Horoskop za ponedjeljak: Djevice imaju probleme na poslu, ribe osjećaju umor

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Oni u vezama danas će obnoviti svoju bliskost na lijep i nježan način. Oni koji su još sami, služit će se intuicijom. POSAO: U poslovnoj komunikaciji danas bi se na dnevnom redu mogla naći jedna osjetljiva tema. ZDRAVLJE&SAVJET: Pred vama je malo čudan dan.

Bik

LJUBAV: Ne inzistirajte da bude po vašem. Ako želite poboljšati osobne odnose, surađujte i više uvažavajte drugu stranu. POSAO: Moguć je financijski izdatak na koji niste računali, no vaše ideje su toliko bogate da ćete njima brzo vratiti izgubljeno. ZDRAVLJE&SAVJET: Griješiti je ljudski, ali istrajavati u pogreškama je ludost.

Blizanci

LJUBAV:: Kako dan bude odmicao, vas će sve više obuzimati potreba za nježnošću i pažnjom. Imate pravo na to. POSAO: Potpuno vam je jasno što trebate činiti. U skladu s tim gradit planove i razvijate nove strategije. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi i smirite se.

Rak

LJUBAV: U vašem privatnom životu sada je sve onako kako treba biti. Zbog toga vas neumjesna pitanja ni najmanje ne brinu. POSAO: Danas ćete dobiti odgovore na neka pitanja, a poslovna korespondencija će se intenzivirati. ZDRAVLJE&SAVJET: Mali stresovi koje dobro podnosite.

Lav

LJUBAV: Netko od članova vaše bliže obitelji danas će zahtijevati vašu pažnju. Potrudite se biti pri ruci. POSAO: Oni koji se spremaju na poslovno putovanje, neka računaju na probleme u prometu i moguće odgode. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz duhovite sadržaje.

Djevica

LJUBAV: Malim manevrima možete poboljšati svoj odnos s voljenom osobom. Velike ljubavne ambicije zasad pustite. POSAO: Moguće je da ćete nepromišljenim postupkom uzrokovati manji financijski gubitak ili gubitak nečije potpore. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na zraku.

Vaga

LJUBAV: Vaše ljubavno samopouzdanje bit će na zavidnoj razini. Stoga će vas malo zbuniti osjetljivost partnera. POSAO: Svi oni čiji je posao istraživačkog karaktera danas bi mogli doći do zanimljivog otkrića. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u sebe.

Škorpion

LJUBAV: Što god se bude događalo oko vas, vi ćete kao odgovor dijeliti osmijeh. Sve će doći na svoje mjesto. POSAO: Pokušavate sebe naučiti da stvari primate onako kako dolaze. Imate odličan plan, ali uvijek nešto iskrsne. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite mir kroz meditaciju.

Strijelac

LJUBAV: Danas se u vašem ljubavnom životu neće događati ništa posebno novo, ali će vas prijatelji pozvati na druženje. POSAO: Dok danas budete radili, u jednom trenutku bit će vam potpuno jasno gdje ste, kako stojite i kamo stremite.ZDRAVLJE&SAVJET: Živčanost. Olabavite.

Jarac

LJUBAV: Budite taktični u ponašanju i izražavanju, te ne reagirajte u trenutku. Prvo promislite, a onda recite. I sve će biti dobro. POSAO: Odlično će vam ići svaka djelatnost gdje vi imate direktan utjecaj na stvari, kao i poslovi oko prezentacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmislite o sebi.

Vodenjak

LJUBAV: Vjerojatno ćete s dragim prijateljem podijeliti brige svog ljubavnog života i tako si olakšati stvari. POSAO: Čini se da se sve razvija i bolje nego što ste očekivali. Malo više angažmana danas će biti povezano s kolegama. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba biti realan.

Ribe

LJUBAV: Mala nadmudrivanja oko dominacije u vezi i danas će se naći na dnevnom redu. Samci mogu naći ljubav na poslu. POSAO: Danas bi vam jedna mlada osoba s posla mogle povjeriti svoje strahove i sumnje. Ohrabrite je. ZDRAVLJE&SAVJET: Umor.