Astro
ZA SVAKI ZNAK

Horoskop za nedjelju: Ovnovima neki zavide, a strijelci se osjećaju optimistično

Žena.hr
21. veljače 2026.
Horoskop za nedjelju: Ovnovima neki zavide, a strijelci se osjećaju optimistično
Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Veselit ćete se mogućnosti jednog putovanja na koje biste mogli poći zajedno. Planirat ćete rutu i detalje. POSAO: Ići ćete uzdignute glave i pucati na visoku poziciju. Prilika je tu. Oko vas ima i nekih zavidnika. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite brige. 

Bik

LJUBAV: Bit ćete otvoreni i spremni na svaku vrstu druženja. Oni koji još traže srodnu dušu neka izađu, bez obzira na to što je radni dan. POSAO: Ne želite da vas uspoređuju s drugima, ali za takvu unikatnu poziciju treba se i potruditi. ZDRAVLJE&SAVJET: Duh je iznad materije. 

Blizanci

LJUBAV: U inače solidnoj vezi vi danas pokušavate nametnuti svoj stav. Bolje bi bilo surađivati. POSAO: Vaši nadređeni dat će vam novu priliku, a vi ćete je prigrabiti jedva čekajući da se dokažete. ZDRAVLJE&SAVJET: Poboljšanje. 

Rak

LJUBAV: Humor ćete kombinirati sa strastima. Voljenu osobu rado ćete odvući u spavaću sobu, ali uz peripetije i šale. POSAO: Lakoća s kojom radite neće biti proporcionalna vašim rezultatima. Stoga će netko pitati radite li dobro. ZDRAVLJE&SAVJET: Male nervoze. 

Lav 

LJUBAV: Zanimljivi susreti, ugodni razgovori uz ponešto vaše samokontrole, humor i dobre vibracije – sve to možete doživjeti danas. POSAO: Oni koji rade u laboratorijima ili institucijama zatvorenog tipa danas dobivaju određene privilegije. ZDRAVLJE&SAVJET: Duboko dišite. 

Djevica

LJUBAV: Pred vama je dan kad ćete morati biti malo pažljiviji s voljenom osobom. Poklonite joj neki mali dar. POSAO: Moguće je da ćete se na poslu osjećati kao da ste razapeti na križ. Svatko će vući na svoju stranu, a vi ćete biti u sredini. ZDRAVLJE&SAVJET: Družit ćete se s mladima. 

Vaga

LJUBAV: Nemojte žuriti s udvaranjima. Neka stvari teku postepeno, jer će tako biti čvršće i stabilnije. POSAO: Bez obzira na to što se ne slažete u potpunosti s nekim od poslovnih partnera, pred vama je pozitivan i stabilan poslovni dan. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite tamo gdje vam je dobro. 

Škorpion

LJUBAV: Male ljubavne frustracije protegnut će se i na današnji dan. Uz takt i strpljenje sve ćete uspjeti riješiti. POSAO: U nekima od vas čuči konzervativac koji ne da onoj drugoj naprednijoj strani da se razvije. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne tugujte za prošlošću. 

Strijelac

LJUBAV: Bez obzira na sve male zagonetke, danas ćete biti puni vjere i optimizma, pa tako i u svoju ljubav. POSAO: Ono što radite ide u pravcu dugoročnog posla. Ne štedite se, nego potegnite još više jer će se isplatiti. ZDRAVLJE&SAVJET: Terapije daju rezultate. 

Jarac 

LJUBAV: Opet ste jednako važni u svojoj vezi kao i vaš partner. Sad možete dijeliti sve i to na ravnopravan način. POSAO: Nije da vam se ne radi, ali ako zadaci nisu zanimljivi, vi ćete ih promijeniti da takvi postanu. To se zove kreativnost. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte pomiriti zaraćene strane. 

Vodenjak

LJUBAV: Vaša društvenost raste i danas ste opet potpuno otvoreni za ljude, druženja i nova poznanstva. Izađite. POSAO: Financijski rezultati neće biti upitni, ali novi troškovi već su na vidiku. Kad zarađenom oduzmete, bit ćete gotovo na istom. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se predrasuda. 

Ribe

LJUBAV: Osjećaji će vas obuzimati poput plime. Bit ćete skloni predati se ljubavi bez ikakve rezerve. Bit će vam uzvraćeno. POSAO: Odlično ćete se povezati s drugima, a primijetit ćete da ste danas i popularni. O vama se priča. ZDRAVLJE&SAVJET: Vjerujte u sebe. 

Pročitajte još o:
Horoskop NedjeljaAstrologija
