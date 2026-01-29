Horoskop za petak: Ovnovi ne smiju komentirati, jarčevima se ne da raditi

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Zanemarit ćete brige i posvetiti se svojoj najdražoj osobi s punom pažnjom. Bit ćete zadovoljni. Samci neka svakako izađu. POSAO: Ne komentirajte ako vam se nešto ne sviđa. Bolje je zasad šutjeti jer vas ne bi ni razumjeli, niti uvažili vaše mišljenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Gibajte se što više.

Bik

LJUBAV: Vodit će vas jaka plima osjećaja, blistat ćete i imati potrebu za ljubavlju više nego inače. Bit će vam uzvraćeno. POSAO: Neki će sanjati o boljim poslovnim partnerima, ali i oni koje sad imate nisu loši. Trebate se probuditi i to uvidjeti. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite pažnju na svoje snove.

Blizanci

LJUBAV: U osjećajnim pitanjima sve će se kockice slagati po vašim željama. Stoga će mnogi danas shvatiti koliko su sretni. POSAO: Umjetnici među vama danas će zračiti više nego inače, a drugi će ih oponašati i slijediti. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmašite se.

Rak

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete biti sve nježniji i emotivniji. Plima osjećaja u vama učinit će da blistate. POSAO: Na radnom mjestu danas će vam biti ugodno. Mogući su poslovi povezani s ljepotom, umjetnošću, svim onim što život čini sretnijim. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite dosljedni sebi.

Lav

LJUBAV: I dalje će se sve odvijati prema željama vašeg partnera, a vama će jedino preostati da ih slijedite. POSAO: Pred vama je dan koji je odličan za svaku vrstu ugodnih, estetskih ili umjetničkih bavljenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Tražite ugodnu dijetu za sebe.

Djevica

LJUBAV: Osnaženi prethodnim ljubavnim uspjesima vaše će samopouzdanje porasti, a vas usmjeriti na nove pothvate. POSAO: U suradnji s drugima pokazat ćete zavidnu sposobnost diplomacije, pa makar vam i ne bilo po volji. ZDRAVLJE&SAVJET: Pređite s riječi na djela.

Vaga

LJUBAV: Ako ste još sami, danas svakako izađite među ljude jer su mogući prelijepi susreti puni iskrenih emocija. POSAO: Svoje ideje prezentirat ćete oprezno, poučeni prijašnjim iskustvima. Ipak, možete biti malo smjeliji. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Škorpion

LJUBAV: Izgledan je vrlo ugodan i emotivan susret s prijateljima ili vama dragim ljudima. Veza vam se razvija dobro. POSAO: Uslijedit će prolazne peripetije s kolegama od kojih će neki morati na bolovanje ili će izostati zbog bitnog razloga. Snaći ćete se. ZDRAVLJE&SAVJET: Neujednačenost u navikama.

Strijelac

LJUBAV: Pažnja i nježnost bit će vam glavne preokupacije kad se o ljubavi radi. Znat ćete kako se drugom uvući pod kožu. POSAO: Dok radite, vi zapravo odmarate u ugodnom ambijentu, a u duši ismijavate one koji se ne slažu s vama. To baš i nije lijepo. ZDRAVLJE&SAVJET: Povedite se za intuicijom.

Jarac

LJUBAV: Povjerovat ćete da ljubav ide kroz želudac i voljenoj osobi pripremiti večeru koja će je oduševiti. POSAO: Većina vas danas će jedva čekati da ide kući jer će sve potrebe i želje biti usmjerene na uživanciju. ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se bavite sportom.

Vodenjak

LJUBAV: Vjerovat ćete u ljubav sjećajući se nekih sretnih trenutka iz prošlosti. Tako ćete obojima uljepšati dan. POSAO: Uspješno ćete se boriti s novim zahtjevima koji vam neće svi biti po volji. Okretat ćete stvari u svoju korist. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz ono što volite.

Ribe

LJUBAV: Nježnost i emotivnost vaše najdraže osobe oborit će vas s nogu i morat ćete pristati na njegove ideje. POSAO: Svi oni čiji je posao povezan s umjetnošću danas će imati sjajnu inspiraciju za prava mala remek djela. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite objektivni.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn