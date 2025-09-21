Horoskop za ponedjeljak: Rakovi će osjetiti bijes na poslu, blizance čeka zarada

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Željet ćete sve riješiti odjednom i u jednom dahu, ali to će samo izazvati još veću napetost. POSAO: Niste potpuno zadovoljni plodovima svog rada. Vjerujete da je moglo i bolje, ali to sad ne možete promijeniti. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne idite preko svojih granica.

Bik

LJUBAV: Nije isključeno da nastane pravi kaos kad pokušate izraziti ono što osjećate. Stoga ne pričajte previše, nego ljubav pokažite djelima. POSAO: I dalje vas čeka dosta posla, ali tu je i zarada. Danas biste si mogli dopustiti malo veći trošak. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte u onom što volite.

Blizanci

LJUBAV: Trudit ćete se voljenoj osobi pružiti što više pažnje i nježnosti unatoč vlastitom nestrpljenju. POSAO: Zagonetke koje postoje na vašem radnom mjestu vi ćete raskrinkati s lakoćom. Bit će to zanimljiva otkrića. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite za svojom intuicijom.

Rak

LJUBAV: Imat ćete vrlo specifične, ali dobre ideje kojim ćete uspjeti nadvladati distancu u osobnim odnosima. POSAO: Kad pomislite na posao u vama se budi mali bijes što ne možete više utjecati na stvari. Bez brige, doći će i to vrijeme. ZDRAVLJE&SAVJET: Maknite se od mračnih ljudi.

Lav

LJUBAV: Iako će nestati one napetosti između vas i druge strane, danas ćete se ponašati prilično neujednačeno. POSAO: Poslovni plan bit će odlično postavljen, ali u konkretizaciji istog vi ćete jedva sustizati rokove. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte svom šestom čulu.

Djevica

LJUBAV: Prazninu koja je ostala između vas i voljene osobe danas ćete uspješno nadomjestiti većim erotskim aktivnostima. POSAO: Razmišljat ćete kako uvesti svježe snage u posao koji radite. Osmislit ćete dobar plan za to. ZDRAVLJE&SAVJET: Uhvatite koju zraku sunca.

Vaga

LJUBAV: Postajete otvoreniji za ljude, a i oni se lakše lijepe za vas. Oni u vezama opet nalaze zajednički jezik. POSAO: Ljubaznost i uviđavnost bit će vaše dobitne kombinacije - danas ćete ih pokazivati više nego itko drugi u poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Nedostajat će vam snage, štedite se.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete maksimalno usredotočeni na voljenu osobu jer će situacija ili partner osobno tako tražiti. POSAO: Dobit ćete posebna znanja. Neki će se iznenaditi kad shvate da otkrivaju dublje uvide u stvarnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne sjedite na hladnom.

Strijelac

LJUBAV: Netko od vaših dobrih prijatelja danas će potražiti vašu pomoć. Bit ćete dobar savjetnik i podrška. Vezani su dobro. POSAO: Jedan dio ljudi oko vas sklon vam je dati svoju podršku, ali drugi dio očekuje da se još izborite za istu. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte se naspavati.

Jarac

LJUBAV: Svojom domišljatošću, maštom ili intuicijom vi biste danas mogli impresionirati mnoge oko sebe. Zapamtit će vas. POSAO: Sve o čemu danas pomislite, pa tako i o poslu, činit će vam se lakše, ljepše i bolje. Bit ćete sasvim neopterećeni. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjećat ćete se odlično.

Vodenjak

LJUBAV: Oni koji još traže srodnu dušu vjerojatno će biti meta nečijih udvaranja koja će im biti zabavna i ugodna. POSAO: U poslu u kojem surađujete s drugima pojavljuje se iznenadna vijest ili prilika povezana sa smislom za lijepo. ZDRAVLJE&SAVJET: Humorom nadilazite brige.

Ribe

LJUBAV: Postajete sve manje zadovoljni situacijom. Želite je poboljšati čim prije, ali to ne ide preko noći. POSAO: Uvijek ste cijenili ono što napravite svojim rukama. Danas ćete pokazati neobičan talent koji zahtijeva spretnost ruku. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne pijte hladne napitke.