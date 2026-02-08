403 Forbidden

Horoskop za ponedjeljak: Vage će jedva čekati završiti s poslom, a lavovi će blistati

Žena.hr
8. veljače 2026.
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Veliko samopouzdanje vodit će vas u nove ljubavne akcije. Oni u vezama bit će siguran oslonac voljenoj osobi. POSAO: Mnogi će danas poželjeti uspostaviti kontakt sa stranim poslovnim partnerima ili će razmatrati opcije rada u inozemstvu. ZDRAVLJE&SAVJET: Držite se svojih prioriteta.

Bik

LJUBAV: Ponašat ćete se u stilu „Udri brigu na veselje“ i tako ćete uspješno rješavati ljubavne brige. POSAO: Zaključit ćete da ste uspjeli ostvariti svoja očekivanja i radit ćete s minimalnim pritiskom. ZDRAVLJE&SAVJET: Ni u čemu ne pretjerujte.

Blizanci

LJUBAV: Povezat ćete se sa skupinom ljudi koje volite i s njima podijeliti veselje današnjeg dana. Vezani će biti dobro. POSAO: Kad netko ode, ode tako da ga vi više ne očekujete, ali kad vi odete, očekuju vas. Niste toga svjesni. Javite se. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u popodnevu.

Rak

LJUBAV: Bez obzira na to što se možda nećete razumjeti u svemu, partner će biti spreman podržati vaše ideje. To će vas ohrabriti. POSAO: Privodit ćete kraju jedan posao na koji možete direktno utjecati. Zapamtite da ne mora baš sve biti po vašem. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki počinju nov život.

Lav

LJUBAV: Kombinirat ćete ozbiljan i nonšalantan pristup u ljubavi. Rezultat će biti zbunjenost partnera ili osobe kojoj udvarate. POSAO: Nalazite se pred novim ustrojem rada koji samo što nije počeo. Rješavat će se još neki detalji. ZDRAVLJE&SAVJET: Blistat ćete.

Djevica

LJUBAV: Shvatit ćete da i malim koracima možete prijeći veliku udaljenost do nečijeg srca. Bit ćete na dobitku. POSAO: Umjetnici će doći do rješenja kako ostvariti djelo o kom su dugo vagali. Ostali će raditi iz sjene. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete dobro.

Vaga

LJUBAV: Definirat ćete svoj stav na temu dominacije u vezi. Zahtijevat ćete više ravnopravnosti. POSAO: Posao ćete danas raditi bez mnogo volje, a nakon određenih sati, požurit ćete na jednu zabavu s velikom radošću. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite taktični.

Škorpion

LJUBAV: Obitelj iz koje potječete vjerojatno će od vas danas zahtijevati dodatni angažman, pa će voljena osoba ostati u drugom planu. POSAO: Vjerujete da su vaše zasluge u poslu veće nego što se sada vide. Pričekajte da se to pokaže. ZDRAVLJE&SAVJET: Napredujete u svakom pogledu.

Strijelac

LJUBAV: Vaša najdraža osoba danas će biti iznimno osjetljiva, pa pokažite malo više razumijevanja za istu. POSAO: Rado biste se upustili u nešto što nije konvencionalno ili što vodi alternativi. Danas ste obuzeti time. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite ono što jeste.

Jarac

LJUBAV: Ulazite u iznimno emotivnu fazu kad ćete blistati, a vaša potreba za ljubavlju bit će jaka. Većina vas bit će u paru. POSAO: Na radnom mjestu ćete se osjećati dobro, bez obzira na napore kojim ste i dalje izloženi. ZDRAVLJE&SAVJET: Pazite da se ne prehladite.

Vodenjak

LJUBAV: Prihvaćate sugestije druge strane, iako vam se čine previše ekscentričnim. Vi ste pravi diplomat. POSAO: Neki idu na poslovno putovanje na kojem ih čeka ugoda i uživanje u poslu koji rade. Bit će bolje nego što očekuju. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba se znati postaviti prema svakom.

Ribe

LJUBAV: Odlično ćete komunicirati s partnerom, a glavna tema bit će vam što je to što vam je najvažnije u vašem odnosu. POSAO: Neki će se naći pred ugovorom ili će pregovarati o novom poslu. Zasad se zadržite na analizi, a odlučujte tijekom vikenda. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost grla ili vrata.

