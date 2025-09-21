Zara košulje za jesen: Modeli koji osvajaju na prvi pogled

Jesen je savršeno vrijeme da ormar obogatiš novim košuljama koje možeš nositi u različitim prilikama – od poslovnih sastanaka do opuštenih izlazaka. Zara je i ove sezone pripremila kolekciju koja spaja klasiku i trend, nudeći modele za svaki ukus i stil

Košulja je jedan od onih bezvremenskih komada koji se uvijek iznova vraća u fokus svake sezone. Svojom svestranošću i mogućnošću kombiniranja lako se prilagođava različitim stilovima – od poslovnih i elegantnih do ležernih i opuštenih. Upravo zato košulja ostaje ključni komad garderobe bez obzira na trendove, a jesen je idealno vrijeme da je nosiš u svim mogućim izdanjima.Zara je i ove sezone pripremila kolekciju koja spaja klasiku i trend, nudeći modele za svaki ukus i stil.

Klasične popelin košulje dolaze u jednostavnom i pročišćenom kroju, idealne za ured i kombinacije s elegantnim hlačama ili pencil suknjama. Za posebnije trenutke tu su satenske košulje koje dodaju dašak glamura i savršeno se slažu s trapericama visokog struka ili suknjama na preklop. Ako pak više voliš romantične i opuštene kombinacije, Zara nudi i brojne prekrasne boho modele ukrašene vezom, volanima i u širim krojevima koji se izvrsno nose uz kaubojske čizme i traperice zvonolikih nogavica.

Paleta boja ove jeseni u Zari naginje prema klasičnoj eleganciji i toplini. Uz neutralne tonove koji su uvijek nosivi, posebno se ističu jesenske boje poput svih nijansi smeđe – od bež do čokoladne – te bogati bordo tonovi koji unose dašak sofisticiranosti u svaki look. Kada je riječ o uzorcima, u fokusu su karirane košulje kao veliki jesenski trend, ali i klasične prugaste koje nikad ne izlaze iz mode i pružaju dozu bezvremenskog šarma.

Ako si u potrazi za novim modelima koje će unijeti dozu osvježenja u tvoje jesenske kombinacije, svakako zaviri u Zarinu ponudu, a naše favorite za ovu jesen pogledaj u nastavku.

