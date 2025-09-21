Horoskop za nedjelju: Rakovi su odlično raspoloženi, vodenjaci će se distancirati

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Danas nije najbolji dan za erotiku jer ćete biti hladni. Zato pokažite ljubav do određene granice fizičkog zbližavanja. POSAO: Pomno pratite sve novosti, ali još ne nalazite ono što želite. Još uvijek postoje ograničenja. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite strpljivi.

Bik

LJUBAV: Pred vama je skladan ljubavni da u kom ćete uspjeti nadvladati sve kritike koje su padale na vaš račun. POSAO: Dobivate određene protekcije, ali to ne znači da se i dalje nećete trebati dokazivati. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite pravedniji.

Blizanci

LJUBAV: Pametnim izborom riječi vi ćete nadilaziti prazninu u osobnim odnosima. Sve ćete nadomjestiti intelektom. POSAO: Ako opet posumnjate u svoje sposobnosti, samo pogledajte iza sebe što ste do sada postigli. Brzo ćete se ohrabriti. ZDRAVLJE&SAVJET: Surađujte s mladima.

Rak

LJUBAV: Partner će vas nadahnuti za nježnost. Vaš međusobni odnos poboljšavat će se iz dana u dan. POSAO: Svojim znanjem doprinijet ćete da se posao obavi što bolje, kao i da vas poslovni partneri uvažavaju. ZDRAVLJE&SAVJET: U odličnom ste raspoloženju.

Lav

LJUBAV: Lijepe ljubavne prilike bit će prolazno zanemarene zbog male obiteljske tuge ili peripetije. POSAO: Osjećat ćete se razapeti između želja i mogućnosti. Izlaz je u realnom sagledavanju situacije. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite odgovorni.

Djevica

LJUBAV: Pred vama je vrlo ispunjavajući ljubavni dan. Bit ćete u prilici provesti prelijepo zajedničko vrijeme. POSAO: Držite se svojih poslovnih partnera jer oni trenutačno odlično vode cijelu stvar. Ne zamjerite im ako su ponekad oštri. ZDRAVLJE&SAVJET: Prošetajte na zraku.

Vaga

LJUBAV: Pokazat ćete se da čvrsto vjerujete u svoje ljubavne ideale i da od voljene osobe očekujete više nego što ona misli. POSAO: U stručnim pitanjima moglo bi doći do jedne rasprave ili nadmetanja oko toga tko je u pravu. Po običaju, nitko. ZDRAVLJE&SAVJET: Nesanica nakon burnih snova.

Škorpion

LJUBAV: U vašem poslovnom okruženju dans biste mogli primijetiti osobu koja vam je posebno naklonjena. POSAO: Bit ćete motivirani samo za vrlo zanimljive teme poput alternativnih, umjetničkih ili sličnih. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne manipulirajte s ljudima.

Strijelac

LJUBAV: Razgovor koji ćete voditi s osobom do koje vam je jako stalo bit će prilično ozbiljan, čak i sumoran. POSAO: Ako krećete na poslovno putovanje, provjerite stanje automobila, jeste li nabavili sve dozvole i slično. ZDRAVLJE&SAVJET: Nije isključen kašalj.

Jarac

LJUBAV: Vjerojatno je vrlo ispunjavajuće vrijeme u ozračju vlastitog doma. Oni u vezama pozvat će partnera k sebi, a samci će razmišljati da li izaći. POSAO: Morat ćete se malo više potruditi oko financija. Imate dobru priliku, pa bi bilo šteta da je propustite. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite za svojim ciljem.

Vodenjak

LJUBAV: Osjećat ćete koliko je naporno stalno objašnjavati zbog čega izbjegavate bliskost. Jednostavno vam odgovara distanca. POSAO: Pokušat ćete pojednostavniti stvari u financijskim transakcijama. Za neke će to biti korak naprijed. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se svojom listom prioriteta.

Ribe

LJUBAV: Oni koji još traže srodnu dušu danas bi je mogli prepoznati u svom radnom okruženju. POSAO: Bit ćete skloni miješati poslovno i privatno, ali vas to neće omesti da sasvim dobro funkcionirate na poslu. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte se propuha.