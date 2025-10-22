Horoskop za četvrtak: Vage trebaju slušati na poslu, a ribe se neće slagati sa šefovima

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovaj četvrtak

Ovan

LJUBAV: Nećete ulaziti u rasprave zašto je nešto takvo kakvo jest, jer i sami znate da će proći. Mirom održavate status quo. POSAO: Moguć je krupniji financijski dobitak, ali ubrzo će uslijediti i nepredviđeni izdatak, tako da ćete biti na istom. ZDRAVLJE&SAVJET: Pokušajte trezvenije gledati na stvari.

Bik

LJUBAV: Mogli biste se zateći na vrlo zanimljivom društvenom ili umjetničkom okupljanju koje će vas potaknuti na nove ljubavne poteze. POSAO: Potrudite se kvalitetnim radom ojačati povjerenje između vas i suradnika. Ne inzistirajte na sitnicama. ZDRAVLJE&SAVJET: U dobroj ste formi.

Blizanci

LJUBAV: Pripremate novi erotski plan zavođenja osobe do koje vam je stalo. Nadomak ste do ostvarenja, ali ima još jedna sitnica koju treba doraditi. POSAO: Posla je sve više, pa ćete raditi sve intenzivnije. Moguće je da ćete danas ostati i nakon radnog vremena. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite na sigurno.

Rak

LJUBAV: Ljudi iz vaše bliže okoline navodit će vas na povećano kretanje i uspjeti stvoriti prilike za susrete s novim osobama. POSAO: Bit ćete vrlo učinkoviti u poslovnoj korespondenciji. Znat ćete se izraziti, kao i dati ispravan savjet. ZDRAVLJE&SAVJET: Razmišljate o novom stilu življenja.

Lav

LJUBAV: Iz dana u dan prepoznajete da vas voljena osoba podržava i voli, pa ćete je nagraditi malim darom. POSAO: Pregovaranja, dogovaranja i ugovaranja bit će glavna tema ovih dana. Prvo sve proanalizirajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Posvetite se mladima.

Djevica

LJUBAV: Dok vi u sebi slažete pjesničke riječi kako bi izrazili osjećaje, druga strana kroji kritike na vaš račun. POSAO: Na vratima su sponzori čiju ponudu nije lako odbiti. Morat ćete se više angažirati u analizi. ZDRAVLJE&SAVJET: Oslobodite se svake mržnje.

Vaga

LJUBAV: Činit će vam se da već pre-dugo čekate da se nešto pokrene na ljubavnom planu, ali ni jednu stepenicu ne može se preskočiti. POSAO: Skupite snage i radite dalje ono što se od vas traži. Besmisleno je postavljati pitanja na koja nema odgovora. ZDRAVLJE&SAVJET: Nađite zlatnu sredinu.

Škorpion

LJUBAV: Danas ćete napokon reći ono što vam leži na duši. Učinit ćete to na ispravan način, a rezultat neće izostati. POSAO: Mašta, kreativnost, umjetničke vizije i nadahnuća – sve će to ispuniti vaš današnji radni dan. ZDRAVLJE&SAVJET: Vježbajte diplomaciju.

Strijelac

LJUBAV: Jedan obiteljski problem opet će isplivati na površinu, a vi ćete se oko njega morati angažirati. Voljena osoba i vi ste dobro. POSAO: Oni koji rade od kuće ili u malim privatnim firmama danas bi se mogli zateći u pravom kaosu. ZDRAVLJE&SAVJET: Opustite se uz sadržaje koje volite.

Jarac

LJUBAV: Više ni ne očekujete bajku, ali osnova razina kulturnog ophođenja nešto je bez čega ne možete. POSAO: Bit će vam potrebno mnogo takta i osjećaja za realnost kako bi svoje dobre namjere uspjeli usmjeriti onako kako treba. ZDRAVLJE&SAVJET: Uskoro će sve biti jasno.

Vodenjak

LJUBAV: Opet ćete se fokusirati na skriveno u odnosima. Zanimat će vas tajne, a neki će pokrenuti nepotrebne tračeve. POSAO: Sve što budete radili činit ćete s jednom dozom lakoće. Bit ćete zabavni, kako sebi, tako i drugima. ZDRAVLJE&SAVJET: Unutrašnje dvojbe.

Ribe

LJUBAV: U osobnim temama bit ćete skloni gledanju ispod površine. Uspjet ćete dokučiti nešto što dosad nije bilo vidljivo. POSAO: Neslaganje sa šefovima sve je očiglednije. Ipak ćete morati naći određeni kompromis. ZDRAVLJE&SAVJET: Potreban vam je odmor.