Horoskop za nedjelju: Škorpioni će se malo živcirati, rakovi zanemarite zlobnike

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu nedjelju

Ovan

LJUBAV: Oni koji su uspjeli uspostaviti otvoreniji kontakt s osobom s posla, danas bi je mogli pozvati da izađu. POSAO: Osim malo umora, ništa vas više neće brinuti u vezi vašeg posla. Dobro ćete surađivati i napraviti ono što treba. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete se opustiti.

Bik

LJUBAV: Veza koju počinjete, obećava. Budite iskreni i otvoreni kako samo vi znate. Već vezani bit će dobro. POSAO: Posao vam uopće neće biti na pameti, jer ćete se baviti sportom, zabavom, prijateljima i ljubavlju. ZDRAVLJE&SAVJET: Možete u teretanu.

Blizanci

LJUBAV: Danas je pred vama prelijep dan za ljubav. Vezani će uživati, a samci neka svakako izađu među ljude. POSAO: Što god da radite, danas ćete se bez brige moći osloniti kako na druge, tako i oni na vas. Uslijedit će lijepa suradnja. ZDRAVLJE&SAVJET: Uživajte.

Rak

LJUBAV: Svoju sreću u osobnom životu podijelit ćete s bliskim ljudima. Moguće je da ćete pozvati goste koje volite. POSAO: Tek danas ćete (razmišljajući o poslu) primijetiti da ima onih sitnih čarki i podmetanja ljudi koji vam zavide na uspjehu. ZDRAVLJE&SAVJET: Zanemarite zlobnike.

Lav

LJUBAV: U vašim privatnim odnosima i danas će biti dosta nemira, nedorečenosti i frustracija. Ostanite mirni. POSAO: Jedva ćete čekati kraj radnog vremena i radnog tjedna jer jednostavno niste u stanju raditi sa zadovoljstvom. ZDRAVLJE&SAVJET: Osamite se i opustite od svega. Proći će.

Djevica

LJUBAV: Ne ulazite u raspravljanja, a pogotovo ne oko sitnica. Vaš odnos će se poboljšati s vremenom. Treba pričekati. POSAO: Vikend svakako iskoristite za odmor i opuštanje koje bi vam sada zaista leglo. Nađite sadržaje koje volite. ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetite se svojih hobija.

Vaga

LJUBAV: Potrudit ćete se biti ljubazniji u odnosu s voljenom osobom. To će biti dobro prihvaćeno, pa ćete poboljšati komunikaciju. POSAO: Ostavit ćete iza sebe poslove prethodnog tjedna i s radošću ćete se prepustiti zasluženoj dokolici. ZDRAVLJE&SAVJET: Neki idu na utakmicu omiljenog kluba.

Škorpion

LJUBAV: Doći će do malih nadmudrivanja između vas i voljene osobe. U tome ćete vi biti ona agresivnija strana. POSAO: Vjerojatno ćete ignorirati šefove i nastaviti po svom. Ipak, bilo bi pametnije da nađete neki kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Mala živciranja.

Strijelac

LJUBAV: Vaša sposobnost komunikacije i humora bit će na zavidnoj razini, pa ćete se uspjeti našaliti na vlastiti račun. POSAO: Odradit ćete ono što morate i učinit ćete to što brže možete. Nakon toga posvetit ćete se dragim ljudima. ZDRAVLJE&SAVJET: Treba vam novi režim zdravih navika.

Jarac

LJUBAV: Ono što ste rekli imat će pozitivan učinak. Partner će razmisliti o realitetima, a vi ćete biti zadovoljniji. POSAO: Razmišljajući o poslu, dobivate glavobolju, a najviše zbog sitnica koje nikako da se raščiste. Opustite se. ZDRAVLJE&SAVJET: Izađite u prirodu na svjež zrak.

Vodenjak

LJUBAV: Pokušat ćete se još više zbližiti s osobom koju volite. U tome će vam pomoći vaš unutrašnji glas, kao i seks. POSAO: Rado ćete ići na posao jer ćete tamo nalaziti razne skrivene teme, ideje i zamisli kojih drugi nisu svjesni. ZDRAVLJE&SAVJET: Vidjet ćete cjelinu stvari.

Ribe

LJUBAV: Usuglašavanje s partnerom bit će uspješno, a u svemu će vam doprinijeti i vaši dragi prijatelji. POSAO: Trenutačno se ničega ne bojite. Spremni ste na svaku suradnju i nadilazite tračeve i nestabilnosti dana. ZDRAVLJE&SAVJET: Jači ste od mnogih.