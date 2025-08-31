Horoskop za ponedjeljak: Ovnovi će imati probleme na poslu, djevicama će smetati šef

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj ponedjeljak

Ovan

LJUBAV: Emotivnost, nježnost, osjećaj za prepoznavanje onih skrivenih suptilnih razina u odnosima – sve to danas možete doživjeti. POSAO: Mogući su problemi u zaključivanju kraćih faza poslovanja. Morat ćete biti precizniji. ZDRAVLJE&SAVJET: Ništa vas više ne može iznenaditi.

Bik

LJUBAV: Imate sve adute u svojim rukama. Potrebno je samo pričati o svemu onom što vam leži na srcu. POSAO: Neki će se zateći na zanimljivom sastanku na kom će biti svega – od nemoralnih ponuda do moraliziranja i filozofiranja. ZDRAVLJE&SAVJET: I dalje vas muči umor.

Blizanci

LJUBAV: Zahtjevi za pažnjom jednog člana vaše obitelji iz koje potičete nakratko će vas udaljiti od voljene osobe. POSAO: U posao ćete danas unositi osjećaje. Neki će biti skloni i dramatizaciji. Napravite odmak i malo se ohladite. ZDRAVLJE&SAVJET: Čuvajte svoje grlo.

Rak

LJUBAV: To što trenutačno postoji praznina ili distanca u vašim osobnim odnosima danas ćete zaboraviti kroz priču jednog prijatelja. POSAO: Vaši kolege danas će vam izmamiti osmijeh na lice, jer će vas potaknuti da rješavate jednu zagonetku, a vi volite biti detektiv. ZDRAVLJE&SAVJET: Odmaknite se od svega i ispraznite svoj um.

Lav

LJUBAV: U svoju svakodnevicu unosit ćete sasvim originalne ideje, a najvjerojatnije kroz ručak li večeru udvoje. POSAO: Oni koji rade kreativan posao bit će vrlo moderni u svojim izrazima i idejama. I dalje vas šefovi umaraju. ZDRAVLJE&SAVJET: Prihvatite izazove.

Djevica

LJUBAV: Vaša osjetljivost danas će biti povećana, a druga strana bit će sklona eksperimentiranju u ljubavi. POSAO: Malo će vam nedostajati da dobijete alergiju na šefa. Pokušajte se bar u mislima odmaknuti od istog. ZDRAVLJE&SAVJET: Nervoza i umor.

Vaga

LJUBAV: Možda će vas voljena osoba iznenaditi jednim prijedlogom koji će na vas djelovati poput malog šoka. POSAO: Vaši nadređeni mogli bi pred vas iznijeti jedna prijedlog koji je pomalo čudan. Prvo razmislite, a onda se očitujte o istom. ZDRAVLJE&SAVJET: Pobjeđujete izdržljivošću.

Škorpion

LJUBAV: Možete očekivati vrlo ispunjavajući ljubavni dan. Čak i ako ste sami, mogli biste se odlično zabaviti. POSAO: Mogući su mali nesporazumi u suradnjama ili verbalnim dogovaranjima. Mašta će vam pomoći da dokučite bit. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne morate baš sve otkriti.

Strijelac

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete primjećivati kako vaš privatni život dobiva nov sjaj i vraća se u ravnotežu. POSAO: Moguće je da će vas pogurati na jedno poslovno putovanje koje niste očekivali, a koje će vam donijeti radost. ZDRAVLJE&SAVJET: Ne treba plakati nad prolivenim mlijekom.

Jarac

LJUBAV: Nervozu i napetost zbog nerazumijevanja u osobnim odnosima možete ukloniti čistom esencijom ljubavi bez riječi – s pomoću nježnosti. POSAO: U glavi ćete pomalo proanalizirati sve teme povezane s poslom, ali nećete donositi nikakve zaključke. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite primjer mlađima od sebe.

Vodenjak

LJUBAV: Izgledno je sve bolje povezivanje sa suprotnim spolom, a posebno s nekim tko nije iz vašeg kraja. POSAO: U prolaznoj ste fazi povećane osjetljivosti, pa će vam i oni redovni napori na koje ste navikli izmamiti poneki uzdah više. ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetite se što je to što volite.

Ribe

LJUBAV: Ne zna se tko će danas biti tužniji – vi ili vaša najdraža osoba. Nije dan za analize, nego za tješenje i toleranciju. POSAO: Doći će do poslovne korespondencije koja će vas umoriti. Radi se o prilično zahtjevnom načinu izražavanja. ZDRAVLJE&SAVJET: Relaksacija je važna.