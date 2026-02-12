403 Forbidden

Horoskop za petak: Rakovi oprezno na poslu, vage samo strpljivo

12. veljače 2026.
Horoskop za petak: Rakovi oprezno na poslu, vage samo strpljivo
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj petak

Ovan

LJUBAV: Neki će svoju najdražu osobu povezati s obitelji iz koje potječu. Bit će to emotivan susret za obje strane. POSAO: Svi neopipljivi poslovi razvijat će se odlično, dok će u ostalim djelatnostima vladati istraživački duh. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u svoju sretnu zvijezdu.

Bik

LJUBAV: Netko od članova vaše bliže obitelji danas će zahtijevati vašu pažnju. Potrudite se biti pri ruci. POSAO: Dok danas budete radili, u jednom trenutku bit će vam potpuno jasno gdje ste, kako stojite ikamo stremite. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz duhovite sadržaje.

Blizanci

LJUBAV: Dok će vam partner predlagati razne opcije kako provesti slobodno zajedničko vrijeme, vi ćete stalno nešto prigovarati. POSAO: Izgleda da ste stigli napraviti sve što je trebalo, pa imate dobar razlog za opuštanje. ZDRAVLJE&SAVJET: Gledajte ono što je dobro.

Rak

LJUBAV: Vjerojatno je druženje s prijateljima ili s većim društvom. Jedna bliska osoba mogla bi vam se povjeriti. POSAO: Čuvajte ono što znate i ne otkrivajte dragocjene informacije dok situacija još nije zrela za to. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se u kadi.

Lav

LJUBAV: Oni koji još traže srodnu dušu neka danas obrate pažnju na osobe iz svoje radne sredine. POSAO: Odlično ćete uočiti dobru financijsku priliku, a i vaša kreativnost bit će na zavidnoj razini. ZDRAVLJE&SAVJET: Osjetljivost probavnog sustava.

Djevica

LJUBAV: Danas bi odnos s jednom osobom s posla mogao sazreti do razine zbližavanja. Budite budni i otvoreni. POSAO: Potpuno vam je jasno što trebate činiti. U skladu s tim gradit planove i razvijate nove strategije. ZDRAVLJE&SAVJET: Obratite pažnju na svoj jelovnik.

Vaga

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vas će sve više obuzimati potreba za nježnošću i pažnjom. Imate pravo na to. POSAO: Vaši izgledi varirat će iz trenutka u trenutak. Neće se pokazati čvrsto uporište za vašu promociju. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi i smirite se.

Škorpion

LJUBAV: Neki će puhati i na hladno i u svakoj sitnici vidjeti razlog za brigu. Treba vam opuštanja i veselja. POSAO: Oni koji danas ne rade posvetit će se svojim novim planovima. Imat će originalne zamisli. ZDRAVLJE&SAVJET: Pogledajte dobar film.

Strijelac

LJUBAV: Pred vama je iznimno ugodan i ispunjavajući dan. Mnoge vaše ljubavne želje na pragu su ostvarenja. POSAO: Lako ćete surađivati s ljudima oko sebe. Za svakog ćete naći riječ ohrabrenja i osmijeh. Neki će zaista uživati u radu. ZDRAVLJE&SAVJET: Puni ste vedrine i zračite na sve oko sebe.

Jarac

LJUBAV: Oni koji još traže srodnu dušu, neka izađu bez obzira na sve. Bolje je biti među ljudima i malo popričati. POSAO: Na poslu ćete sve odrađivati s voljom i lakoćom. Što god da radite, gotovo da ćete se zabavljati. ZDRAVLJE&SAVJET: Ovo je sretan dan.

Vodenjak

LJUBAV: Mnogi će naći zanimljive teme u svijetu svoje mašte i tako će preskočiti neugodne rasprave ili zavarati samoću. POSAO: Vaši kolege s posla svojim će nepromišljenim aktivnostima izazvati stanje nestabilnosti. Neće vam biti drago. ZDRAVLJE&SAVJET: Suzdržite se od komentara.

Ribe

LJUBAV: Danas se u vašem ljubavnom životu neće događati ništa posebno novo, ali će vas prijatelji pozvati na druženje. POSAO: Oni koji se spremaju na poslovno putovanje, neka računaju na probleme u prometu i moguće odgode. ZDRAVLJE&SAVJET: Živčanost. Olabavite.

