedavno mislili. S tom spoznajom radit ćete lakše. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite obazrivi prema svima.

Rak

LJUBAV: Mali korak dijeli vas od smirenja i kvalitetnijih odnosa, no potrebna je još ta trunčica strpljenja. POSAO: Danas biste se u financijskim pitanjima mogli pokazati kao pravi čarobnjak koji može doskočiti svakom problemu. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste pozitivne energije koju širite oko sebe.

Lav

LJUBAV: Vaši privatni odnosi razvijaju se dobro, a danas u njih nastojite unijeti više mašte i fleksibilnosti. POSAO: Moguće je natezanje s nadređenima i to oko sitnijih tema u kojim se ne slažete. Ne započinjite raspravu, nego radite što treba. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite iskreni prema svima.

Djevica

LJUBAV: Osjetljivost voljene osobe danas će u vama izazvati samo dodatne frustracije. Nastojte biti strpljivi i blagi. POSAO: Ako vam se učini da vam ništa ne ide od ruke, poradite na svojoj suzdržanosti i strpljenju. Bit će bolje. ZDRAVLJE&SAVJET: Veselite se onom što je dobro.

Vaga

LJUBAV: Povezat ćete voljenu osobu s vašim društvom i prijateljima. Bit će vam ugodno i drago zbog toga. POSAO: Vaše znanje i stručnost jesu neupitni, no činit će vam se da vam ne poklanjaju dovoljno pažnje i da zaslužujete više. ZDRAVLJE&SAVJET: Što zamislite, to i ostvarite.

Škorpion

LJUBAV: Mašta će vas voditi u pitanjima srca, pa nećete biti potpuno realni. Otuđenje koje je počelo udaljit će vas. POSAO: Mnogi će se nasmijati na mogućnost jedne suradnje jer će im se činiti da ona nije realna. Ipak, razmislite. ZDRAVLJE&SAVJET: Neraspoloženje bez pravog razloga.

Strijelac

LJUBAV: U ljubavnim pitanjima bit ćete nerealni. Vidjet ćete nešto što zapravo ne postoji. Zato se radije držite stvarnosti. POSAO: Doći će do male prolazne inventure koje će vam uzeti nešto vremena, ali sve ostalo je pod kontrolom. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se činjenica.

Jarac

LJUBAV: Naći ćete načina da se dignete iz učmalosti ljubavne situacije. Pozabavit ćete se nekim svojim idejama. POSAO: Iako ćete raditi predano i bez zadrške, danas će vam se učiniti da ono što ste napravili nije dovoljno. ZDRAVLJE&SAVJET: Potrebna vam je relaksacija.

Vodenjak

LJUBAV: Sve će vas više zanimati tajne u ljubavi, a neki će početi flert koji nisu očekivali. Neće im biti ni jasno kamo to vodi. POSAO: Bit će vam ugodno i lijepo na radnom mjestu unatoč tome što će u isto vrijeme biti i naporno. ZDRAVLJE&SAVJET: Smirite se u tišini i osami.

Ribe

LJUBAV: Oni koji su još sami danas imaju sve izglede da uspostave bliski kontakt s osobom s kojom rade ili koju znaju preko posla. POSAO: Na poslu će se sve odvijati površno i bez značajnijih postignuća. Dan će vam proletjeti, a pitat ćete se što je napravljeno. ZDRAVLJE&SAVJET: Previše brinete.

Pročitajte još o:
Horoskop SrijedaDnevni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI ZNAK
Horoskop za srijedu: Bikovi će biti zavodljivi na poslu, a djevice trebaju pokazati strpljenje