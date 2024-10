Mjesečni horoskop za listopad donosi neočekivano, retrogradni Jupiter i pomrčinu

Dobro došli u listopad! Ovaj mjesec donosi sezonu Škorpiona, još jednu pomrčinu i važan pomak zbog transformativnog planeta Plutona. Veliki događaji počinju u srijedu, 2. listopada, kada će nebo biti obasjano mladim Mjesecom u znaku Vage i pomrčinom Sunca. Dok je prošlomjesečna pomrčina bila lunarna, i dogodila se uz puni Mjesec, pa se poklapala s iznenadnim završecima, ova je solarna, koja se poklapa s mladim Mjesecom. Kao rezultat toga, moglo bi doći do neočekivanih početaka. Međutim, pomrčine su ipak stresne, pa se pobrini da to vrijeme provedeš što ležernije, najbolje bi bilo puno spavati i odmoriti se oko ovog datuma.

U srijedu, 9. listopada, sretni planet Jupiter kreće retrogradno u Blizancima. Njegov ples unatrag traje do veljače 2025. Tijekom tog vremena, to je prilika da razmisliš i ponovno procijeniš što ti odgovara, a što ne. A i Pluton će biti važan ovaj listopad. Ranije ove godine, Pluton je prešao u znak Vodenjaka, humanitarca zodijaka, nakon što je izašao iz ambicioznog Jarca, u koji je ušao 2008. Sada, u petak, 11. listopada, Pluton ide izravno u znak Jarca i završava retrogradni hod. Ostat će u ovom znaku do studenog, prije nego što se preseli natrag u Vodenjaka, gdje će ostati sve do 2043. Tijekom Plutonovog kratkog ponovnog uranjanja u znak Jarca, svi imamo priliku oprostiti se od poglavlja našeg života. Na globalnoj razini, Pluton koji prelazi u znak Vodenjaka označava pomak prema većoj humanosti u svijetu.

Svi će se osjećati hrabri u ljubavi kada slatka Venera prijeđe u hrabri vatreni znak Strijelca u četvrtak, 17. listopada. Na isti datum nebo će obasjati pun Mjesec u Ovnu. No ova vatrena energija mogla bi dovesti i do svađa. Zato bi trebalo dovoljno spavati i razmisliti prije nego se nešto kaže. Također, sezona Škorpiona počinje u utorak, 22. listopada. Kao znak seksa, smrti i ponovnog rođenja, energija Škorpiona je intenzivna, stoga je važno opustiti se i dovoljno spavati.

Zbog svih ovih dramatičnih događaja na nebu za mnoge će listopad biti dramatičan. A kakva su predviđanja za svaki znak pročitaj u nastavku.

Ovan

Listopad počinje intenzivno s mladim Mjesecom i pomrčinom Sunca u Vagi, što će prvenstveno utjecati na odnose. Zatim, sretni Jupiter, planet ekspanzije, ide retrogradno u trećoj kući, tražeći od tebe da preispitaš svoju komunikaciju. Obrati dodatnu pozornost na komunikaciju jer bi se lako mogle dogoditi svađe tijelom pomrčine. Pluton ide izravno u Jarcu, znak da je nakratko u posjetu prije nego što se smjesti u Vodenjaka. Božanski glasnik Merkur prelazi u intenzivnu osmu kuću, što će potaknuti snažnu kreativnost. Pun Mjesec u ovom znaku mogao bi dovesti do pojačane intuicije, ali i rasprava i tjeskobe. A kada sunce prijeđe u Škorpiona, očekuj da će se seksualni život zahuktati.