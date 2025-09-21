Plisirane suknje se vraćaju – otkrivamo najljepše modele za jesensku sezonu

Među ključnim komadima jesenske garderobe ponovno se istaknula plisirana suknja – vječni klasik koji nadilazi trendove i s lakoćom pronalazi svoje mjesto u svakom ormaru

Stigla nam je jesen – povratak u rutinu, svjež zrak i nove modne kombinacije koje pozivaju na slojevitost i igru s materijalima. Upravo ovo godišnje doba daje beskrajne mogućnosti za kreiranje zanimljivih outfita, a suknje se nameću kao savršen dodatak jesenskoj garderobi. Ovosezonski trendovi su raznoliki, no plisirana suknja ponovno se izdvaja kao apsolutni klasik koji se lako prilagođava svakoj prilici – od ležerne šetnje gradom do poslovnog sastanka ili svečanijeg događaja.

Ove sezone naglasak je stavljen na bogate materijale i raskošne tonove. Baršun i satenski sjaj naglašavaju ženstvenost, dok metalik varijante unose dozu odvažnosti i modernog glamura. Paleta boja kreće se od toplih zemljanih tonova – smeđe, terakote i maslinaste – do neizostavne crne, koja plisiranu siluetu čini još profinjenijom. Za one koji vole hrabrije izbore, tu su modeli u jarkim bojama poput crvene i uzorcima koji podižu svaki look.

Plisirana suknja može se nositi na bezbroj načina – jednako dobro funkcionira u kombinaciji s predimenzioniranim puloverom i robusnim čizmama, kao i s elegantnim sakoom i košuljom za uredsku varijantu. U večernjim izdanjima dovoljni su satenski top i štikle da joj podare dozu glamura, dok će uz tenisice i kožnu jaknu dobiti urbani, ležerni prizvuk. Upravo u toj svestranosti leži njezina snaga – ona je komad koji ne podliježe trendovima, već je uvijek iznova aktualna.

Ako si u potrazi za novim modelima koji će osvježiti tvoje jesenske kombinacije, za tebe smo odabrali 10 najljepših modela plisiranih suknji iz aktualne high street ponude.

H&M - 79,99 €

H&M - 49,99 €

H&M - 49,99 €

Arket - 119 €

Arket - 119 €

Zara - 39,95 €

Zara - 35,95 €

Mango - 49,99 €

Mango - 39,99 €