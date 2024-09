Mjesečni horoskop za listopad donosi neočekivano, retrogradni Jupiter i pomrčinu

Dobro došli u listopad! Ovaj mjesec donosi sezonu Škorpiona, još jednu pomrčinu i važan pomak zbog transformativnog planeta Plutona. Veliki događaji počinju u srijedu, 2. listopada, kada će nebo biti obasjano mladim Mjesecom u znaku Vage i pomrčinom Sunca. Dok je prošlomjesečna pomrčina bila lunarna, i dogodila se uz puni Mjesec, pa se poklapala s iznenadnim završecima, ova je solarna, koja se poklapa s mladim Mjesecom. Kao rezultat toga, moglo bi doći do neočekivanih početaka. Međutim, pomrčine su ipak stresne, pa se pobrini da to vrijeme provedeš što ležernije, najbolje bi bilo puno spavati i odmoriti se oko ovog datuma.

U srijedu, 9. listopada, sretni planet Jupiter kreće retrogradno u Blizancima. Njegov ples unatrag traje do veljače 2025. Tijekom tog vremena, to je prilika da razmisliš i ponovno procijeniš što ti odgovara, a što ne. A i Pluton će biti važan ovaj listopad. Ranije ove godine, Pluton je prešao u znak Vodenjaka, humanitarca zodijaka, nakon što je izašao iz ambicioznog Jarca, u koji je ušao 2008. Sada, u petak, 11. listopada, Pluton ide izravno u znak Jarca i završava retrogradni hod. Ostat će u ovom znaku do studenog, prije nego što se preseli natrag u Vodenjaka, gdje će ostati sve do 2043. Tijekom Plutonovog kratkog ponovnog uranjanja u znak Jarca, svi imamo priliku oprostiti se od poglavlja našeg života. Na globalnoj razini, Pluton koji prelazi u znak Vodenjaka označava pomak prema većoj humanosti u svijetu.

Svi će se osjećati hrabri u ljubavi kada slatka Venera prijeđe u hrabri vatreni znak Strijelca u četvrtak, 17. listopada. Na isti datum nebo će obasjati pun Mjesec u Ovnu. No ova vatrena energija mogla bi dovesti i do svađa. Zato bi trebalo dovoljno spavati i razmisliti prije nego se nešto kaže. Također, sezona Škorpiona počinje u utorak, 22. listopada. Kao znak seksa, smrti i ponovnog rođenja, energija Škorpiona je intenzivna, stoga je važno opustiti se i dovoljno spavati.

Zbog svih ovih dramatičnih događaja na nebu za mnoge će listopad biti dramatičan. A kakva su predviđanja za svaki znak pročitaj u nastavku.

Ovan

Listopad počinje intenzivno s mladim Mjesecom i pomrčinom Sunca u Vagi, što će prvenstveno utjecati na odnose. Zatim, sretni Jupiter, planet ekspanzije, ide retrogradno u trećoj kući, tražeći od tebe da preispitaš svoju komunikaciju. Obrati dodatnu pozornost na komunikaciju jer bi se lako mogle dogoditi svađe tijelom pomrčine. Pluton ide izravno u Jarcu, znak da je nakratko u posjetu prije nego što se smjesti u Vodenjaka. Božanski glasnik Merkur prelazi u intenzivnu osmu kuću, što će potaknuti snažnu kreativnost. Pun Mjesec u ovom znaku mogao bi dovesti do pojačane intuicije, ali i rasprava i tjeskobe. A kada sunce prijeđe u Škorpiona, očekuj da će se seksualni život zahuktati.

Bik

Listopad donosi pomrčinu i potiče ljude rođene u ovom znaku da potraže ravnotežu između posla i života. Zatim, Jupiter, sretan planet ekspanzije, ide retrogradno u drugoj kući. Možda ćeš morati ponovno procijeniti kako zarađuješ za život. Jesu li započeli neki ciklusi koji se možda približavaju kraju? Kada se Pluton sljedećeg mjeseca smjesti u znak Vodenjaka, počinje novo poglavlje. Ljubavni život zauzima središnje mjesto kada se sunce kreće u znaku Škorpiona, stvarajući erotsku atmosferu .

Blizanci

Listopad počinje pomrčinom Sunca koja utječe na petu kuću zadovoljstva. Kod jednih bi moglo doći do svađa, a drugi će upoznati novog partnera, a to će vjerojatno biti intenzivna i strastvena veza. Ekspanzivni planet Jupiter ide retrogradno u tvom znaku te traži od tebe da preispitaš neke životne izbore. Dok Pluton ide izravno kao dio svoje oproštajne turneje. Kada vladajući planet Merkur prijeđe u tvoj znak tražit će da odmoriš tijelo i um. Ljubavna Venera tada prelazi u Strijelca, utječe na sedmu kuću partnerstva na isti dan koji donosi divlji pun Mjesec te potiče posebne orgazme.

Rak

Ovaj mjesec donosi mladi Mjesec i pomrčinu Sunca koja utječe na četvrtu kuću. Sve, od neudobnih madraca do otrovnih cimera, moglo bi postati nemoguće ignorirati; vrijeme je za promjene kako bi život bio ugodan. Transformativni Pluton ide izravno u Jarca i ovo je prilika da se oprostiš od poglavlja svog života. Dok će Venera tražiti predanost, pun Mjesec u znaku Ovna donosi kulminaciju u seksualnom životu.

Lav

Ova pomrčina Sunca u Vagi pada u treću kuću komunikacije, učenja i tvoje neposredne okoline. Odlučujući je trenutak da ponovno procijeniš način na koji komuniciraš s drugima i dijeliš svoje ideje. Jesi li govorila što misliš ili si se suzdržavala zbog straha od sukoba? Ova te pomrčina potiče na ravnotežu između asertivnosti i diplomacije u komunikaciji. Također može potaknuti nove prilike za učenje ili promjene u tvom susjedstvu ili društvenim krugovima. S Venerom u Škorpionu koja osvjetljava četvrtu kuću, obiteljski život i emocionalne veze postaju fokus. Iskoristi ovo vrijeme za stvaranje harmoničnog kućnog okruženja, a istovremeno se uključi u iskrene razgovore koji će ojačati odnose.

Djevica

Djevica, ova pomrčina Sunca u Vagi aktivira tvoju drugu kuću novca, vrijednosti i vlastite vrijednosti. Vrijeme je da ponovno postaviš svoje financijske prioritete i preispitaš što najviše cijeniš u životu. Stavljaš li svoje resurse tamo gdje su važni ili nisi u ravnoteži s trošenjem, štednjom ili davanjem? Ova pomrčina mogla bi promijeniti način na koji zarađuješ, upravljaš ili ulažeš novac, gurajući te prema bolje odnosu s novcem. S Venerom u Škorpionu u trećoj kući, komunikacija oko novca i resursa može biti jako intenzivna, ali je sjajno vrijeme za dublje rasprave o zajedničkim vrijednostima. Pronađi sklad u onome što ti je potrebno da bi se osjećala sigurno - materijalno i emocionalno.

Vaga

Ova pomrčina Sunca velika je prekretnica jer osvjetljava tvoju prvu kuću sebe i identiteta. Pomrčina Sunca tvoje je kozmičko resetiranje - prilika da se ponovno osmisliš i uđeš u novo poglavlje. Kako se pokazuješ svijetu i je li vrijeme da odbaciš zastarjele verzije sebe? Možda ćeš osjetiti snažnu želju da uskladiš svoje vanjsko ja sa svojim unutarnjim željama. S Venerom u Škorpionu koja utječe na drugu kuću vrijednosti i financija, stavlja se fokus na to koliko cijeniš sebe. Iskoristi ovu pomrčinu da daš prednost brizi o sebi i osiguraš da odnosi odražavaju ravnotežu i harmoniju koju tražiš za sebe.

Škorpion

Škorpione, ova pomrčina sunca u Vagi naglašava dvanaestu kuću duhovnosti, odmora i podsvijesti. Vrijeme je za duboko interno resetiranje. Odvajaš li dovoljno vremena za obnavljanje energije ili izgaraš preuzimajući previše? Ova te pomrčina potiče da otpustiš staru prtljagu, obrasce ili strahove koji ti više ne služe. S Venerom u svom znaku, ovo je posebno moćno vrijeme da se usredotoči na osobnu transformaciju i duboko emocionalno iscjeljenje. Poštuj svoju potrebu za samoćom i nemoj se bojati kopati po skrivenim dijelovima sebe. Otpusti ono što te opterećuje kako bi izašla s većom jasnoćom i svrhom.

Strijelac

Ova pomrčina Sunca u Vagi aktivira jedanaestu kuću prijateljstava, zajednica i dugoročnih ciljeva, Strijelca. Podržavaju li te društvene veze ili je vrijeme da preispitaš na koga trošiš svoju energiju? Ova pomrčina može promijeniti društvene krugove, pomažući ti da pronađeš veću ravnotežu između osobnih težnji i zajedničkih napora. Također možeš osjetiti nadahnuće i postaviti nove ciljeve za svoju budućnost. Uz Veneru u Škorpionu koja energizira dvanaestu kuću, također je važno izdvojiti vrijeme za razmišljanje i unutarnji rad. Uravnoteži svoju potrebu za društvenom interakcijom s tihom introspekcijom i potrudi se da prijateljstva odražavaju tvoje najdublje vrijednosti.

Jarac

Ova pomrčina Sunca u Vagi naglašava desetu kuću karijere i javnog života i navodi da preispitaš svoj profesionalni put. Usklađuješ li posao s ostatkom života ili si preopterećena ambicijama? Ova pomrčina je prilika da resetiraš i uskladiš svoje ciljeve s onim što je uistinu važno. Možda ćeš se osjećati pozvano da napraviš značajan pomak u karijeri ili promijeniš svoju sliku u javnosti. S Venerom u Škorpionu koja utječe na jedanaestu kuću prijateljstava i mreža, osloni se na svoje društvene veze za podršku i inspiraciju. Traži ravnotežu između osobnog postignuća i zajedničkih napora s drugima.

Vodenjak

Ova pomrčina Sunca u Vagi energizira devetu kuću uvjerenja, visokog obrazovanja i dalekih putovanja. Vrijeme je za resetiranje svojih uvjerenja i istražiš nove perspektive. Služe li te još uvijek vaša uvjerenja ili je vrijeme da proširiš horizonte? Ova te pomrčina potiče da tražiš ravnotežu između starih filozofija i novih ideja, tjerajući te da istražiš nepoznati teritorij kroz putovanja, učenje ili duhovne potrage. S Venerom u Škorpionu koja osvjetljava desetu kuću karijere, tvoj profesionalni život bi također mogao imati koristi od ove proširene perspektive. Pronađi način da uravnotežiš osobni rast s ambicijama u vezi s karijerom i dopustiš da te uvjerenja vode.

Ribe

Ribe, ova pomrčina Sunca u Vagi aktivira osmu kuću zajedničkih resursa, intimnosti i transformacije. Vrijeme je da ponovno postaviš ravnotežu u bliskim partnerstvima, posebno kada su u pitanju emocionalne ili financijske zavrzlame. Daješ li previše ili premalo u tim dubokim vezama? Ova pomrčina može dovesti do problema u vezi s povjerenjem, ranjivošću i dinamikom moći, tjerajući te da stvoriš pravedniju razmjenu. S Venerom u Škorpionu koja utječe na devetu kuću uvjerenja, mogla bi se osjećati želju da produbiš duhovno ili filozofsko. Prihvati ovo vrijeme transformacije i dopusti si da uroniš dublje u svoje emocionalne istine.