Astro
Horoskop za petak: Strijelce čekaju nesporazumi na poslu, djevice će biti nervozne

Žena.hr
19. veljače 2026.
Shutterstock
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Svojim nastupom, ponašanjem i riječima vi ćete privlačiti pažnju osoba suprotnog spola poput magneta. POSAO: Kreativci će raditi dobro i uživati u poslu. Ostalima će nedostajati hrabrosti da povuku oštrije poteze. ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedite ciljeve.

Bik

LJUBAV: Svojom sentimentalnošću iznenadit ćete voljenu osobu. Ona će ovaj put biti u poziciji zaštitnika. Dobro ste. POSAO: Ako se poslužite svojim skrivenim talentima i intuicijom, uspjet ćete naći kakav takav način da surađujete s drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Povežite se s ljudima oko sebe.

Blizanci

LJUBAV: Odličan je dan za druženja, povezivanja s ljudima, obnovu prijateljstava i razvoj ljubavnih veza. Navalite. POSAO: Današnji dan donijet će vam uživanje, kreativnost, ljubaznost i nove maštovite poticaje, što god da radite. ZDRAVLJE&SAVJET: Klupko se treba odmotati do kraja.

Rak

LJUBAV: U osobnim pitanjima danas ćete se oslanjati na svoje prijatelje. Oni će vas uputiti kako ići dalje. POSAO: Razmišljat ćete o šefovim zahtjevima. Još uvijek ih ne možete sagledati kao realnu činjenicu. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite uporni.

Lav

LJUBAV: Svoje privatne odnose danas ćete graditi na vrlo suptilnim razinama. Bit će vam važno ono što je skriveno i nježno. POSAO: Na dnevni red dolaze zaostaci u poslovanju. To vas živcira i stvara vam zbrku, ali što se mora, mora se odraditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Gimnasticirajte.

Djevica

LJUBAV: Danas biste se mogli dobro zabaviti. Ako dobijete poziv za izlazak, prihvatite ga i izađite među ljude. POSAO: Bit ćete nervozni što nikako da privedete jedan sitniji zadatak njegovom kraju. Morate se potruditi više. ZDRAVLJE&SAVJET: Vezani će istinski uživati.

Vaga

LJUBAV: Rijetko kada vam riječi na dolaze na pravi način, no baš tako je danas. Šutite i volite bez objašnjavanja. POSAO: Svi poslovi u kojim mogu doći do izražaja vaše kvalifikacije i specifična znanja danas su dobro postavljeni. ZDRAVLJE&SAVJET: Vi ste sasvim dobro.

Škorpion

LJUBAV: Ravnoteža koju opet osjećate u svojoj vezi potaknut će vas na smjelije ljubavne poteze. POSAO: Danas ćete razmišljati kako uskladiti poslovni i privatni život, pa povucite jasnu crtu između jednog i drugog. ZDRAVLJE&SAVJET: Okrenite se mladima i djeci.

Strijelac

LJUBAV: Oni vezani najbolje će se osjećati kod kuće u društvu voljene osobe. Oni koji još traže srodnu dušu bit će originalni u udvaranjima. POSAO: Postoji mogućnost nesporazuma sa suradnicima. Zato kontrolirajte komunikacije, ugovore i prijedloge. ZDRAVLJE&SAVJET: Slijedi novi kozmetički tretman.

Jarac

LJUBAV: Pred vama je prilično frustrirajući dan kad se radi o privatnim odnosima. Ništa neće ići kako biste vi željeli. Strpite se. POSAO: Nije problem ni u vama ni u drugima, nego u situaciji koja zahtijeva maksimalnu koncentraciju od obje strane. ZDRAVLJE&SAVJET: Nastojte biti zreliji.

Vodenjak

LJUBAV: Vaša intuicija i mašta danas će vam sigurno pomagati da poboljšate svoje osobne odnose. Oslonite se ne spomenuto. POSAO: Da bi stigli do svog cilja, morat ćete istražiti neke vrlo suptilne detalje koje mnogi guraju pod tepih. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki otkrivaju svoje nove talente.

Ribe

LJUBAV: Zabava na koju se spremate bit će dobra, a ljudi vama naklonjeni. Samci će biti sretni u društvu ako ne pričaju previše, jer ih neće razumjeti. POSAO: Ono što ste do sada postigli donijet će vam i neke iznimno zanimljive opcije i ideje. Danas ih razmatrate. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokažite svoje talente.

