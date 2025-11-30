403 Forbidden

Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za ponedjeljak: Strijelci će biti sentimentalni, rakovi će previše maštati

Žena.hr
30. studenoga 2025.
Shutterstock
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Pred vama je lijep dan za druženja, bilo da se odlučite na izlazak udvoje, bilo da prošetate sami popijete kavu s poznanicima. POSAO: U suradnji s mladim osobama i dalje postoje nejasnoće koje bi trebalo raščistiti, ali čekate da stignu sve informacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne gnjavite sa sitnicama.

Bik

LJUBAV: Ne želite biti dosadni, ali vaša će vas znatiželja staviti u poziciju ispitivača. Pazite da ne budete indiskretni. POSAO: Danas ćete malo proanalizirati rezultate svog rada. Prilike koje su pred vama zaista obećavaju. ZDRAVLJE&SAVJET: Nervozice i brige.

Blizanci

LJUBAV: U društvu prijatelja vi ćete se smiriti i prestati divljati zbog nervoze koja vas je navodila na greške u koracima. POSAO: Vaši nadređeni danas će pokazati smisao za kreativnost, ali će u odlučivanju biti neobjektivni. ZDRAVLJE&SAVJET: Osmislite pitanja prije nego što ih postavite.

Rak

LJUBAV: Sad je sve jasnije i bez pritiska možete uživati s voljenom osobom. Oni koji su još sami dobro se zabavljaju. POSAO: Dok odmarate u miru svog doma, u glavi zamišljate sebe na novoj poslovnoj poziciji. Maštate. ZDRAVLJE&SAVJET: Poradite na fleksibilnosti tijela.

Lav

LJUBAV: Pokušat ćete spojiti neobavezni izlazak s rutinom. Mogli biste se zateći na na novom mjestu  sa starim poznanicima ili navikama. POSAO: Ne dvojite oko ulaganja energije u posao koji radite. Svaki trud kad tad će se isplatiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne može se ništa preskočiti.

Djevica

LJUBAV: Moguće je rješenje nekog obiteljskog problema koji vas je dugo mučio. Vjerojatno ćete naći zajednički jezik. POSAO: Osim što ste profesionalni, pokazat će se da ste i odličan psiholog čime ćete si priskrbiti dodatne bodove u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Dobar utjecaj alternativnih terapija.

Vaga

LJUBAV: Ako se osjećate usamljeno, potražite društvo svojih prijatelja. Oni će danas biti pravi melem za vas. POSAO: Pedagoški djelatnici danas će morati raditi više, a ostali će uglavnom provesti uobičajeni radni dan. ZDRAVLJE&SAVJET: Surađujte s drugima.

Škorpion

LJUBAV: Neupitna je vaša dobra volja i optimizam, ali kad vam okolnosti baš i ne idu na ruku, ostaje vam da se strpite. POSAO: Dobivate priliku pokazati svoje umijeće u području kreativnosti, umjetnosti ili dekoriranja stvari. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom.

Strijelac

LJUBAV: Bit ćete izrazito sentimentalni i ranjivi. Postoji velika vjerojatnost da će vas druga strana povrijediti. POSAO: Sve što danas budete radili od vas će zahtijevati viši prag tolerancije za druge i veću sposobnost suradnje. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte drugima.

Jarac

LJUBAV: U svojim ljubavnim očekivanjima danas ćete biti skromniji i zbog toga stabilniji i sretniji. To je zrelost. POSAO: Niste više sigurni koliko se od vas očekuje, pa ćete dozirati svoj rad ili provjeravati radne zadaće. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmorite svoje noge.

Vodenjak

LJUBAV: Danas je dan kad ćete u ljubavnim temama miješati skromnost i visoke ideale. Rezultat će biti zbunjenost druge strane. POSAO: Na radnom mjestu se pojavljuju ideje koje su na prvi pogled neobične. Žustro radite, a razmatrajte ih polako. ZDRAVLJE&SAVJET: Male glavobolje.

Ribe

LJUBAV: Vjerojatno ćete dobiti poziv za izlazak na kom je zagarantiran dobar provod, ugodno društvo i skladni odnosi. POSAO: Vjerojatno ćete postići dobar dogovor oko sponzoriranja jednog projekta u kojeg ste sumnjali. ZDRAVLJE&SAVJET: Prespavajte prije odluka.

