Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za nedjelju: Ovnovi će biti s glavom u oblacima, a škorpioni će dijeliti sreću

Žena.hr
7. veljače 2026.
Horoskop za nedjelju: Ovnovi će biti s glavom u oblacima, a škorpioni će dijeliti sreću
Shutterstock
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Mnogi će danas biti opčinjeni, zaljubljeni i ono što je netipično za njih, zanemarit će realnost. No bit će im lijepo. POSAO: U suradnji s drugim ljudima pokazat ćete kako se može raditi drukčije, neobičnije i originalnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Vodit ćete rat s apetitom.

Bik

LJUBAV: Partner će očekivati nježnosti, a vi ćete biti povučeni u svoj svijet. Uz malo više otvorenosti, sve će biti bolje. POSAO: Slobodno se možete prepustiti radu jer ćete u njemu naći sve ono što ste oduvijek tražili. ZDRAVLJE&SAVJET: Naspavajte se.

Blizanci

LJUBAV: Vaša najdraža osoba danas će vjerojatno neprimjernim potezom ili govorom uvrijediti nekog od članova vaše obitelji. POSAO: Uz dobru financijsku potporu danas biste mogli definirati dio poslova s inozemstvom. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte svojoj intuiciji.

Rak

LJUBAV: Dok dan bude prolazio, sve ćete više shvaćati da vas neke osobine drage osobe uznemiruju. Prihvatite ih. POSAO: Na kraćem poslovnom putovanju shvatit ćete da ponekad treba prihvatiti ono što drugi predlažu, kao i rizik koji ide s tim. ZDRAVLJE&SAVJET: Prebirete po sjećanjima.

Lav

LJUBAV: Koliko god se vi budete trudili poboljšati svoj privatni život, danas će vam stvari povezane s tim izmicati iz ruku. POSAO: Naći ćete originalan način da pobijedite u malim borbama. Vaša strategija je za svaku pohvalu. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne istražujte previše.

Djevica

LJUBAV: Bit ćete uporni u izražavanju svojih ideala. Neki bi mogli s istim zatupiti. Odrecite se savršenstva. POSAO: Svoje šefove danas biste mogli ugodno iznenaditi jednim sasvim neobičnim financijskim prijedlogom. ZDRAVLJE&SAVJET: Prvo smislite, onda govorite.

Vaga

LJUBAV: U sadašnje odlične osobne odnose danas ćete unijeti dašak mašte i tako ih još više poboljšati. Neki će biti zaista originalni. POSAO: Posebne zadatke rješavat ćete svojom kreativnošću i umjetničkim talentima. Uspjet ćete u tome. ZDRAVLJE&SAVJET: Snažni ste i zdravi.

Škorpion

LJUBAV: Bit ćete zadovoljni sa svojim privatnim odnosima. Trudit ćete se tu sreću podijeliti sa širim krugom ljudi. POSAO: Vjerojatno ćete analizirati rezultate jednog posla i zaključit ćete da su oni mogli biti i bolji. Ipak, generalno, radite dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Danas znate što želite.

Strijelac

LJUBAV: Opet ćete malo izgubiti kompas, a druga strana će se pitati što vi zapravo želite. Definirajte svoj stav. POSAO: Na poslovnom putovanju ili većem sastanku moglo bi doći do neprofesionalnog ponašanja i razuzdanosti. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite pri ruci članu obitelji.

Jarac

LJUBAV: Oni koji još traže srodnu dušu danas bi je na lak i ugodan način mogli naći na svom poslu ili preko posla. POSAO: Ljudi s kojim surađujete danas neće biti potpuno sigurni kojim smjerom nastaviti započeto. Pomozite im. ZDRAVLJE&SAVJET: Dan je dobar za zaposlene.

Vodenjak

LJUBAV: Većini ljubavnih događaja vi ćete naći poneku manu. Pokušajte stvari gledati manje strogo i opustite se. POSAO: Odličan je dan sve poslove u kojim se traži povezanost s ljudima i smisao za lijepo. Sve teče sve bolje i bolje. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki će biti promukli.

Ribe

LJUBAV: U osjećajnim pitanjima imat ćete velika očekivanja. Željet ćete da vas drugi maze i paze. Kako će biti, ovisi o partneru. POSAO: Svi poslovi povezani s alternativnom, kao i oni povezani s psihologijom, danas će se odvijati iznimno dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Pročitajte još o:
Dnevni HoroskopHoroskop Nedjelja
