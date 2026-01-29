403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Astro
ZA SVAKI DAN

Horoskop za petak: Ovnovi ne smiju komentirati, jarčevima se ne da raditi

Žena.hr
29. siječnja 2026.
Horoskop za petak: Ovnovi ne smiju komentirati, jarčevima se ne da raditi
Shutterstock
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Zanemarit ćete brige i posvetiti se svojoj najdražoj osobi s punom pažnjom. Bit ćete zadovoljni. Samci neka svakako izađu. POSAO: Ne komentirajte ako vam se nešto ne sviđa. Bolje je zasad šutjeti jer vas ne bi ni razumjeli, niti uvažili vaše mišljenje. ZDRAVLJE&SAVJET: Gibajte se što više.

Bik

LJUBAV: Vodit će vas jaka plima osjećaja, blistat ćete i imati potrebu za ljubavlju više nego inače. Bit će vam uzvraćeno. POSAO: Neki će sanjati o boljim poslovnim partnerima, ali i oni koje sad imate nisu loši. Trebate se probuditi i to uvidjeti. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite pažnju na svoje snove.

Blizanci

LJUBAV: U osjećajnim pitanjima sve će se kockice slagati po vašim željama. Stoga će mnogi danas shvatiti koliko su sretni. POSAO: Umjetnici među vama danas će zračiti više nego inače, a drugi će ih oponašati i slijediti. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmašite se.

Rak

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete biti sve nježniji i emotivniji. Plima osjećaja u vama učinit će da blistate. POSAO: Na radnom mjestu danas će vam biti ugodno. Mogući su poslovi povezani s ljepotom, umjetnošću, svim onim što život čini sretnijim. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite dosljedni sebi.

Lav

LJUBAV: I dalje će se sve odvijati prema željama vašeg partnera, a vama će jedino preostati da ih slijedite. POSAO: Pred vama je dan koji je odličan za svaku vrstu ugodnih, estetskih ili umjetničkih bavljenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Tražite ugodnu dijetu za sebe.

Djevica

LJUBAV: Osnaženi prethodnim ljubavnim uspjesima vaše će samopouzdanje porasti, a vas usmjeriti na nove pothvate. POSAO: U suradnji s drugima pokazat ćete zavidnu sposobnost diplomacije, pa makar vam i ne bilo po volji. ZDRAVLJE&SAVJET: Pređite s riječi na djela.

Vaga

LJUBAV: Ako ste još sami, danas svakako izađite među ljude jer su mogući prelijepi susreti puni iskrenih emocija. POSAO: Svoje ideje prezentirat ćete oprezno, poučeni prijašnjim iskustvima. Ipak, možete biti malo smjeliji. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro.

Škorpion

LJUBAV: Izgledan je vrlo ugodan i emotivan susret s prijateljima ili vama dragim ljudima. Veza vam se razvija dobro. POSAO: Uslijedit će prolazne peripetije s kolegama od kojih će neki morati na bolovanje ili će izostati zbog bitnog razloga. Snaći ćete se. ZDRAVLJE&SAVJET: Neujednačenost u navikama.

Strijelac

LJUBAV: Pažnja i nježnost bit će vam glavne preokupacije kad se o ljubavi radi. Znat ćete kako se drugom uvući pod kožu. POSAO: Dok radite, vi zapravo odmarate u ugodnom ambijentu, a u duši ismijavate one koji se ne slažu s vama. To baš i nije lijepo. ZDRAVLJE&SAVJET: Povedite se za intuicijom.

Jarac

LJUBAV: Povjerovat ćete da ljubav ide kroz želudac i voljenoj osobi pripremiti večeru koja će je oduševiti. POSAO: Većina vas danas će jedva čekati da ide kući jer će sve potrebe i želje biti usmjerene na uživanciju. ZDRAVLJE&SAVJET: Manje jedite, više se bavite sportom.

Vodenjak

LJUBAV: Vjerovat ćete u ljubav sjećajući se nekih sretnih trenutka iz prošlosti. Tako ćete obojima uljepšati dan. POSAO: Uspješno ćete se boriti s novim zahtjevima koji vam neće svi biti po volji. Okretat ćete stvari u svoju korist. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz ono što volite.

Ribe

LJUBAV: Nježnost i emotivnost vaše najdraže osobe oborit će vas s nogu i morat ćete pristati na njegove ideje. POSAO: Svi oni čiji je posao povezan s umjetnošću danas će imati sjajnu inspiraciju za prava mala remek djela. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite objektivni.

Nazovite TAROT majstore na broj: 064/663-665

Cijena: tel: 0,93€/6,99kn - mob: 1,12€/8,41kn min

Maratela Mreže d.o.o., 072700700, +18,1 € = 7.53450 kn

Pročitajte još o:
Horoskop PetakDnevni Horoskop
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
ZA SVAKI DAN
Horoskop za petak: Ovnovi ne smiju komentirati, jarčevima se ne da raditi